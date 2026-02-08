Search here...

Uklízení pro uklidnění: co odhaluje tento překvapivý reflex

Pohoda
Jade Leclerc
Photo d'illustration : Freepik

Úklid není jen povinnost: pro mnoho lidí je to účinný způsob, jak zvládat stres a znovu získat klid. V atmosféře vyvolávající úzkost poskytuje organizace vlastního prostoru pocit kontroly a duševní jasnosti. Nedávná studie odhaluje úzkou souvislost mezi potřebou úklidu a psychickou pohodou a vysvětluje tuto praxi v obdobích emočního napětí.

Úklid: reflex zvládání stresu

Když se stres zvyšuje, mozek hledá konkrétní kroky ke snížení úzkosti. Součástí tohoto procesu je úklid, třídění a uspořádávání věcí, které vytvářejí klidnější prostředí. Podle studie společností Homebox a Harris Interactive z roku 2025 věří 68 % Francouzů, že když se vše dá na své místo, pomáhá jim cítit se psychicky lépe. Tento jednoduchý úkon reguluje emoce, snižuje pocity zahlcení a podporuje soustředění.

Psychologické mechanismy úklidu

Úklid ulevuje od psychické zátěže, protože poskytuje hmatatelný pocit kontroly nad vlastním prostředím, což je v stresujících dobách často ohroženo. Třídění věcí a rozhodování o tom, co si ponechat a co vyhodit, vytváří okamžitý pocit uspokojení a zvyšuje sebevědomí. Tento proces také aktivuje prefrontální kortex, oblast mozku spojenou s organizací a pohodou.

Vliv na pohodu a náladu

Lidé, kteří pravidelně uklízejí, uvádějí, že se po úklidu cítí lépe, s menším počtem negativních myšlenek a větším klidem. Eliminací vizuálního nepořádku omezují aktivaci sympatického nervového systému, který je zdrojem napětí. Studie Homebox-Harris Interactive zdůrazňuje, že 57 % Francouzů pociťuje po úklidu výrazný pocit klidu, což posiluje spojení mezi vnějším pořádkem a vnitřním klidem.

Uklízení ve stresu není jen domácí zvyk; je to silný psychologický mechanismus pro znovunalezení rovnováhy a klidu. Tato povzbudivá praxe naznačuje, že péče o vlastní okolí se stává skutečným nástrojem pro zvládání emocí dostupným každému a odhaluje, že úklid není zbytečný, ale nezbytný v dobách nejistoty a úzkosti.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Jsem beauty editorka s vášní pro vše, co se týká péče o sebe, líčení a rituálů, které nás znovu propojují se sebou samými. Miluji luštění trendů, testování produktů a chápání toho, co se skrývá za marketingovými sliby.
Nošení ponožek v noci může usnadnit usínání.

