Proč byste nikdy neměli používat horkou vodu z kohoutku k pití nebo vaření

Rychlé, pohodlné a lákavé: horká voda z kohoutku vytváří dojem, že šetří čas v kuchyni. Za tímto zdánlivým pohodlím se však skrývají velmi reálná rizika pro vaši pohodu. Abyste si hýčkali tělo a zachovali si vitalitu, je nejlepší znát správné postupy.
Voda, která není určena k výživě vašeho těla
Přestože pochází ze stejné sítě jako studená voda, horká voda z kohoutku se nepovažuje za pitnou. Zdravotnické orgány mají jasno : je určena k hygieně a domácímu použití, nikoli k pití. Vaše drahocenné tělo si zaslouží vodu, která ho plně udržuje v chodu, ne vodu pozměněnou její cestou potrubím a ohřívači vody.
Problém není ve vodě u zdroje, ale v tom, co se s ní děje během ní. Při zahřívání voda mění své chemické vlastnosti a stává se agresivnější vůči materiálům, kterými prochází. V důsledku toho přijímá nežádoucí prvky ještě dříve, než se dostane do vašeho šálku nebo hrnce.
Teplo, spojenec… těžkých kovů
Když se voda ohřívá, má tendenci rozpouštět určité kovy přítomné v potrubí: olovo, měď, nikl. I v novějších instalacích se tyto látky mohou v horké vodě nacházet v malém množství.
Z dlouhodobého hlediska může jejich hromadění narušit přirozenou rovnováhu těla, což vede k přetrvávající únavě, problémům s ledvinami a neurologickým nebo kardiovaskulárním poruchám. Bez paniky je důležité si uvědomit, že respekt k vašemu tělu zahrnuje i jednoduchá a vědomá rozhodnutí. Pití nebo vaření ve studené vodě, kterou jste si sami ohřáli, je šetrný a účinný způsob, jak chránit své celkové zdraví.
Příznivé prostředí pro bakterie
Ohřívače vody a zásobníky teplé vody poskytují ideální prostředí pro určité bakterie, zejména když voda stagnuje. Legionella je nejznámější: daří se jí v teplých až vysokých teplotách a může způsobovat trávicí nebo dýchací potíže, u citlivějších jedinců někdy i závažné.
Studená voda naopak pravidelně cirkuluje veřejnou sítí a je upravována tak, aby se omezil růst mikrobů. Dostává se chladnější, stabilnější, a proto lépe respektuje vaši vnitřní rovnováhu. Volbou studené vody pro pití a jídlo nabízíte svému tělu bezpečnější a zdravější prostředí, které více odpovídá jeho přirozeným potřebám.
Dobré návyky pro vědomé vaření
Osvojení si správných návyků je jednoduché a nevyžaduje obětování potěšení.
- Na mytí nádobí, úklid nebo osobní hygienu používejte pouze horkou vodu z kohoutku.
- Pro pití, přípravu čaje, kávy nebo vaření jídla vždy začněte se studenou vodou.
- Pokud jste kohoutek několik hodin nepoužívali, nechte před puštěním vody jednu až dvě minuty odtékat studenou vodu. Tím se eliminuje stojatá voda a zajistí se čerstvý začátek. Poté tuto vodu ohřejte v hrnci nebo konvici: tímto způsobem budete mít úplnou kontrolu nad tím, co svému tělu dáváte.
- A konečně, pokud vodu skladujete v karafě, dejte ji do chladničky a spotřebujte ji do 48 hodin v čisté nádobě.
Tyto malé denní rituály jsou skutečnými projevy úcty k tělu: ctí vaše zdraví bez složitostí a omezení.
Stručně řečeno, vaše tělo pracuje každý den, aby vás podpořilo, neslo a umožnilo vám žít život naplno. Zajištění kvalitní vody je jednoduchý a dostupný úkon. Tím, že se vyhnete horké vodě z kohoutku k pití nebo vaření, volíte prevenci, jemnost a respekt ke své vnitřní rovnováze. Snadno osvojený zvyk pro trvalou pohodu.