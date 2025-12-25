Search here...

Pouze 12 % snících zažívá tuto charakteristiku během spánku.

Pohoda
Anaëlle G.
@diana.grytsku/Freepik

Když usnete, vaše mysl se začne pohybovat s absolutní svobodou. Tvary se transformují, emoce se vyjadřují nefiltrovaně a vaše tělo dovoluje rozkvést vaší fantazii. Tento smyslový zážitek však není pro každého stejný. Přibližně 12 % snících uvádí, že prožívají své sny bez jakékoli barvy, jako by jejich mysl promítala černobílý film.

Menšina snílků s monochromatickými nocemi

Studie na toto téma ukazují, že malé procento populace uvádí, že sní výhradně v odstínech šedé. Pro všechny ostatní dotázané sny alespoň někdy obsahují barvu, ať už je to jasná obloha, výrazný oděv nebo známá tvář. To neznamená, že si tyto barvy po probuzení vždy přesně pamatují. Váš mozek, benevolentní, ale selektivní, filtruje to, co považuje za důležité si uchovat.

Je důležité si uvědomit, že tato charakteristika nemá nic společného s četností snů. Každý má sny každou noc, i když si je ne každý pamatuje. Když dojde k probuzení během REM spánku, doby, kdy je mozek velmi aktivní, většina lidí ve skutečnosti popisuje bohatý a barevný svět. Vaše mysl tedy plně funguje, ať už si uchováváte vědomé záznamy o jejích nočních výtvorech, nebo ne.

Když obrazovka ovlivňuje představivost

Jeden historický fakt badatele obzvláště fascinuje. Ve 40. letech 20. století byla situace téměř opačná: téměř tři čtvrtiny Američanů uváděly, že zřídka, pokud vůbec, sní v barvě. V té době se filmy a televizní programy vysílaly většinou černobíle. Vědci tehdy přišli s myšlenkou, že každodenní vizuální prostředí by mohlo ovlivňovat to, jak mozek během spánku skládá obrazy.

Další studie, publikovaná v roce 2008 , tuto hypotézu posiluje. Lidé mladší 25 let, kteří vyrostli ve světě nasyceném digitálními barvami, téměř vždy uvádějí barevné sny. Naopak mezi lidmi staršími 55 let asi čtvrtina stále popisuje černobílé sny. Tato korelace není absolutním důkazem, ale naznačuje, že váš mozek, flexibilní a přizpůsobivý, čerpá z toho, co nejlépe zná, aby poháněl své noční scénáře.

Trvalé tajemství snů

Navzdory těmto fascinujícím pozorováním zůstává snění do značné míry neprozkoumaným územím. Vědci se shodují na jeho složitosti, ale stále se neshodují na jeho přesné funkci. Pro některé slouží snění k třídění vzpomínek a posilování učení. Pro jiné je to bezpečný prostor, kde si mysl může řídit emoce, testovat sociální situace nebo jednoduše nechat rozvinout spontánní mozkovou aktivitu.

V každém případě jsou vaše sny důkazem vitality vaší mysli. Ať už jsou černobílé nebo barevné, přispívají k vaší vnitřní rovnováze. Připomínají nám, že váš mozek, stejně jako vaše tělo, si zaslouží respekt, pozornost a laskavost. Přijetí jedinečnosti vašich nocí je zároveň oslavou rozmanitosti lidských zkušeností.

Nakonec, to, zda patříte mezi horních 12 % nebo do většiny, nehraje velkou roli. Vaše sny, ať už jsou jakékoli, jsou zářivým – nebo jemně nuancovaným – důkazem bohatosti vašeho vnitřního světa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Točí se vám hlava, když se díváte na oblohu? To není zanedbatelné.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Točí se vám hlava, když se díváte na oblohu? To není zanedbatelné.

Zažili jste někdy pocit, že se svět začne točit pouhým pohledem na oblohu nebo lehnutím si do postele?...

„Dračí vlajka“: tajný cvik trenérů pro silné posilování středu těla

Možná jste tuto pózu již viděli v posilovně nebo na sociálních sítích: dokonale rovné tělo, zavěšené ve vzduchu,...

Zanechávají vám ponožky na nohou stopy? Zde je to, co se vám vaše tělo snaží říct.

Nakonec, když se převlékáte z denního oblečení do nočního prádla, ponožky zanechávají na lýtkách stopy. Švy se zarývají...

Co kdyby se nostalgie stala naším novým emocionálním útočištěm?

Pamatujete si ty chvíle, kdy vás píseň, obraz nebo vůně okamžitě přenesla zpět do šťastné minulosti? Nostalgie už...

Trávíte Vánoce sami? Zde je návod, jak si je udělat nezapomenutelnými

Blíží se svátky a letos se chystáte strávit Vánoce sami? Nebojte se! Být o Vánocích sami není katastrofa:...

Proč se stále více amerických žen uchyluje k testosteronu?

Dnes se v oblasti ženského zdraví objevuje překvapivý fenomén: stále více amerických žen zkoumá testosteron, aby znovu získaly...

© 2025 The Body Optimist