Prodávají lístky na svou svatbu: nový trend, který šokuje internet

Svatba je soukromá oslava, které se obvykle účastní blízcí rodina a přátelé. Zatímco některé páry volí intimní obřady a pohodlně ignorují vzdálené tety a bratrance, jejichž telefonní čísla ani nemají, jiní si za účast na oslavách účtují poplatky od cizích lidí. Prodávají vstupenky na své svatby podobně jako umělci prodávají vstupenky na své koncerty a tato praxe se stává stále populárnější.
Originální způsob financování vaší svatby
Svatba, považovaná za nejkrásnější den života, dokonce i za vyvrcholení románku, by měla být soukromou záležitostí. Hosté mají známé tváře a i když v zápalu vztahu nevěsta a ženich zapomenou pár jmen, znají všechny přítomné. Hosté jsou navíc pečlivě vybíráni a strategicky rozmístěni v zasedacím plánu na základě kompatibility.
Páry tradičně tráví čas procházením svých kontaktů a rozhodováním, kdo se zúčastní. Stále více párů však tuto tradici porušuje a za úplatu otevírá své svatby cizím lidem. Tomu se říká „sponzorství dodavatelů“, což je technický termín, který popisuje neobvyklou, ale obzvláště výnosnou praxi.
Nyní mohou jako diváci přijít i cizí lidé, které nikdy předtím nepotkali, a být svědky spojení páru, o kterém nic nevědí – ani o historii jejich vztahu, ani o jejich povolání. Aby snoubenci zmírnili finanční ztrátu spojené se svatbou, která v průměru stojí 19 921 eur , prodávají vstupenky online, jako by jejich oslava byla pouhou zábavou nebo volnočasovou aktivitou. Tito „záhadní“ hosté, kteří přicházejí nejen kvůli rautu, ale také proto, aby zažili vřelou atmosféru svatby, musí za průchod květinovým obloukem zaplatit minimálně kolem 110 eur.
Platforma určená pro tento typ praxe
Cílem není skončit s problémovým hráčem, který vykrádá jednohubky a ukradne nevěstě a ženichovi pozornost. Ani se nejedná o to, znovu sehrát scény z filmu Projekt X uprostřed bílých ubrusů a duhových balónků. Prodejem vstupenek na svou svatbu hlavní hvězdy dne riskují, že se oslava vymkne kontrole. V beletrii se takové věci často pokazí, ale tady je vše pod kontrolou. Jak? Prostřednictvím aplikace Invitin.
Na této platformě, která spojuje páry s „překvapivými“ hosty, procházejí profily přísným prověřováním. Je to stejný druh kontroly jako na seznamovacích aplikacích a především skutečná záruka spolehlivosti. Zakladatelka aplikace, Katia Lekarski, také vyžaduje, aby hosté podepsali kodex chování. Jeho podpisem tito spontánní hosté, kteří hledají lidské spojení, slibují respekt a ohleduplnost.
Ve skutečnosti mají nevěsta a ženich poslední slovo a navrhovaný profil mohou přijmout nebo odmítnout. Můžete si být jisti, že se ve svůj vysněný den neocitnete s postavou podobnou Mr. Beanovi. Tyto emotivní okamžiky by se neměly stát dějištěm nevhodných vtipů. V každém případě jsou nevěsta a ženich velkými vítězi, protože pohoštěním těchto deseti předem domluvených hostů si mohou připsat „přibližně 1 500 až 2 000 eur,“ vysvětlila Katia na stránkách Ouest France .
Dalším důvodem tohoto trendu je budování sociálních kontaktů.
Svatba je synonymem radosti, dobré nálady, sdílení a společenského života. Ve stále individualističtějším světě je pozvání cizích lidí na svatbu hluboce altruistickým činem, který jde nad rámec pouhého vlastního zájmu.
Ale proč by se obyčejní lidé chtěli náhodně zúčastnit svatby? Není to chorobná zvědavost, ale jednoduše odraz touhy po sounáležitosti, zábavné řešení nedostatku interakce. „Píšou mi lidé, že se chtějí zúčastnit svatby, setkat se s lidmi, být součástí obřadu, mít možnost jít ven, bavit se,“ vysvětluje zakladatel Invitinu.
A pokud vám tato praxe zní „dotěrně“, není nová. Možná jste se už sami stali „outsiderem“ na svatbě a připili novomanželům, kteří byli přáteli přátel jiných přátel.