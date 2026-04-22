Chystala se vdávat a nejlepší den jejího života se kvůli švagrové proměnil v noční můru.

V květnu 2024 se den, který měl být jedním z nejšťastnějších dnů v životě Gemmy Monk, dramaticky změnil. Když se mladá žena chystala k oltáři, aby se setkala se svým budoucím manželem, byla během obřadu postříkána černou barvou. K incidentu došlo v matričním úřadě v Oakwood House před desítkami ohromených hostů. Nevěsta, zpočátku překvapená, si rychle uvědomila, že čin byl úmyslný.
Za útokem stála švagrová
Pachatelkou tohoto činu nebyla nikdo jiný než její švagrová Antonia Eastwoodová. Na svatbu nebyla pozvána a údajně vstoupila na místo konání, aby se pomstila za dlouholetý rodinný spor. Podle zpráv mezi oběma ženami již existovalo napětí, které pramenilo z předchozí neshody na jiné rodinné svatbě v roce 2023.
Zničené šaty, ale obřad, který se konal.
Útok měl okamžité následky: svatební šaty Gemmy Monk, jejichž hodnota se odhaduje na zhruba 1 800 liber, byly kompletně ušpiněné. Zasažen byl i Gemmin obličej a tělo. Navzdory šoku se mladá žena odmítla nechat incidentem zkazit svůj den. Poté, co se očistila, se mohla převléknout do náhradních šatů, které narychlo našla, což umožnilo obřadu pokračovat, i když s několikahodinovým zpožděním.
Případ předložený soudům
Incident nezůstal bez trestu. Případ projednával Korunní soud v Maidstone, který shledal Antonii Eastwoodovou odpovědnou. Přiznala se k „poškození majetku“. Dostala podmíněný trest odnětí svobody, trest veřejně prospěšných prací, soudní zákaz kontaktu s obětí Gemmou Monkovou po dobu několika let a byla jí uložena povinnost uhradit odškodné.
Tato událost v konečném důsledku ilustruje, jak se osobní konflikty mohou vyhrotit, a to i během událostí, které mají být radostné. Navzdory tomuto ponižujícímu útoku se Gemma Monk rozhodla pokračovat ve svém manželství a proměnila tak okamžik krize ve svědectví o své odolnosti tváří v tvář mimořádné situaci.