V den své svatby kráčí tento paraplegik k oltáři a všechny překvapí.

Svatby jsou často plné emocí, ale některé okamžiky hostů obzvláště rezonují. Svatba, kterou zažili Neven Hart a Amber Cogbill, byla jedním z nich. Neven Hart, paralyzovaný od pasu dolů po nehodě na kole v roce 2022, se ve svatební den dokázal postavit a projít uličkou. Byl to nečekaný okamžik, který hluboce dojal všechny přítomné.
Nehoda, která mu obrátila život vzhůru nohama
Neven Hartův život byl v roce 2022 hluboce změnen nehodou. Během rodinné dovolené na Den díkůvzdání, když s kamarádem jel na kole, upadl a ztratil vědomí. Podle jeho výpovědi nehoda způsobila vážná poranění páteře, včetně zlomenin hrudních obratlů T6 a T7, což mělo za následek ochrnutí nohou.
Když byl po nehodě převezen do nemocnice, zjistil, že se stal paraplegikem. Tato zpráva znamenala začátek dlouhého procesu adaptace a rehabilitace. Navzdory obtížím Neven Hart pravidelně sdílí svou cestu a každodenní život na sociálních sítích, kde hovoří o výzvách spojených s jeho postižením a také o pokroku, kterého v průběhu času dosáhl.
Dlouho očekávaný okamžik během svatby
26. února 2026 se Neven Hart a Amber Cogbill vzali na obřadu obklopeni svými blízkými. Ženich měl pro tento důležitý den osobní cíl: být schopen dojít k oltáři. Přestože mu paralýza brání v samostatné chůzi, dokázal se postavit a udělat pár kroků s pomocí chodítka a ortéz na nohy.
Tento okamžik, pro pár obzvláště symbolický, překvapil a dojal hosty přítomné na obřadu. Scéna se rychle rozšířila po sociálních sítích, kde mnoho uživatelů chválilo mladíkovu odvahu a odhodlání.
Dojemný obřad
Kromě této významné události má pár na tento den velmi pozitivní vzpomínky. V rozhovoru pro People Neven Hart vysvětlil, že obřad proběhl přesně tak, jak doufali. Podle něj byla jedinou obtíží dne organizace rodinných fotografií, což je na svatbách běžný logistický detail. Jinak se událost nesla ve znamení radosti a emocí sdílených s jejich blízkými.
Nový krok pro pár
Svatba Nevena Harta a Amber Cogbill také znamená začátek nové kapitoly v jejich životech. Krátce po obřadu pár oznámil, že očekává své první dítě. Toto oznámení se setkalo s nadšením jak u jejich blízkých, tak i u online komunity, která jejich příběh sledovala. Pro Nevena Harta tento symbolický okamžik – cesta k oltáři za svou ženou – nepochybně zůstane jedním z nejpamátnějších okamžiků jejich svatby.
Navzdory obtížím, které nehoda přinesla, si Neven Hart přál, aby jeho svatba byla silným a symbolickým okamžikem. Když šel k oltáři, aby se setkal s Amber Cogbill, nabídl svým blízkým hluboce dojemný zážitek. Toto gesto, umožněné díky asistenčním technologiím a nesmírnému odhodlání, ilustruje význam, který může mít prostý okamžik, když představuje dlouho očekávaný osobní úspěch.