Použili umělou inteligenci na svou svatbu… a soudy s tím vůbec nebyly spokojené.

Dnes už páry nepíší své svatební sliby inkoustem svého srdce. Tento, byť sebevíc osobní, úkol psaní delegují na svůj kapesní Baudelaire: chatGPT. Ať už kvůli boji s tvůrčím blokem, vyhnutí se neohrabanému frázování, nebo prostě z lenosti, svěřují tuto romantickou prózu umělé inteligenci. Ale v úplně jiném kontextu způsobila umělá inteligence zkrach svatby v Nizozemsku.
Psaní svatebních slibů s umělou inteligencí je běžnou praxí.
Studenti nejsou jediní, kdo používá umělou inteligenci k psaní esejů a plnění domácích úkolů. Nyní se k této moderní magii obracejí i snoubenci, aby napsali své svatební sliby a vyjádřili své city. Daleko od toho, aby se nechali unést romantickou vášní nebo měli přirozený dar pro prózu, požádají chatGPT, svého moderního služebníka, aby jim vytvořil text na míru, přičemž dbají na to, aby nevzbuzovali příliš mnoho podezření. A tento malý sentimentální klam je běžný. Podle průzkumu společnosti Index Digital téměř třetina britských novomanželů přiznala, že umělou inteligenci používají k napsání svých slibů.
Rodina a přátelé si také zjednodušují proces psaní dlouhých projevů tím, že své požadavky posílají těmto robotům, kteří splňují požadavky. Umělá inteligence však není vždy spolehlivá. I když se zdá být zázračná, má svá omezení. Kromě toho, že budí dojem nedbalé práce, postrádá osobnost a závazek, ne vždy zohledňuje zákonné požadavky. Protože ačkoli je manželství smlouvou věčné lásky , je to v první řadě právní status a není potřeba mnoho, aby se podkopal jeho soulad.
V dubnu 2025 se ve Zwolle na severu Nizozemska vzal pár před příbuzným, který obřad vedl, jak to starostové obvykle dělají. Řekli si „ano“, dívali se jeden druhému do očí, ale zákon to zakazoval.
Svatba zrušena kvůli chatGPT, první
Důvod pro zrušení? Právně nepodložený argument. Tyto sliby sice konkurují poezii minulých let a znějí sladce, ale v očích zákona znějí prázdně. Jinými slovy, nemají žádnou hodnotu a nepředstavují… nic. A dojemné metafory nedokázaly obměkčit srdce soudu, který nekompromisně dodržoval pravidla.
„Slibuješ, že budeš po boku [jméno ženy] dnes, zítra a navždy?“ zeptali se nejprve muže. „Budeme se spolu smát, budeme spolu růst a budeme se navzájem milovat, ať se děje cokoli?“ „Budeme se i nadále navzájem podporovat, škádlit se, držet se jeden druhého, i v těžkých časech?“ zeptali se pak ženy. Pak, dlaněmi k dlaním, pár jednohlasně řekl: „Nejen manžel a manželka, ale v první řadě tým, bláznivý pár, vzájemná láska a vzájemný domov!“
Emocionální projev, který koketoval s tím, že je podle nizozemského práva irelevantní. „Výše uvedený projev dokazuje, že muž a žena neučinili prohlášení požadované článkem 1:67 odstavcem 1 nizozemského občanského zákoníku,“ uzavřel soud. Tento článek stanoví, že budoucí manželé prohlašují, že splní všechny zákonné povinnosti související s manželstvím. Konečný verdikt? Soud nebyl ve prospěch páru, který tak nemohl dokončit svou žádost a uzavřít manželství. „V důsledku toho nebylo manželství mezi mužem a ženou formalizováno. To znamená, že oddací list byl chybně zapsán do matriky,“ uvádí se v rozsudku. Stručně řečeno, chatGPT v tomto „předpřipraveném“ projevu vynechal nejdůležitější prvek a vše jednoduše přehlédl.
Budou přání generovaná umělou inteligencí brzy podléhat širším sankcím?
I když umělá inteligence může být docela užitečná pro plánování svatby, navrhování nápadů na výzdobu, tipy na zábavu a vytváření personalizovaného playlistu, je nejlepší ji používat s mírou. Tento případ, který překročil hranice, slouží jako varovný příběh, ba dokonce jako budíček. I když je manželství osobní událostí, vrcholem života, stále má svá omezení. Existují hranice. Oba partneři, kteří nyní musí revidovat své plány a zopakovat obřad, vědí, co mohou očekávat. A v širším smyslu to vědí i páry po celém světě.
„Během civilního obřadu musí páry pronést předepsaná prohlášení, která potvrzují, že neexistuje žádná zákonná překážka pro uzavření manželství, a smluvní ustanovení, která je právně zavazují jako manžele. Tato slova jsou zakotvena v zákoně a nelze je nahradit sliby generovanými umělou inteligencí ani personalizovanými sliby,“ vysvětluje právník Simarjot Singh Judge v HuffPost UK . Slovo moudrým.
Umělá inteligence vyniká v mnoha oblastech, ale svatební sliby vyžadují lidské posouzení a emocionální podpis. Jinak se z nejšťastnějšího dne života může rychle stát noční můra.