Točí se vám hlava, když se díváte na oblohu? To není zanedbatelné.

Zažili jste někdy pocit, že se svět začne točit pouhým pohledem na oblohu nebo lehnutím si do postele? Tento typ závratě, často krátký, ale dezorientující, může být příznakem běžného onemocnění: benigního paroxysmálního pozičního závratě neboli BPPV. Ačkoli může být alarmující, tento jev je neškodný a léčitelný, pokud je správně pochopen.

Když se ti hlava sama od sebe točí

BPPV vzniká, když dojde k malé nerovnováze ve vnitřním uchu, našem hlavním centru rovnováhy. Konkrétně se drobné krystalky vápníku (otolity), které se obvykle nacházejí v určité oblasti, přesunou do kanálku, kde by neměly být.

Důsledek: při každém rychlém pohybu hlavy – vzhlédnutí, předklonění se nebo otáčení v posteli – tyto krystaly nesprávně stimulují rovnovážný systém, což mozku dává falešný dojem pohybu. To může vytvářet pocit, že se místnost točí; toto závrať obvykle trvá méně než minutu a často je doprovázeno nevolností, pocením nebo pocitem vznášení se.

Častá porucha, zejména s věkem

BPPV postihuje během života přibližně jednoho ze dvou lidí a jeho četnost se zvyšuje s věkem. Může se rozvinout po infekci ucha, poranění hlavy, nedostatku vitaminu D nebo jednoduše v průběhu času. Některé stavy zvyšují riziko: cukrovka, osteoporóza nebo dlouhodobá imobilita (po operaci nebo dlouhé rekonvalescenci).

Jak rozpoznat BPPV?

Zde jsou typické znaky:

  • Krátký pocit, že se svět točí, způsobený pohybem hlavy.
  • Závratě, které mizí po několika sekundách nebo minutách.
  • Žádná ztráta sluchu, bolesti hlavy ani problémy s řečí.

Pokud se tato kritéria shodují s vaší zkušeností, pravděpodobně se jedná o BPPV (syndrom dechové-plicní-pozitivní-verbální-ospalosti). Pokud jsou však závratě neustálé a doprovázejí je problémy se zrakem, řečí nebo necitlivostí, měli byste se poradit s lékařem.

Efektivní manévry k jeho úlevě

Ve většině případů se vestibulární posturální edém (VPE) léčí jednoduchými pohyby k úpravě polohy, které provádí vestibulární fyzioterapeut nebo ORL specialista. Tyto přesné pohyby umožňují krystaly vrátit na místo a rychle zmírnit příznaky. V dnech po manévru se doporučuje pokračovat v normálním pohybu a vyhnout se držení hlavy v klidu ze strachu z další epizody – protože právě pohyb obnovuje rovnovážný systém.

Kdy se poradit s lékařem?

I když je vestibulární dysforická porucha (VDD) benigní, je nejlepší se poradit s odborníkem. V případě pochybností může vestibulární rehabilitace nebo lékařské vyšetření potvrdit diagnózu a přizpůsobit léčbu. A dobrou zprávou je, že většina lidí se po léčbě vrátí k naprosto normálnímu životu.

Stručně řečeno, závratě, které pociťujete při pohledu nahoru nebo vleže, nemusí být nutně imaginární: může se jednat o běžné onemocnění vnitřního ucha. I když to může být zpočátku děsivé, benigní poziční vertigo (BPPV) je velmi dobře léčitelné, často bez léků. Pokud se vám tedy při pohledu na oblohu točí hlava – doslova – je nejlepší to sdělit svému lékaři, než to ignorovat.

