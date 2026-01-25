Spánek se zapnutým světlem: proč se to srdci nelíbí

Během dětství trávíme noci při světle noční lampičky a někdy tento uklidňující rituál pokračuje i v dospělosti. Toto malé okolní světlo nás uklidňuje a brání nám v tom, abychom si hromadu oblečení na židli spletli s lupičem. Zatímco někteří lidé potřebují k usínání úplnou tmu, jiní raději vidí své okolí. Přesto je spaní s rozsvíceným světlem špatný zvyk pro srdce.
Spaní se zapnutým světlem není dobré pro srdce.
Když jste dítě a stále věříte na příšeru ve skříni, požádáte o malé noční světlo. Nebo požádáte maminku, aby nechala světlo v chodbě rozsvícené, dokud neusnete. I když vám rodiče neustále říkali: „Tohle není Versailles,“ jakmile padla noc, dovolili vám tuto výsadu. Jako dospělí si tento zvyk někdy udržíte, a to nejen při zvláštních příležitostech, kdy zhasínání světla vyžaduje nadlidskou sílu. Vaše noční světla zůstávají rozsvícená od doby, kdy jdete spát, až do doby, kdy se probudíte, a jsou tak trochu jako vaše bezpečnostní deka. Uklidňují vaše strachy a dávají vám pocit kontroly nad okolím.
Ale tady je špatná zpráva: naše srdce s tím nesouhlasí a tiše trpí tímto nočním zvykem. Možná nemáme pocit, že jim ubližujeme, ani neslyšíme jejich volání o pomoc, ale z dlouhodobého hlediska může mít tento zvyk dramatické následky. K tomuto závěru dospěli výzkumníci z Flinders University. Za účelem provedení svého výzkumu sledovali po dobu deseti let téměř 90 000 dospělých. Účastníci, z nichž většina byla po šedesátce, měli radikálně odlišné spánkové návyky. Ti, kteří spali se zapnutým světlem, měli o 42 % vyšší riziko infarktu.
„Tato souvislost se ukázala jako konzistentní, bez ohledu na úroveň fyzické aktivity, stravu, kouření nebo genetickou predispozici k srdečním onemocněním,“ vysvětluje StudyFinds . Ať už toto světlo vychází z televizní obrazovky, tlumené lampy nebo LED panelu, jeho intenzita nehraje roli. Toto světlo, které zklidňuje naši psychickou úzkost, zároveň zhoršuje kardiovaskulární onemocnění.
Světlo matou tělo a brání mu v samoopravě.
Není náhoda, že odborníci doporučují vypínat obrazovky hodinu před spaním. Umělé světlo, ať už modré, bílé, žluté nebo růžové jako Barbie, oklame tělo a udrží ho v bdělém stavu. Vědci se v tomto bodě shodují: světlo, ať je jakkoli uklidňující, je rušivý prvek. Narušuje vylučování melatoninu a narušuje cirkadiánní rytmus, vnitřní hodiny, které synchronizují tělo s denním a nočním cyklem. A stačí jedna malá závada v mechanismu, aby ovlivnila celé tělo.
Nervový systém zůstává vysoce aktivní, srdeční frekvence se zvyšuje a hladiny stresových hormonů prudce stoupají. To někdy vysvětluje velmi nepříjemné bušení srdce po probuzení, které se často připisuje špatné noční můře. „Z dlouhodobého hlediska život v uměle jasném prostředí tělo oklame a uvrhne ho do stavu chronické pohotovosti, což mu brání v odpočinku a správné regeneraci,“ vysvětluje Business Standard . Dalším, a to významným, zjištěním studie je, že ženy jsou v první linii a trpí účinky tohoto nočního světla vážněji. Pojem „světelné znečištění“ nebyl nikdy přesnější.
Dobré návyky pro ochranu srdce během spánku
Srdce, které je doslova naším motorem, je denně vystavováno značné zátěži, takže s ním během spánku, jediné dostupné chvilky odpočinku, nelze špatně zacházet. Je vhodné zhasnout všechna světla a v případě potřeby zakrýt všechny rozžhavené části routeru nebo televizoru. Také otočte telefon displejem dolů k nábytku (ano, na tom záleží). Pokud vám okny pronikají venkovní světlo, investujte do zatemňovacích závěsů. Zde je několik dalších tipů, jak se postarat o své již tak přetížené srdce:
- Udržujte si příjemnou pokojovou teplotu. Pro klidný spánek a prevenci srdeční zátěže je ideální teplota mezi 18 a 20 °C.
- Zaujměte vhodnou spací polohu. Na zádech nebo na levém boku, abyste usnadnili krevní oběh a snížili tlak na srdce.
- Omezte stimulanty před spaním. Káva, čaj, alkohol nebo těžká jídla mohou zvýšit tepovou frekvenci a krevní tlak.
- Zvládání stresu a úzkosti. Dechová cvičení, meditace nebo tiché čtení před spaním snižují noční palpitace.
- Dodržování pravidelného režimu. Chození spát a vstávání v pevně stanovených časech stabilizuje cirkadiánní rytmus a podporuje zdraví srdce.
- Sledujte varovné signály. Palpitace, dušnost nebo noční bolest na hrudi by měly být důvodem k návštěvě lékaře.
Spaní se zapnutým světlem se může zdát neškodné, ale zevnitř to není tak nevinné, jak se zdá. Cílem však není trpět nespavostí, takže pokud je světlo skutečně zdrojem pohody, zvolte červené noční lampičky.