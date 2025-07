Ces aliments insoupçonnés vous aident à mieux dormir (selon une experte)

Et si le secret d’un bon sommeil se trouvait dans votre assiette ? Selon une spécialiste en nutrition, certains aliments facilitent notre endormissement. Prête à vous concocter un menu spécial « dodo » ? Voici tout ce que vous devez savoir pour transformer votre dîner en allié de vos nuits.

Le tryptophane, ce super-héros discret du sommeil

On en parle peu, et pourtant, il mérite toute notre attention : le tryptophane. Cet acide aminé joue un rôle central dans la production de 2 substances essentielles à notre bien-être nocturne : la sérotonine, qui apaise, et la mélatonine, l’hormone qui régule l’endormissement.

La diététicienne Amélie Curpain, interrogée par Doctissimo, insiste sur son importance : « Le tryptophane est indispensable pour synchroniser notre horloge interne ». Il ne s’agit donc pas d’une mode passagère, mais bien d’un levier naturel et efficace pour retrouver un sommeil réparateur. Le tryptophane ne fait toutefois pas tout tout seul. Il a besoin d’un coup de main – ou plutôt de bons accompagnements dans l’assiette.

L’assiette du soir : votre nouveau rituel sommeil

On vous voit venir : « Encore une liste d’interdits ! ». Rassurez-vous, il ne s’agit pas de vous priver ou de transformer votre dîner en corvée. Bien au contraire : il suffit de quelques ajustements, sans pression, pour que vos repas du soir deviennent vos meilleurs complices. Voici ce que recommande l’experte.

1. Des aliments riches en tryptophane.

Ce sont vos « ingrédients stars » du dîner :

Produits laitiers comme le yaourt nature, le fromage blanc ou un bon lait chaud

Œufs

Alternatives végétales : tofu, tempeh, seitan

2. Des glucides complexes pour l’accompagner au cerveau

Le tryptophane, pour être efficace, doit traverser la barrière hémato-encéphalique. Les glucides complexes lui facilitent le chemin :

Riz complet, quinoa, pâtes semi-complètes

Patate douce, lentilles, pois chiches

Pain complet aux graines

3. Des boosters naturels : magnésium et vitamine B6

Ces deux nutriments participent à la transformation du tryptophane en mélatonine. Bonus : ils apaisent aussi le système nerveux. Où les trouver ?

Bananes bien mûres

Amandes, noix de cajou

Chocolat noir

4. Et pourquoi pas une tisane ?

La camomille, la verveine, le tilleul ou la passiflore sont vos alliées naturelles. En plus, elles instaurent un petit rituel cocooning en fin de journée. À siroter en pyjama, pour encore plus d’effet.

Ce qu’il vaut mieux éviter après 18h

Un bon sommeil, ce n’est pas seulement ce que l’on mange, mais aussi comment on mange. Et parfois, ce qu’il vaut mieux mettre de côté (sans culpabilité, bien sûr).

Les repas lourds ou gras, qui pèsent sur la digestion et vous laissent éveillé bien après le coucher.

Les plats épicés ou les viandes rouges, qui sollicitent trop l’organisme.

Les légumineuses en excès, souvent plus difficiles à digérer le soir.

Les boissons stimulantes, comme le thé, le café ou le maté, dès la fin d’après-midi.

L’alcool et le tabac, qui, malgré les apparences, fragmentent le sommeil.

Et même les vêtements trop serrés, qui peuvent entraver la digestion nocturne. Confort maximal, toujours.

Le sommeil, une affaire de bon sens et de bienveillance

Il ne s’agit pas ici de suivre un régime draconien ou de se priver de tout plaisir culinaire. L’idée n’est pas de contrôler votre assiette à la loupe, mais d’apprendre à écouter votre corps. Ces conseils sont là à titre indicatif, pour vous accompagner si vous rencontrez des troubles du sommeil, de manière douce et naturelle.

Finalement, mieux dormir ne passe pas forcément par une pilule ou une solution miracle. Si votre sommeil laisse à désirer, testez quelques-uns de ces ajustements. Peut-être qu’un simple dîner réconfortant suffira à vous faire retrouver les bras de Morphée.