Pouze 12 % snících zažívá tuto charakteristiku během spánku.

Když usnete, vaše mysl se začne pohybovat s absolutní svobodou. Tvary se transformují, emoce se vyjadřují nefiltrovaně a vaše tělo dovoluje rozkvést vaší fantazii. Tento smyslový zážitek však není pro každého stejný. Přibližně 12 % snících uvádí, že prožívají své sny bez jakékoli barvy, jako by jejich mysl promítala černobílý film.
Menšina snílků s monochromatickými nocemi
Studie na toto téma ukazují, že malé procento populace uvádí, že sní výhradně v odstínech šedé. Pro všechny ostatní dotázané sny alespoň někdy obsahují barvu, ať už je to jasná obloha, výrazný oděv nebo známá tvář. To neznamená, že si tyto barvy po probuzení vždy přesně pamatují. Váš mozek, benevolentní, ale selektivní, filtruje to, co považuje za důležité si uchovat.
Je důležité si uvědomit, že tato charakteristika nemá nic společného s četností snů. Každý má sny každou noc, i když si je ne každý pamatuje. Když dojde k probuzení během REM spánku, doby, kdy je mozek velmi aktivní, většina lidí ve skutečnosti popisuje bohatý a barevný svět. Vaše mysl tedy plně funguje, ať už si uchováváte vědomé záznamy o jejích nočních výtvorech, nebo ne.
Když obrazovka ovlivňuje představivost
Jeden historický fakt badatele obzvláště fascinuje. Ve 40. letech 20. století byla situace téměř opačná: téměř tři čtvrtiny Američanů uváděly, že zřídka, pokud vůbec, sní v barvě. V té době se filmy a televizní programy vysílaly většinou černobíle. Vědci tehdy přišli s myšlenkou, že každodenní vizuální prostředí by mohlo ovlivňovat to, jak mozek během spánku skládá obrazy.
Další studie, publikovaná v roce 2008 , tuto hypotézu posiluje. Lidé mladší 25 let, kteří vyrostli ve světě nasyceném digitálními barvami, téměř vždy uvádějí barevné sny. Naopak mezi lidmi staršími 55 let asi čtvrtina stále popisuje černobílé sny. Tato korelace není absolutním důkazem, ale naznačuje, že váš mozek, flexibilní a přizpůsobivý, čerpá z toho, co nejlépe zná, aby poháněl své noční scénáře.
Trvalé tajemství snů
Navzdory těmto fascinujícím pozorováním zůstává snění do značné míry neprozkoumaným územím. Vědci se shodují na jeho složitosti, ale stále se neshodují na jeho přesné funkci. Pro některé slouží snění k třídění vzpomínek a posilování učení. Pro jiné je to bezpečný prostor, kde si mysl může řídit emoce, testovat sociální situace nebo jednoduše nechat rozvinout spontánní mozkovou aktivitu.
V každém případě jsou vaše sny důkazem vitality vaší mysli. Ať už jsou černobílé nebo barevné, přispívají k vaší vnitřní rovnováze. Připomínají nám, že váš mozek, stejně jako vaše tělo, si zaslouží respekt, pozornost a laskavost. Přijetí jedinečnosti vašich nocí je zároveň oslavou rozmanitosti lidských zkušeností.
Nakonec, to, zda patříte mezi horních 12 % nebo do většiny, nehraje velkou roli. Vaše sny, ať už jsou jakékoli, jsou zářivým – nebo jemně nuancovaným – důkazem bohatosti vašeho vnitřního světa.