Search here...

Alzheimerova choroba: Zvuková frekvence otevírá slibnou cestu výzkumu

Pohoda
Clelia Campardon
Photo d'illustration : KOS Chiropractic Integrative Health/Pexels

Nový výzkum naznačuje, že zvuk na určité frekvenci by mohl pomoci mozku „vyčistit“ usazeniny spojené s Alzheimerovou chorobou. Tento neinvazivní přístup, testovaný na primátech, přitahuje pozornost vědecké komunity.

Alzheimerova choroba a hromadění toxických proteinů

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění charakterizované akumulací amyloidních proteinů (β-amyloidu) v mozku, které tvoří plaky, jež narušují komunikaci mezi neurony a přispívají k progresivnímu kognitivnímu poklesu: ztrátě paměti, jazykovým potížím a poruchám myšlení. Tyto usazeniny se vyvíjejí dlouho před nástupem klinických příznaků, což ztěžuje jakýkoli zásah, jakmile se onemocnění projeví.

Zvuková stimulace o frekvenci 40 Hz testovaná na primátech

Nedávná studie , publikovaná 5. ledna 2026 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, zkoumala strategii dříve studovanou především u hlodavců: sluchovou stimulaci při 40 Hz. Tým výzkumníků z Kunmingského institutu zoologie vystavil devět starých makaků rhesus – u kterých se přirozeně vyvíjejí amyloidní plaky podobné těm, které se vyskytují u stárnoucích lidí – cílené zvukové stimulaci po dobu jedné hodiny denně po dobu sedmi po sobě jdoucích dnů.

Dvojnásobné množství amyloidního proteinu v mozkomíšním moku

Po tomto cyklu poslechu se hladiny amyloidních proteinů Aβ42 a Aβ40 v mozkomíšním moku opic zvýšily přibližně o 200 % ve srovnání se stavem před stimulací. Vědci interpretují tuto změnu jako známku toho, že tyto proteiny byly vyloučeny z mozkové tkáně do mozkomíšního moku, což by bylo v souladu s aktivací přirozených čisticích mechanismů mozku, zejména lymfatického systému.

Co odlišuje tuto studii od předchozích prací, je trvanlivost účinku: vysoké hladiny amyloidu v mozkomíšním moku přetrvávaly déle než pět týdnů po ukončení stimulace, což je rys, který nebyl ve studiích na myších modelech pozorován.

Proč ten zvuk na 40 Hz?

Frekvence 40 Hz odpovídá pásmu mozkových rytmů zvaným gama oscilace, které se podílejí na kognitivních funkcích, jako je pozornost a paměť. Předchozí práce již ukázaly, že senzorická stimulace na této frekvenci – vizuální nebo sluchová – by mohla snížit usazeniny amyloidu u myší geneticky modifikovaných tak, aby napodobovaly Alzheimerovu chorobu.

Hypotéza je, že tato stimulace by mohla resynchronizovat určité neuronální rytmy a aktivovat procesy čištění mozku, které jsou jinak s věkem nebo v souvislosti s nemocí méně účinné. U opic, jejichž mozková kůra je bližší lidské než mozková kůra hlodavců, získaná data potvrzují hodnotu zkoumání této cesty.

Neinvazivní přístup, který doplňuje stávající terapie

Současné schválené metody léčby Alzheimerovy choroby – jako jsou monoklonální protilátky – vykazují mírné účinky a mohou být doprovázeny závažnými vedlejšími účinky, včetně mozkového edému nebo krvácení. Sluchová stimulace při 40 Hz na druhou stranu nevyžaduje ani injekci, ani chirurgický zákrok a spoléhá na jednoduché zařízení, které produkuje zvuk s přesnou frekvencí. Díky tomu je potenciálně použitelná doma nebo v pečovatelských zařízeních s příznivým bezpečnostním profilem.

Směrem k lidským pokusům?

Ačkoli tyto výsledky u primátů představují důležitý krok – blíže k lidským modelům než k myším – před širokým klinickým využitím je třeba ještě mnoho porozumět. V této fázi se pozorované účinky vztahují k biomarkerům spojeným s eliminací proteinů, nikoli však k přímým měřením kognitivních funkcí, paměti nebo zpomalení symptomů.

Pilotní studie na lidech již zkoumaly senzorickou stimulaci při 40 Hz, ale ty jsou stále předběžné a vyžadují důkladnější validaci, aby bylo možné posoudit jejich skutečnou účinnost a bezpečnost v populaci.

Stručně řečeno, sluchová stimulace o frekvenci 40 Hz otevírá zajímavou a slibnou cestu výzkumu v boji proti Alzheimerově chorobě. Potenciální aktivací přirozených čisticích mechanismů mozku by tento zvukový signál mohl podpořit eliminaci amyloidních proteinů – ústřední složky onemocnění – bez nutnosti invazivního zásahu. Než však bude známo, zda se tento přístup může stát životaschopnou léčbou nebo doplňkem stávajících terapií, budou však zapotřebí roky výzkumu, a to i na lidech.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
Article précédent
Sprchování několikrát denně: co to prozrazuje o osobnosti

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sprchování několikrát denně: co to prozrazuje o osobnosti

Několik sprchování denně může někdy odhalit zvýšenou potřebu kontroly, úlevy od stresu nebo v některých případech kompulzivní rozměr...

Tohle je gesto, které ženy po třicítce podceňují (a na které tělo nezapomíná).

Po třicítce často slýcháme, že se „tělo mění“ a že to musíme bezpodmínečně kompenzovat. Buďte ujištěni, že vaše...

Tato měsíční aktivita by mohla zlepšit pohodu mnoha žen

Šťastné ženy mají tajnou zbraň proti depresi a ta se jmenuje „sesterství“. Když se cítí skleslé nebo skleslé,...

Co odhaluje virální fotografie dvou chirurgů po mimořádné operaci

Fotografie pořízená v roce 2014 v čínské nemocnici se nedávno znovu objevila na sociálních sítích a vyvolala vlnu...

Tlak, pohledy ostatních, vyčerpání: tyto dospívající dívky se sportu obracejí zády.

Sportování by mělo být synonymem pro potěšení a pohodu. Pro mnoho dospívajících dívek se však tento zážitek stává...

Emoční šoky: nenápadné signály, které jsou často roky ignorovány

Emoční šoky, často nerozpoznané, mohou zanechat trvalé stopy, jako jsou disociativní stavy, problémy s citovou vazbou, změny osobnosti,...

© 2025 The Body Optimist