„Dračí vlajka“: tajný cvik trenérů pro silné posilování středu těla

Možná jste tuto pózu již viděli v posilovně nebo na sociálních sítích: dokonale rovné tělo, zavěšené ve vzduchu, pomalu klesá, aniž by se dotklo země. Je to slavný „Dračí vlajka“, legendární cvik Bruce Leeho, který inspiruje stejně jako děsí. Ujišťujeme vás, že dosažení této pozice není nutné, abyste se ve svém těle cítili dobře.
Původ a zapojené svaly
„Dračí vlajka“ byla zpopularizována v 70. letech 20. století Brucem Leem a od té doby se stala základem moderní kalisteniky. Jedná se o cvik proti extenzi, který procvičuje celé střed těla: břišní svaly (přímý břišní sval, šikmé břišní svaly, příčný břišní sval), spodní část zad, hýžďové svaly a dokonce i ramena, všechny jsou zapojeny současně. Na rozdíl od tradičních kliků, které izolují specifické svaly, vyžaduje „Dračí vlajka“ nepřetržité napětí v celém těle, což zlepšuje stabilitu a celkovou kontrolu.
Je důležité si uvědomit, že tento cvik nemusíte dělat proto, abyste byli silní, zpevnění nebo spokojení se svým tělem. Dračí vlajka je sice velkolepá, ale není předpokladem pro to, abyste se cítili dobře nebo přijali své tělo takové, jaké je.
Základní technika
Pro ty, kteří chtějí toto cvičení vyzkoušet: lehněte si na lavičku nebo na podlahu, uchopte pevný bod za hlavou a poté zvedejte nohy, boky a trup, dokud nevytvoří přímku od ramen k chodidlům. Pomalu se spouštějte dolů, aniž byste se prohýbali v zádech nebo se dotýkali země, 3 až 5krát v každé sérii. Dýchání hraje klíčovou roli: při spouštění zadržte dech a při zvedání vydechujte, abyste si udrželi kontrolu.
Toto cvičení vyžaduje značnou koordinaci a soustředění. „Dračí vlajka“ opět není povinná. Lze ji prozkoumat jako zábavnou výzvu, bez tlaku a bez toho, aby definovala vaši hodnotu nebo vzhled.
Postupy pro začátečníky
Pro začátečníky existuje několik variant, které jim umožní seznámit se s pohybem:
- Zastrčený tah s dračí vlajkou s koleny pokrčenými směrem k trupu.
- Negativní bylo pomalé sestupování s asistencí, aby se cítilo napětí v trupu.
- Jednonohý a rozkročený postoj, kde se jedna nebo dvě nohy postupně natahují, než se přejde k plnému dračímu postoji.
Tipy trenérů, jak dosáhnout pokroku bez rizika
Odborníci doporučují neustále zapínat břišní svaly a hýždě, vyhýbat se hybnosti a v případě potřeby používat odporové gumy nebo partnera. Cvik „Dračí vlajka“ lze zařadit do programu s posilovacími koly na břicho nebo planky, ale opět není nezbytný pro dobrý pocit ve svém těle. Nejlepším přístupem k zdravému vztahu k sobě samému zůstává přijetí svého těla takového, jaké je.
Stručně řečeno, „Dračí vlajka“ je velkolepé cvičení, které může být zábavnou výzvou pro lidi, kteří rádi testují svá těla a koordinaci. Je však důležité si uvědomit, že pohoda není o výkonu nebo vzhledu. Abyste měli „silné“ tělo, nemusíte toto cvičení zvládat. Každé tělo je platné, krásné a dostatečné takové, jaké je.