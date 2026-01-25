Tato 24letá Francouzka oslavuje symbolické manželství s postavou z mangy a vyvolává kontroverzi.

Lucie (@hikari_sunshine na TikToku), 24letá Francouzka žijící v Tokiu, uspořádala 13. prosince 2025 symbolický obřad s Mami Nanami, fiktivní postavou ze slavného anime "Rent-a-Girlfriend", v kapli v Okajamě. Vystudovala Sciences Po Paris a od dětství je vášnivou milovnicí japonské kultury, takže plně přijímá tento nelegální svazek , který rozděluje sociální sítě.
Vášeň zrozená v japonském dětství
Lucie, původem z jihu Francie s belgickými kořeny, objevila Japonsko už jako dítě prostřednictvím rodinných výletů a jazykového vzdělávání na střední škole. V roce 2018 ji anime „Rent-A-Girlfriend“ uchvátilo Mami, manipulativní a nezávislou antagonistkou, která boří stereotypy harému. Jako kompulzivní sběratelka zboží (figurek, plakátů, plyšových hraček) zorganizuje v roce 2023 jejich symbolické zasnoubení na oslavu jejich virtuálního výročí.
Protichůdné reakce: nenávist a podpora
Lucie, kterou kontaktovala společnost Sun Euro, specializující se na simulované svatby, oslavila svou „svatbu“ v bílých šatech v kapli v Okajamě, za účasti rodičů sledovaných přes Zoom. Událost, kterou sdílela s 20 000 svými sledujícími na Instagramu a 24 000 sledujícími na TikToku, vygenerovala během 24 hodin 1 000 nenávistných komentářů, ale také inspirovala fanoušky oshikatsu (lásky k fiktivním idolům). Navzdory urážkám Lucie vytrvala: „Nebyla jsem psychologicky připravená na odhalení, ale nepřestanu ho milovat. Je to jako být do někoho zamilovaná ve skutečném životě.“
Emoční svoboda a společenské limity
Tento případ ilustruje japonské ošikacu, kde se láska k fiktivním postavám stává společenským rituálem. Lucie ztělesňuje hodnoty sebevyjádření tváří v tvář soudu: „Mami mi dává každodenní energii.“ Ačkoli si je vědoma jednostrannosti příběhu a obav z konce mangy, prosazuje své právo „milovat svobodně, aniž by ubližovala druhým“.
Kromě kontroverze Luciin příběh (@hikari_sunshine na TikToku) vyvolává otázky o našem vztahu k lásce, představivosti a společenským normám. Ať už to vnímáme jako výstřednost nebo legitimní požadavek, její čin odhaluje především společnost uprostřed redefinice svých emočních rámců, kde se osobní vyjádření stává více než kdy jindy politickým aktem.