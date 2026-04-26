Spánek: doporučený počet hodin každou noc podle věku

Spánek je jedním ze základních kamenů pohody. Pomáhá vašemu tělu se zotavit, mozkové funkce a nálada zůstat stabilnější. Potřebujeme však všichni stejný počet hodin? Ne tak docela: potřeby se mění s věkem… a liší se člověk od člověka.
Proč je spánek tak důležitý
Během noci se vaše tělo „nevypíná“, právě naopak. Tento čas využívá k opravě určitých tkání, upevnění paměti, regulaci hormonů a podpoře emoční rovnováhy.
Nedostatek spánku může v průběhu času vést k únavě, potížím s koncentrací, podrážděnosti nebo pocitu mentální mlhy. Naopak, kvalitní odpočinek vám často pomůže cítit se energičtěji, mít jasnější hlavu a lépe se uzemnit.
Potřeby kojenců a dětí
U batolat hraje spánek hlavní roli v růstu a vývoji mozku. Referenční pokyny obecně uvádějí:
- Novorozenci (0 až 3 měsíce): 14:00 až 17:00.
- Kojenci (4 až 11 měsíců): 12 až 15 hodin
- Děti ve věku 1 až 2 let: od 11:00 do 14:00.
- Děti ve věku 3 až 5 let: od 10:00 do 13:00.
- Děti ve věku 6 až 13 let: 9 až 11 hodin.
Během těchto let dlouhé noci a zdřímnutí přispívají zejména k učení a zrání nervové soustavy.
Teenageři: těžcí spáči… často trpící nedostatkem spánku
Během dospívání zůstává potřeba spánku vysoká. Odborníci obecně doporučují pro 14 až 17leté děti 8 až 10 hodin spánku za noc. Problém? Biologické hodiny se v tomto období často mění. Mnoho teenagerů přirozeně chce chodit spát později, zatímco školní rozvrh vyžaduje brzké ranní vstávání. V důsledku toho je spánek někdy vážně nedostatečný.
Dospělí: kolik hodin bychom měli strávit?
Pro dospělé ve věku 18 až 64 let se nejčastěji doporučuje 7 až 9 hodin spánku za noc. Po 65 letech zůstávají potřeby podobné, často se pohybují kolem 7 až 8 hodin. Spánek se však může stát lehčím, s častějším probouzením se v noci nebo dřívějším ukládáním do postele. To nutně neznamená „špatný spánek“, ale spíše to, že se spánkové vzorce v průběhu života mění.
Tato čísla jsou pouze orientační, nikoli zkouška
Toto je klíčový bod: tyto doby spánku jsou průměry založené na vědeckých studiích. Naznačují trend, nikoli striktní požadavek. Někteří lidé se cítí naprosto dobře s 6,5 hodinami spánku, zatímco jiní potřebují 9 hodin, aby se cítili plně odpočatí. Genetika, úroveň fyzické aktivity, stres, duševní zdraví, hormony a dokonce i různé životní fáze mohou ovlivnit vaše potřeby. Jinými slovy, pokud nezaškrtnete políčko „8 hodin“, neselháváte.
Když skutečný život převrátí teorii
Buďme realisté: mezi prací, někdy i dětmi, psychickou zátěží, studiem, cestováním nebo jinými intenzivními obdobími je běžné, že spíme méně, než jsme si plánovali. A někdy prostě děláme, co můžeme. Tato doporučení by se neměla stát další zátěží. Cílem není podávat v noci výkon nebo se pokaždé, když se probudíte, cítit provinile. Je lepší najít realistickou rovnováhu: dopřát si odpočinek, kdykoli je to možné, dodržovat pravidelný spánkový režim, naslouchat signálům svého těla a regenerovat, kdykoli je to možné.
Stručně řečeno, nejlepším ukazatelem jste vy sami. Více než přesný počet hodin sledujte, jak se cítíte: budíte se celkově odpočatí? Zůstáváte během dne soustředění? Cítíte se výrazně ospalí? Ideální spánek není pro každého stejný. Tato čísla slouží jako vodítko, nikoli jako striktní pravidlo. Vaše tělo má svůj vlastní rytmus a naučit se mu naslouchat je často nejlepší strategií.