Search here...

Podle vědy, které dny v týdnu se cítíme nejšťastnější?

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gary Barnes/Pexels

Naše nálada nikdy není statická: mění se den ode dne, ovlivněna našimi rutinami, povinnostmi a chvílemi relaxace. Vědci zkoumali tyto změny, aby zjistili, které dny v týdnu nám nabízejí největší pohodu, a výsledky jsou překvapivé.

Rozsáhlá studie k pochopení našich nálad

Vědci z University College London (UCL) sledovali po dobu dvou let téměř 50 000 dospělých, aby pozorovali, jak se jejich nálada v průběhu týdne mění. Studie, publikovaná v časopise BMJ Mental Health , využila zavedené nástroje, jako je PHQ-9 k měření depresivních symptomů a GAD-7 pro měření úzkosti. Tyto indikátory poskytují nepřímé pochopení pohody pozorováním toho, jak se emoční výkyvy projevují v každodenním životě. Výsledek? Nálada není jednotná: některé dny jsou zjevně pozitivnější než jiné.

Pondělní ráno: překvapivé povzbuzení

Zatímco mnoho lidí se pondělí děsí, věda odhaluje u některých opačný efekt: pondělní rána mohou být okamžikem radosti. Po víkendovém odpočinku se mnoho lidí cítí svěží, motivovaní a připravení zvládnout nový týden. Vědci to označují jako regenerační efekt: víkend nám umožňuje uvolnit nahromaděný tlak, odpočinout si a naplánovat si nadcházející dny. Pondělí se tak stává jakýmsi „novým začátkem“, zdrojem optimismu a obnovené energie.

Páteční ráno: očekávání víkendu

Dalším ideálním časem pro pohodu je páteční ráno. S blížícím se víkendem mnozí zažívají okamžité uspokojení spojené s očekáváním volného času, volnočasových aktivit nebo společenských akcí. Z psychologického hlediska čekání na pozitivní událost stimuluje produkci neurotransmiterů spojených s potěšením a motivací. Páteční ráno tak spojuje pocit úspěchu s očekávaným potěšením a vytváří bublinu optimismu před víkendovým odpočinkem.

Uprostřed týdne: Těžší dny

Naopak středa a čtvrtek bývají náročnější dny. Nahromaděná únava, hektické tempo a sled profesních a osobních úkolů si mohou vybrat svou daň na náladě. To není nic alarmujícího: jedná se jednoduše o přirozené týdenní rytmy, kdy psychická vitalita kolísá v závislosti na pracovní zátěži a vzdálenosti do dalšího volného času. Pochopení těchto variací vám může pomoci lépe si zorganizovat rozvrh, například naplánováním příjemných aktivit nebo strategických přestávek uprostřed týdne, abyste tento energetický pokles vyrovnali.

Nedělní večer: známý jev

Přestože se studie zaměřuje na týden, stojí za zmínku i známou „nedělní noční depresi“. Tento pokles nálady, pozorovaný u některých lidí, je často spojován s očekáváním pondělí a návratem k povinnostem. Není univerzální, ale ilustruje, jak přechody mezi obdobími svobody a obdobími omezení ovlivňují naši pohodu.

Podle vědy se naše nálada nakonec řídí poměrně předvídatelným týdenním rytmem: pondělní a páteční rána jsou statisticky nejšťastnější, zatímco večery uprostřed týdne a neděle mohou být náročnější. Dobrá zpráva? I když vaše pondělky nebo pátky neodpovídají statistikám, můžete si vytvořit vlastní „šťastné dny“ a dát pozitivitu do centra svého týdne.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Skákání na místě, rituál doporučený sportovním trenérem pro lepší probuzení
Article suivant
Snižování úzkostí bez jejich popírání: přístup ověřený psychologií

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Snižování úzkostí bez jejich popírání: přístup ověřený psychologií

Místo usilování o dokonalost za každou cenu a neustálého úsilí o špičkový výkon je lepší naučit se nestarat...

Skákání na místě, rituál doporučený sportovním trenérem pro lepší probuzení

Pro mnohé jsou rána synonymem malátnosti, zívání a slábnoucí motivace. Fitness trenér nabízí rychlý a snadný tip, jak...

Domácí lymfatická drenáž: základy efektivní a šetrné praxe

Objednání v salonech, termíny, které kolidují s vaším harmonogramem, nedostatek času… Chcete vyzkoušet lymfodrenáž, o které jste slyšeli...

„Kognitivní přehazování“: strategie, jak oklamat mozek před spaním

V posteli se převalujete s otevřenýma očima, zatímco si v hlavě procházíte seznam zapomenutých e-mailů, přehrávaných konverzací a...

Příprava na odchod do důchodu: klíčové body, které je třeba zvážit pro hladší přechod

Odchod do důchodu by neměl být zdrojem úzkosti, ale přirozenou životní fází, do které je třeba přistupovat s...

U žen infarkt nevypadá vždy tak, jak si myslíte.

U žen se infarkt často nepodobá stereotypnímu obrazu náhlé bolesti na hrudi, která způsobí kolaps, jak je to...

© 2025 The Body Optimist