Jíst kiwi večer? Studie zdůrazňují jeho přínos pro spánek

Pohoda
Fabienne Ba.
Co kdybyste si mohli zpříjemnit večerní rutinu jednoduchým kouskem ovoce? Stále více lidí si přidává kiwi do večerů, aby si lépe usnuli a zlepšili kvalitu spánku. Tento jednoduchý zvyk je součástí vědomého přístupu k pohodě.

Proč je kiwi žhavým tématem před spaním?

Kiwi v poslední době přitahují pozornost specialistů na spánek. Klinické studie prokázaly , že konzumace tohoto ovoce na konci dne může být spojena s klidnějším spánkem. Zdaleka se nejedná o zázračný lék, ale spíše o přírodní, jednoduchý a dostupný stimulant, který lze snadno začlenit do stávající rutiny.

Podpora klinických studií

Výzkum provedený na Tchaj-wanu u dospělých trpících poruchami spánku ukázal, že konzumace dvou kiwi asi hodinu před spaním po dobu několika týdnů byla spojena s významným zlepšením. Účastníci usínali rychleji, spali déle a hlásili celkově lepší kvalitu spánku.

Podobné výsledky byly pozorovány u sportovců. U této populace byla konzumace dvou kiwi večer spojena s hlubším spánkem a efektivnější fyzickou regenerací po cvičení. To naznačuje, že kiwi mohou podporovat jak duševní relaxaci, tak regeneraci těla.

Co kiwi obsahuje a co by vám mohlo pomoci spát

Kiwi přirozeně obsahuje serotonin, klíčový neurotransmiter v regulaci cyklu spánku a bdění. Serotonin působí jako prekurzor melatoninu, hormonu, který signalizuje tělu, že je čas na odpočinek.

Toto ovoce je také bohaté na antioxidanty a vlákninu. Tyto prvky přispívají k dobrému trávicímu zdraví, jehož role v kvalitě spánku je často podceňována. Uvolněnější trávicí systém podporuje uvolněnější tělo, a tedy i klidnější noci. Některé studie také naznačují, že kiwi může pomoci snížit hladinu kortizolu, stresového hormonu, což by mohlo usnadnit přechod do spánku.

Jak zařadit kiwi do vaší večerní rutiny

Pokud byste si chtěli tento zvyk vyzkoušet, studie obecně doporučují sníst dvě kiwi asi hodinu před spaním. Můžete si je vychutnat samotné, přidat je do bílého jogurtu nebo je zakomponovat do lehkého a lahodného dezertu. Klíčem je vytvořit si příjemný a uklidňující okamžik, který respektuje potřeby vašeho těla.

Je důležité si uvědomit, že kiwi není přírodní pomůcka pro spaní ani univerzální řešení problémů se spánkem. Především se nejedná o dodržování striktního pravidla. Tyto tipy nejsou směrnicemi, ale spíše doporučeními pro pohodu od odborníků. Máte právo jíst, co vám chutná. Pokud máte kiwi rádi a cítíte se po něm dobře, může se stát dobrou volbou na večer. Jinak existují i jiné, stejně platné možnosti.

Skutečné tajemství: holistický a pozitivní přístup ke spánku

Spánek nikdy nezávisí na jednom jídle, ale na kombinaci faktorů: pravidelném spánkovém režimu, klidném prostředí, zvládání stresu, vyvážené stravě a soucitu se sebou samým. Kiwi může být příjemným doplňkem této rutiny, ale nenahradí naslouchání svému tělu ani holistický přístup k vaší pohodě.

Stručně řečeno, konzumace kiwi večer může být malým, jemným aktem péče o sebe. Je to jednoduchý, dostupný a nenáročný zvyk, který je v souladu s pozitivním přístupem k péči o sebe: vyživovat své tělo s respektem, potěšením a rovnováhou, abyste ho lépe nasměrovali k odpočinku.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Uklízení pro uklidnění: co odhaluje tento překvapivý reflex

