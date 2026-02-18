Snižování úzkostí bez jejich popírání: přístup ověřený psychologií

Místo usilování o dokonalost za každou cenu a neustálého úsilí o špičkový výkon je lepší naučit se nestarat se o nic a nechat věci být. Nebrat si věci příliš osobně – to je skutečné tajemství štěstí. Tento velmi uvolněný přístup je zřídka chválen v knihách o seberozvoji nebo radách o mediální pohodě. Přesto podle psychologie mění v každodenním životě všechno.
Nezájem: odsuzovaný, ale účinný přístup
Džunglový medvěd Balú zpíval „The Bare Necessities“, zatímco Pumbaa zpíval „Hakuna Matata“ jako hymnu radosti. Disneyho postavy, filozofové přístupnější než Descartes a Platón, propagují uvolněnou mentalitu, ale nedrží absolutní pravdu o štěstí . Navíc se v těchto moderních příbězích nikdo nezmiňuje o mentalitě „je mi to jedno“, která také chybí na stránkách poháněných dopaminem a v mediálních receptech.
Přesto je to jistě nejlepší rada, jak se cítit lépe a přestat se ke svému životu chovat jako k soutěži. Autor Mark Manson tomu věnoval celou knihu s názvem „ Jemné umění nedbát se na nic “, která se stala bestsellerem New York Times. V ní vykládá jádro této filozofie, často považované za nonšalantní a mylně považováné za blahosklonnost. Tato mantra, která se odchyluje od extrémní empatie a všech ostatních pravidel seberealizace, je vším, jen ne nezdravá.
Ve společnosti, kde nás vždy učili být „nejlepší verzí sebe sama“, je těžké zůstat nedotčen napomenutími šéfa, zastřenými poznámkami kolegy nebo ohromujícími požadavky každodenního života. Je nemožné předstírat, že se nás to netýká. Nebo, i když si udržujeme zdání, uvnitř vřeme. Tato mentální změna však všechno změní. Ne, nezájem není odrazem bezcitných lidí, ani známkou nedostatku emocí. Je to zvyk lidí, kterým na sobě skutečně záleží.
Naučit se nestarat se o nic je dobré pro duševní zdraví
Nestarat se znamená nechat vnitřního Dr. House převzít kontrolu nad tím malým hlasem uvnitř nás, který nám neustále dává pocit oběti. Je to dobrý způsob, jak si uklidit mysl a osvobodit ji od vtíravých myšlenek. Výzkum provedený Kalifornskou univerzitou ukázal, že lidé, kteří si záměrně vybírají, kam zaměří svou pozornost, jsou asi o 23 % šťastnější než ti, kteří se snaží všechno ovládat.
Nezáležet na tom neznamená říkat ostatním, ať se ztratí, nebo používat povýšený, chladný tón. Nejde o to „brat všechno na lehkou váhu“, ale jednoduše filtrovat to, co se nás týká. Jde o to vědět, jak říct „ne“, zatímco jiní souhlasně přikyvují, když už toho mají dost. Jde o to zachovat klid tváří v tvář bezdůvodným napomenutím, která ani nejsou konstruktivní. Jde také o to, poblahopřát příteli k povýšení, místo abychom zpochybňovali celý jeho život. V konečném důsledku jde o to, rozhodnout se neinvestovat zbytečnou emocionální energii. A to je zásadní rozdíl mezi inteligentním nezájmem a naprostou nedbalostí.
Základy pro to, jak se taktně nestarat o nic
Nejde o to předstírat, že nám je to jedno, když to zraňuje naše ego. Není to fasáda; je to postoj, stav mysli. A někdy je to delikátní balancování, zvláště když jsme zvyklí se neustále ospravedlňovat, bránit nebo srovnávat s ostatními. Pokud předstíráme lhostejnost, můžeme rychle působit protivně nebo nepříjemně.
Proto je důležité lekci nenásledovat slepě, ale aplikovat ji. Je to jakýsi duševní detox, vnitřní očista. Je to, jako bychom v mysli aktivovali režim „redukce šumu“. A kniha „Jemné umění nedbát se na nic“ poskytuje vynikající základ pro začátek této „samozřejmé“ praxe. Je třeba mít na paměti klíčovou otázku: „Je pro mě tahle věc opravdu důležitá?“
Odtud dvě možnosti:
- Pokud je to důležité: má smysl věnovat tomu energii, pozornost a emocionálně do toho investovat.
- Pokud to není důležité, pak nemá smysl s tím plýtvat mentálním nebo emocionálním časem. Prostě to nechte být.
V kolektivní představivosti je nezájem vnímán jako známka emocionální nezralosti, typické chování rozmazleného dítěte. Přesto existuje umění nezájmu. Někdy je to akt sebeúcty, sebeochrany. Nejde o to dívat se na svět svrchu, jde prostě o to získat nadhled.