Chystala se vdávat a nejlepší den jejího života se kvůli švagrové proměnil v noční můru.

V květnu 2024 se den, který měl být jedním z nejšťastnějších dnů v životě Gemmy Monk, dramaticky změnil. Když se mladá žena chystala k oltáři, aby se setkala se svým budoucím manželem, byla během obřadu postříkána černou barvou. K incidentu došlo v matričním úřadě v Oakwood House před desítkami ohromených hostů. Nevěsta, zpočátku překvapená, si rychle uvědomila, že čin byl úmyslný.

Za útokem stála švagrová

Pachatelkou tohoto činu nebyla nikdo jiný než její švagrová Antonia Eastwoodová. Na svatbu nebyla pozvána a údajně vstoupila na místo konání, aby se pomstila za dlouholetý rodinný spor. Podle zpráv mezi oběma ženami již existovalo napětí, které pramenilo z předchozí neshody na jiné rodinné svatbě v roce 2023.

Zničené šaty, ale obřad, který se konal.

Útok měl okamžité následky: svatební šaty Gemmy Monk, jejichž hodnota se odhaduje na zhruba 1 800 liber, byly kompletně ušpiněné. Zasažen byl i Gemmin obličej a tělo. Navzdory šoku se mladá žena odmítla nechat incidentem zkazit svůj den. Poté, co se očistila, se mohla převléknout do náhradních šatů, které narychlo našla, což umožnilo obřadu pokračovat, i když s několikahodinovým zpožděním.

Případ předložený soudům

Incident nezůstal bez trestu. Případ projednával Korunní soud v Maidstone, který shledal Antonii Eastwoodovou odpovědnou. Přiznala se k „poškození majetku“. Dostala podmíněný trest odnětí svobody, trest veřejně prospěšných prací, soudní zákaz kontaktu s obětí Gemmou Monkovou po dobu několika let a byla jí uložena povinnost uhradit odškodné.

Tato událost v konečném důsledku ilustruje, jak se osobní konflikty mohou vyhrotit, a to i během událostí, které mají být radostné. Navzdory tomuto ponižujícímu útoku se Gemma Monk rozhodla pokračovat ve svém manželství a proměnila tak okamžik krize ve svědectví o své odolnosti tváří v tvář mimořádné situaci.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Jejich svatbu naruší déšť; jejich rozhodnutí překvapí všechny hosty.

Všechno bylo dokonale naplánováno pro velký den Faith a Thada Barringtonových, páru oslavujícího sňatek venku v Tennessee v...

Na svatbě své vnučky Taylor Wellsové rozpálila devětasedmdesátiletá Estine Wellsová taneční parket a její video se rychle stalo...

Svatby jsou často plné emocí, ale některé okamžiky hostů obzvláště rezonují. Svatba, kterou zažili Neven Hart a Amber...

Dnes už páry nepíší své svatební sliby inkoustem svého srdce. Tento, byť sebevíc osobní, úkol psaní delegují na...

Lucie (@hikari_sunshine na TikToku), 24letá Francouzka žijící v Tokiu, uspořádala 13. prosince 2025 symbolický obřad s Mami Nanami,...

Zkušební líčení, které má vylepšit jeden z nejkrásnějších dnů vašeho života, může někdy přinést překvapení… a ne vždy...