Zažili jste někdy pocit, že se svět začne točit pouhým pohledem na oblohu nebo lehnutím si do postele? Tento typ závratě, často krátký, ale dezorientující, může být příznakem běžného onemocnění: benigního paroxysmálního pozičního závratě neboli BPPV. Ačkoli může být alarmující, tento jev je neškodný a léčitelný, pokud je správně pochopen.
Když se ti hlava sama od sebe točí
BPPV vzniká, když dojde k malé nerovnováze ve vnitřním uchu, našem hlavním centru rovnováhy. Konkrétně se drobné krystalky vápníku (otolity), které se obvykle nacházejí v určité oblasti, přesunou do kanálku, kde by neměly být.
Důsledek: při každém rychlém pohybu hlavy – vzhlédnutí, předklonění se nebo otáčení v posteli – tyto krystaly nesprávně stimulují rovnovážný systém, což mozku dává falešný dojem pohybu. To může vytvářet pocit, že se místnost točí; toto závrať obvykle trvá méně než minutu a často je doprovázeno nevolností, pocením nebo pocitem vznášení se.
Častá porucha, zejména s věkem
BPPV postihuje během života přibližně jednoho ze dvou lidí a jeho četnost se zvyšuje s věkem. Může se rozvinout po infekci ucha, poranění hlavy, nedostatku vitaminu D nebo jednoduše v průběhu času. Některé stavy zvyšují riziko: cukrovka, osteoporóza nebo dlouhodobá imobilita (po operaci nebo dlouhé rekonvalescenci).
Jak rozpoznat BPPV?
Zde jsou typické znaky:
- Krátký pocit, že se svět točí, způsobený pohybem hlavy.
- Závratě, které mizí po několika sekundách nebo minutách.
- Žádná ztráta sluchu, bolesti hlavy ani problémy s řečí.
Pokud se tato kritéria shodují s vaší zkušeností, pravděpodobně se jedná o BPPV (syndrom dechové-plicní-pozitivní-verbální-ospalosti). Pokud jsou však závratě neustálé a doprovázejí je problémy se zrakem, řečí nebo necitlivostí, měli byste se poradit s lékařem.
Efektivní manévry k jeho úlevě
Ve většině případů se vestibulární posturální edém (VPE) léčí jednoduchými pohyby k úpravě polohy, které provádí vestibulární fyzioterapeut nebo ORL specialista. Tyto přesné pohyby umožňují krystaly vrátit na místo a rychle zmírnit příznaky. V dnech po manévru se doporučuje pokračovat v normálním pohybu a vyhnout se držení hlavy v klidu ze strachu z další epizody – protože právě pohyb obnovuje rovnovážný systém.
Kdy se poradit s lékařem?
I když je vestibulární dysforická porucha (VDD) benigní, je nejlepší se poradit s odborníkem. V případě pochybností může vestibulární rehabilitace nebo lékařské vyšetření potvrdit diagnózu a přizpůsobit léčbu. A dobrou zprávou je, že většina lidí se po léčbě vrátí k naprosto normálnímu životu.
Stručně řečeno, závratě, které pociťujete při pohledu nahoru nebo vleže, nemusí být nutně imaginární: může se jednat o běžné onemocnění vnitřního ucha. I když to může být zpočátku děsivé, benigní poziční vertigo (BPPV) je velmi dobře léčitelné, často bez léků. Pokud se vám tedy při pohledu na oblohu točí hlava – doslova – je nejlepší to sdělit svému lékaři, než to ignorovat.