Infarkty u žen: tyto příznaky jsou příliš často ignorovány

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Puwadon Sang-ngern / Pexels

Infarkty jsou stále často vnímány jako mužský problém. Kardiovaskulární onemocnění jsou však v mnoha zemích jednou z hlavních příčin úmrtí žen. Několik studií ukazuje, že příznaky se někdy mohou lišit nebo být hůře identifikovatelné, což může oddálit lékařskou pomoc.

Příznaky, které jsou někdy méně typické než bolest na hrudi

Na rozdíl od klasické představy o intenzivní bolesti na hrudi mohou některé ženy během infarktu pociťovat spíše rozptýlené příznaky. Vědecký přehled naznačuje, že ženy častěji uvádějí příznaky, jako je dušnost, neobvyklá únava, nevolnost nebo bolest v zádech či rameni.

Jiný výzkum ukazuje, že mezi příznaky může patřit palpitace, závratě nebo celkový pocit nevolnosti, někdy bez výrazné bolesti na hrudi. Některé ženy popisují spíše méně intenzivní diskomfort na hrudi nebo pocit tlaku než ostrou bolest.

Neobvyklá únava, někdy se objevující několik dní před

Některé studie naznačují přítomnost tzv. „prodromálních“ příznaků, které se mohou objevit několik dní před infarktem. Patří mezi ně přetrvávající únava, poruchy spánku nebo neobvyklá dušnost.

Tyto příznaky může být obtížné identifikovat, protože jsou někdy spojeny s jinými příčinami, což může oddálit vyhledání lékařské pomoci. Podle výzkumníků rozmanitost symptomů u některých pacientů ztěžuje diagnózu.

Bolest lokalizovaná jinde než na hrudi

Několik vědeckých publikací uvádí, že bolest může být cítit v různých oblastech horní části těla. Ženy mohou hlásit bolest v čelisti, krku, zádech nebo pažích, někdy bez intenzivní bolesti na hrudi.

Analýza publikovaná v časopise Heart & Lung rovněž naznačuje vyšší frekvenci bolestí zad, nevolnosti nebo dýchacích potíží u žen během infarktu. Tyto příznaky lze zaměnit za trávicí, svalové nebo stresové problémy.

Riziko pozdější diagnózy podle některých výzkumů

Některé studie zdůrazňují, že u žen může být onemocnění po infarktu diagnostikováno později, zejména kvůli méně specifickým příznakům. Jedna publikace například uvádí, že u žen je po akutním infarktu myokardu pravděpodobnější nedostatečná diagnóza. Jiné studie také ukazují, že různé příznaky mohou oddálit vyhledání lékařské péče. Tato zjištění podtrhují důležitost lepšího pochopení varovných signálů.

Odborníci zdůrazňují, že bolest na hrudi zůstává nejčastějším příznakem u žen i mužů, ale že může být doprovázena i dalšími příznaky. Tyto rozdíly neznamenají, že se příznaky zcela liší od těch pozorovaných u mužů, ale spíše to, že mohou být pestřejší a někdy hůře rozpoznatelné. Lepší povědomí o těchto příznacích by mohlo vést k rychlejší diagnóze a vhodnější léčbě.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

