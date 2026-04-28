Stimulace bloudivého nervu: co je to za kontroverzní wellness trend?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Михаил Крамор / Pexels

Pomalé dýchání, studené sprchy, antistresová cvičení… na sociálních sítích nyní řada praktik slibuje „stimulaci bloudivého nervu“ k obnovení klidu a rovnováhy. Za tímto velmi populárním trendem se však skrývá vědecká realita. Toto téma je rozporuplné, konkrétně skutečné výhody a marketingové zkratky.

Bludný nerv, neopěvovaná hvězda lidského těla

Bloudivý nerv je klíčovou součástí parasympatického nervového systému , který pomáhá tělu zpomalit, zotavit se a znovu nabýt rovnováhy po období stresu. Spojuje mozek s několika hlavními orgány, včetně srdce, plic a trávicího systému. Hraje tedy roli v různých automatických funkcích: srdeční frekvenci, dýchání, trávení a dokonce i v určitých emočních reakcích.

Stručně řečeno, je to trochu jako jeden z vnitřních komunikačních kabelů těla. Jeho role v regulaci stresu vysvětluje, proč tolik fascinuje svět wellness.

Reálná aplikace… v medicíně

Stimulace bloudivého nervu nevznikla na TikToku. Existuje již dlouhou dobu ve specifickém lékařském kontextu. Technika zvaná VNS (stimulace bloudivého nervu) se používá v určitých případech epilepsie rezistentní na léčbu nebo těžké deprese. Obvykle se spoléhá na chirurgicky implantované zařízení schopné vysílat řízené elektrické impulsy do bloudivého nervu.

Toto lékařské využití je regulováno, monitorováno zdravotnickými pracovníky a podpořeno vědeckými hodnoceními. To se proto velmi liší od rychlých slibů, které lze vidět na internetu.

Proč se toho sociální média chopí

Na internetu je několik metod prezentováno jako „přirozené“ způsoby stimulace tohoto nervu: hluboké dýchání, zpěv, bublání, meditace, vystavení chladu nebo relaxační cvičení.

Některé z těchto praktik skutečně mohou podpořit stav relaxace. Například pomalé a pravidelné dýchání je studováno z hlediska jeho potenciálního vlivu na autonomní nervový systém, zejména prostřednictvím snížení vnímaného napětí a pocitu klidu. Jinými slovy, určité techniky mohou být prospěšné, aniž by nutně působily dramaticky nebo přímo na bloudivý nerv, jak se někdy tvrdí.

Proč je tento trend kontroverzní

V tomto bodě odborníci nabádají k opatrnosti. Mnoho online obsahu zjednodušuje fungování nervového systému. Stres, úzkost a únava nezávisí na „odblokování“ jediného nervu. Jsou založeny na řadě faktorů: spánku, duševní zátěži, celkovém zdraví, prostředí, emocích, pohybu, stravě a životních okolnostech.

Prezentace stimulace bloudivého nervu jako „zázračného léku“ může proto vytvářet falešné naděje nebo odvádět lidi od vhodnějších léčebných postupů. Odborníci také poukazují na to, že pocit pohody po dechovém cvičení nebo chvíli relaxace nemusí nutně znamenat, že bloudivý nerv byl měřitelně „aktivován“.

Zajímavý náskok, ne kouzelná hůlka

Vědecký výzkum nadále zkoumá roli autonomního nervového systému v zvládání stresu a některých fyziologických funkcích. Toto téma je závažné a zaslouží si pozornost, které se mu dostává. To však neznamená, že všechny virové metody jsou validované, ani že jejich účinky jsou pro každého stejné.

Někteří lidé se cítí klidnější díky pomalému dýchání nebo relaxaci, jiní méně. A to je naprosto normální: každé tělo má svůj vlastní způsob fungování, svůj vlastní rytmus a svou vlastní citlivost.

Stručně řečeno, tato stimulace bloudivého nervu ilustruje rostoucí zájem o wellness přístupy související se stresem a emoční rovnováhou. Ano, bloudivý nerv hraje v těle skutečnou roli. Ano, určité praktiky, jako je dýchání nebo relaxace, mohou být prospěšné. Není to však „tajné tlačítko“, které by se aktivovalo k vyřešení všech problémů.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Domácí cvičení pro ženy: kompletní a efektivní program

