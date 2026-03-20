Na svatbě své vnučky tato babička zapálila taneční parket a video se stalo virálním

Na svatbě své vnučky Taylor Wellsové rozpálila devětasedmdesátiletá Estine Wellsová taneční parket a její video se rychle stalo virálním na sociálních sítích. S bezmeznou energií a perfektně provedenými tanečními pohyby uchvátila všechny hosty a dokázala, že věk je jen číslo, pokud jde o zábavu a oslavu lásky. Klip, sdílený tisíckrát v rychlém sledu, sklidil obdiv a úsměvy po celém světě.
Královna večera až do 1:30 ráno
Na svatbě Taylor Wells a Jordana Lazara na Floridě 21. února 2026 proměnila Estine Wells, přezdívaná „Máma“, hostinu v oslavu. Mezi 215 hosty se všechny oči upíraly na tuto energickou babičku, která tančila bez přestání až do 1:30 ráno. „Všichni z ní byli posedlí,“ řekla nevěsta časopisu People a dodala, že hosté ji prosili, aby tančila celou noc.
„Okouzlující“ vzhled, který si získal srdce všech.
Estine dorazila v bleděmodrých šatech bez rukávů zdobených flitry a květinovými vzory, které doplnily jemnými šperky. Její sladěná rtěnka a lak na nehty dodaly vzhledu sofistikovaný nádech. „Je královnou půvabu,“ směje se Taylor, která pravidelně dostává produkty Sephora od své babičky. Tento elegantní outfit jen umocnil její přirozené charisma na mole.
Virální video, které ohromilo internet
Video na TikToku, které Taylor zveřejnila 6. března, nasbíralo 20 000 zhlédnutí a 50 nadšených komentářů: „Bude na mé nástěnce 😍“ , „Tančí jako královna, jakou je“ , „Je to ta holka 💁♀️“ . Babička, aktivní na sociálních sítích, si každou zprávu s radostí přečte. „Je posedlá komentáři,“ usmívá se Taylor.
Silné pouto s vnučkou
Taylor je si s Estine velmi blízká, vídá se s ní několikrát do roka a sdílí s ní společné vášně: květiny (které Estine pomáhala vybírat na svatbu), líčení, pilates a pohostinnost. „Rozzáří každou místnost, do které vstoupí; je duší celé společnosti,“ shrnuje nevěsta Taylor.
Estine Wellsová v 79 letech dokazuje, že věk je jen číslo: její nakažlivá energie, styl a radost ze života z ní udělaly nespornou hvězdu této svatby. Tato „ikonická“ babička inspiruje tisíce uživatelů internetu a připomíná jim, že oslava nezná věk, když srdce bije v rytmu.