Dáváte si v zimě horkou sprchu? Zde je to, co potřebujete vědět

V zimě je voda vytékající ze sprchové hlavice horká a zmírňuje zimnici, kterou jste během dne cítili. Během chladnějších měsíců se sprcha stává téměř jako sauna, a to natolik, že ze sprchy stoupá pára. Sprchování se horkou vodou, když je zima, však nemusí být pro zvýšení tělesné teploty tak prospěšné.
Teplé sprchy, zdroj pohodlí v zimě
Když se dostaví zima, máme několik možností: zabalit se do silné deky, sednout si k ohni nebo relaxovat pod horkou sprškou. Po dni plném třásní a čekání na polární poryvy se vrhneme po hlavě do sprchy a v koupelně si vytvoříme improvizovanou parní lázeň.
Uprostřed vlny veder vyhledáváme chlad pod sprchovou hlavicí a snadno sneseme ledový liják, ale v zimě se spěcháme zahřát ve sprše. Zvyšujeme teplotu vody, i když to znamená trochu vyšší účet za vodu. Pod vlivem tepla se svaly uvolňují, napětí ustupuje a problémy se odplavují. Zatímco teplo se často předepisuje k úlevě od bolestí a uvolnění těla, horká sprcha je spíše výjimkou z pravidla.
Samy o sobě nejsou špatné, pokud se dělají jen občas. Sprchování horkou vodou v zimě je zážitek bezkonkurenční blaženosti. Horká voda funguje jako tlačítko „pauza“ pro nervový systém. Rozšiřuje cévy, uvolňuje svaly a stimuluje krevní oběh. V důsledku toho mozek dostává signál bezpečí. Tepelný kontrast s vnějším prostředím je však tak silný, že může tělo „šokovat“ a unavit ho, místo aby ho jen uvolnil.
Ale také špatná zkušenost pro vaši pleť
Co kdyby drsná textura vaší pokožky nebyla důsledkem ostrého chladu, ale nadměrně horké sprchy? Sprchování horkou vodou v zimě sice může být psychicky příjemné, ale totéž se nedá říct o vaší pleti.
Je chráněna neviditelným filmem z lipidů, který se nazývá kožní bariéra. Tato bariéra zabraňuje příliš rychlému odpařování vody a chrání vás před vnějšími agresory. Velmi horká voda rozpouští tento film mnohem rychleji než vlažná voda. V důsledku toho se i když je vaše pokožka čistá, stává zranitelnější.
V zimě je to dvojnásobná rana. Vzduch je už tak sušší, topení vysušuje atmosféru a horké sprchy dehydrataci jen zhoršují. Kůže je napjatá, svědí a reaguje hůře. Mnoho zimních zarudnutí, zejména na nohou nebo obličeji, nepochází jen z chladu, ale z tohoto kontrastu mezi intenzivním horkem a suchým vzduchem.
Co můžete dělat místo toho
Klíčem není úplně se vzdát horké sprchy, ale spíše ji umírnit. Deset minut pod vroucí vodou nemá stejný účinek jako tři minuty. Už jen mírné snížení teploty, zejména u obličeje, má velký vliv. A hydratace pokožky ihned po sprchování, dokud je ještě mírně vlhká, pomáhá obnovit tuto klíčovou ochrannou bariéru.
V zimě může být sprcha stále okamžikem pohodlí, ale je ještě lepší, když je doprovázena správnou péčí o pleť. Bohatý krém, olej nebo balzám se stává nezbytným spojencem, který zabraňuje tomu, aby se teplo změnilo v sucho. A v zimě můžete sprchování také rozložit: koneckonců, vaše tělo je pod silnou vrstvou oblečení chráněno před bakteriemi.
A o tom není debaty, máte souhlas Dr. Mostefy Rafaa, dermatologa z Paříže. „Sprcha každé dva dny se doporučuje lidem bez dermatologických problémů a méně často pacientům s atopickým ekzémem,“ vysvětluje pro Au Féminin .
Závěrečné slovo? Horké sprchy byste si měli užívat s mírou. Pokud potřebujete teplo, najdete ho jinde: v horkém hrnku, útulné dece nebo v náručí svého partnera.