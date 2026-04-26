Vidění nebezpečí všude: proč náš mozek někdy tento reflex osvojí

Váš mozek neustále bliká červeně. Je to, jako byste měli v hlavě zabudovanou sirénu alarmu, kterou nemůžete vypnout. I v těch nejběžnějších situacích, bez zjevné hrozby, zůstáváte ve střehu. Pokud jde o představu nejhorších scénářů, máte více kreativity než kterýkoli profesionální filmař. Vidět nebezpečí všude není známkou slabosti ani strachu z hněvu.
Typický příznak hypervigilance
Někdo klidně jde za vámi? Okamžitě si představujete, jak vám kriminálník krade tašku. Auto jede za vámi v zácpě? Už si dokážete představit, jak podepisujete protokol o nehodě na kraji silnice. Kamarád chvíli trvá, než odpoví na vaši zprávu? Myslíte si, že se na vás zlobí nebo proti vám něco kuje, když je prostě zaneprázdněný. Váš šéf vás požádá o schůzku, aniž by vám sdělil další podrobnosti? Připravujete se sbalit si kufry a napsat kolegům rozlučkový vzkaz.
Diagnóza je jasná: nebezpečí vidíte všude, dokonce i v klidném a mírovém prostředí. Vaši blízcí vás neváhají nazvat „paranoikem“ nebo „královnou dramatu“. Přesto skákat při sebemenším hluku, bát se rozchodu v okamžiku, kdy vypukne hádka uprostřed prádla, nebo se obávat kousnutí psem je vyčerpávající. Jste neustále v režimu „varování“. Váš mozek funguje, jako by vás musel neustále chránit. Raději se nechává mýlit tím, že vidí nebezpečí, které neexistuje, než aby přehlédl skutečné.
Říkat, že jste prostě „na hraně“, „napjatí“ nebo „siroví“, je nebezpečné zjednodušování. Vidění nebezpečí všude a neustálá pohotovost často odráží nadměrnou bdělost. „Hyperbdělost funguje jako detektor kouře, neustále skenuje okolí a hledá jakoukoli potenciální hrozbu, i když je nepravděpodobná,“ vysvětluje klinický psycholog Dr. Joe Oliver pro Refinery29 . Je to mechanismus přežití . Posttraumatický stres, nejistota a poruchy citové vazby poskytují úrodnou půdu a palivo. Stručně řečeno, pokud jste zažili intenzivní emocionální šok, nevědomě si udržujete tento „obranný“ postoj.
Známka anticipativní úzkosti
Vaše myšlenky by byly vynikajícím materiálem pro dystopické filmy jako „Black Mirror“ nebo tragické seriály. Pokud jste posedlí nadcházející událostí do té míry, že zvažujete všechny možné scénáře, a vaše dlaně se potí a srdce vám buší dlouho před osudným dnem, už to není hypervigilance, ale předvídavá úzkost. To znamená, že se děsíte okamžiku, i když je stále v daleké budoucnosti.
Blíží se vám lékařská prohlídka, ale zdá se, že nedokážete věci uvést do perspektivy: výsledky budou nevyhnutelně špatné nebo naznačují rakovinu. A když se chystáte vyrazit na dovolenou, vybavují se vám vzpomínky na vaše auto, zdemolované a kompletně zničené, jako by nehoda byla nevyhnutelná.
Vidět nebezpečí všude, i tam, kde ostatní vidí nevýznamné detaily, není jen všudypřítomný pesimismus; je to obzvláště oslabující forma úzkosti. Může pramenit z dětství a nestabilního prostředí či traumatu. Pokud jste se stali obětí pouličního obtěžování, vloupání nebo jste byli svědkem násilné scény, chováte se, jako byste byli neustále v patách vraha. A to je lidské.
„Pokud je ohrožena naše fyzická nebo duševní integrita, nebo integrita milované osoby, změní se náš vztah ke smrti a světu. Mozek může dojít k závěru, že tento svět je nebezpečný, a začít přeceňovat rizika,“ vysvětluje psychiatr David Gourion pro TF1 .
Vedlejší účinek tíživých zpráv
Jak si nemůžeme myslet na to nejhorší, když televize zobrazuje svět v troskách bez budoucnosti? Je těžké si udržet pozitivní pohled na svět tváří v tvář tak pochmurným zprávám, neustálým konfliktům, nechvalně známému nedostatku a endemickému násilí. Slovo „krize“ moderátoři zpráv opakují donekonečna, záběry jsou šokujícím způsobem brutální a zprávy jsou zřídka dobré. Ať se snažíte sebevíc distancovat, tyto morbidní zprávy mění váš způsob myšlení a vaši náchylnost ke strachu. Tato malátnost, která je zjevně malátností naší doby, má dokonce i jméno, protože je tak rozšířená: informační úzkost .
Výzkum se jednomyslně shoduje: čím více sledujete tragické a úzkost vyvolávající záběry vysílané v televizi, tím více se váš stres zvyšuje. Podle jedné odhalující studie byli lidé, kteří sledovali bombový útok na Bostonském maratonu šest hodin, v kritickějším stavu než ti, kteří útok zažili na vlastní kůži.
Vidět nebezpečí všude není slabost, je to přehnaná ochranitelství. Jako přehnaně horlivý bodyguard, který prostě potřebuje ujištění… abyste si konečně mohli oddechnout. Dobrou zprávou je, že tento reflex není nevyhnutelný. Mozek je tvárný a je možné si tento sklon vidět nebezpečí všude postupně přetrénovat, abyste se už necítili jako kořist nebo magnet na smůlu.