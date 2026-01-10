Search here...

„Na svatbě jsme jedli těstoviny“: boří se s konvencemi, které tento den obklopují

Manželství
Émilie Laurent
Páry nově definují tradice a snadno porušují zavedená kulinářská pravidla. Některé si v místě konání hostiny připravují pojízdné občerstvení, jiné volí tematické rauty a další prezentují těstoviny všemi možnými způsoby. Toto jídlo, které se častěji vyskytuje ve studentských kuchyních než na bílých ubrusech, si nedělá nárok na to, aby konkurovalo typickým gurmánským menu. Má však tu výhodu, že boří zažité stereotypy.

Těstoviny jako hlavní chod, odvážná volba

Představte si dokonale prostřený stůl ozdobený zlaceným svícnem, divokými květinami a křišťálovým nádobím. Těstoviny, levné a snadno připravitelné jídlo pro lenošné dny, se k tomuto elegantnímu prostředí zdají být nepatřičné. Když se řekne svatební menu, spontánně si představíte krásné kuře na lůžku z bio zeleniny nebo kachní prsa s bramborami dauphinoise.

Očekáváte, že si na pergamenu přečtete prestižní kulinářské tituly psané romantickým písmem. O něco méně pak, že si dáte skromný pokrm, který znáte nazpaměť. Tvůrkyně obsahu @chlosertoyou překvapila chuťové pohárky svých hostů tím, že nabídla variaci na těstoviny. Stejně jako mnoho párů, unavených zastaralými zvyky a kulinářskými normami, našla originalitu v čisté jednoduchosti.

A toto menu si nevybrala proto, aby před bedlivým okem fotografa znovu ztvárnila film Dáma a Tulák. Těstoviny, ta stálice, která se hodí, když chybí inspirace, a která se neúnavně znovu objevuje na rtech studentů, jsou v Itálii skutečnou institucí. Nemluvíme zde o obyčejných makarónech se sýrem nebo špagetách politých kečupem, ale spíše o propracovanějších receptech. Influencerka tomuto nespravedlivě podceňovanému pokrmu vzdala hold. Zatímco její přátelé se při odhalení menu zpočátku šklebili, jako by říkali: „To se prostě nedělá,“ rychle změnili názor.

Svatba s vkusem Dolce Vita

Zatímco některé odvážnější nevěsty nahradily tradiční svatební dort obří mozzarellou nebo XXL tiramisu, Chloé byla ve svých rozhodnutích o něco rozumnější a prozíravější. Jak vysvětluje ve svém videu, „tématem svatebního jídla byla italská kuchyně“. Těstoviny, které se snáze vylepšují než přátelská pizza, byly proto jasnou volbou.

Tvůrce obsahu, který se vyhnul klišé a vkusně přepracoval svatební menu, se nespokojil jen s pár předkrmy a trochou parmazánu. Jako začátek? Grilovaná chobotnice, hovězí carpaccio, arancini s lanýži, duo z burraty a rajčat… Zážitek začíná hned prvním soustem. Tyto pokrmy, jejichž vůně sama o sobě evokují dlážděné ulice Milána, byly jen letmým zábleskem. Zbytek jídla byl stejně slibný.

Kdo řekl, že těstoviny nemohou být šik a konkurovat těm nejlepším pokrmům francouzské kuchyně? Chloé si pro svou svatbu vybrala tři varianty těstovin: těstoviny s lanýži, těstoviny s mušlemi a těstoviny ragú. Tyto speciality inspirované Itálií dokazují, že těstoviny se dají kombinovat s bezchybnými šaty a obleky, nejen s babiččinou zástěrou.

Touha po skutečně personalizované svatbě

Dnes páry touží po větší svobodě a berou si méně k srdci přikázání svých příbuzných. Říkají si „ano“ v saténových pyžamech před oltářem, improvizují obří grilování na zámeckých pozemkech a připíjejí na svůj svazek piknikovým jídlem uprostřed polí.

Zatímco svatby kdysi do značné míry diktovali rodiče, dnes jsou vnímány jako osobní záležitost. Od menu přes aktivity až po tanec, moderní svatby se řídí jedním hlavním principem: individualitou . Páry se už nesnaží potěšit starší členy rodiny; chtějí si splnit své nejdivočejší sny, i když to některé starší hosty šokuje. Převezmou zpět kontrolu a povolí otěže, od šatníku až po jídlo.

Podávání těstovin na svatbě, foukání bublin při odchodu z kostela, nabízení balíčků semínek k zasazení místo obvyklých slazených mandlí… Není to provokace, jen známka příjemné emancipace.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
