Zapomeňte na bílé šaty: to je barva, o které nyní nevěsty sní.

Bezchybná bílá už není dominantní barvou svatebních šatů. Zatímco po celá desetiletí ženy dodržovaly tuto oděvní tradici z úcty ke svým předkům, nyní touží po větší individualitě. V době, kdy obří mozzarellové kuličky nahrazují patrové dorty a páry si vyměňují sliby v teplácích, není překvapením, že svatební šaty jsou oděny v jejich nejteplejších odstínech. A letos je to hnědá barva.
„Mocha mousse“, nová barva lásky
Družičky už nejsou jediné, kdo může nosit barevné šaty. I nastávající nevěsty si pro obřad vybírají barvené šaty, čímž elegantně porušují pravidlo bílé. V těchto katalozích, které připomínají Popelky, se zaměřují na šaty, které byly kdysi zakázané – šaty, které by si naše babičky neodvážily vzít ze strachu, že budou vnímány jako rebelky nebo libertinky.
Zatímco před několika lety nevěsty začleňovaly barvu do malých detailů, jako je rustikální kytice , vlasové doplňky nebo řemínek na botách, dnes se už nespokojí jen s několika detaily. Hledají šaty, které více odpovídají jejich vkusu, jsou výjimečné a odrážejí jejich styl. Bílé šaty a jejich krémové varianty už nejsou jedinou volbou pro nevěsty, které snadno posouvají hranice barevného kruhu.
V dnešní moderní době, kdy ženy chodí k oltáři v kalhotách na míru nebo třpytivých teniskách, se dress code uvolňuje. Pinterest, skutečná studnice inspirace, si všiml zvláštní záliby v hnědé paletě. Na nástěnkách s názvem „vysněný outfit na mou svatbu“ se neustále objevuje jedna barva a k překvapení všech to není tělová. Je to čokoládově hnědá, lahodně sytý odstín, který byl také vybrán jako barva roku časopisu Pantone.
Proč je tento odstín tak lákavý pro nastávající nevěsty?
V ostrém kontrastu s nedotčenou bílou evokuje čokoládově hnědá eleganci a minimalistickou rafinovanost. Tento odstín, který se často objevuje na hranatých sakách a splývavých šatech, zdobí také živůtek nevěsty. Čokoládově hnědá slouží jako estetický sjednocující prvek pro družičky a jako hlavní barva v dekoraci, je klíčovou volbou barvy.
Teplá, vizuálně uklidňující a nepopiratelně elegantní, má charakter. Evokuje bohatost čokolády a plnou chuť kávy. Nepodřizuje se standardům, ale není ani neuctivá ani provokativní. Tato čokoládově hnědá, kterou dívky raději nazývají „Mocha Mousse“, je také modernější. Je to odstín pevně zakořeněný ve své době.
S 451% nárůstem vyhledávání svateb s čokoládovou tematikou, 438% nárůstem hnědých šatů pro družičky a 551% nárůstem svateb s moka tematikou se nevěsty dívají na život skrz růžové brýle, nikoliv růžové. Bílá, kdysi téměř povinná na tomto plátně kůže, už není jedinou barvou, která dává smysl.
Nejžádanější styly svatebních šatů
I když je čokoládově hnědá barva nejnovějším módním hitem nastávajících nevěst, často v kombinaci se závoji zdobenými perlami, u některých modelů si sklízí větší oblibu. Zapomeňte na dvoubarevné šaty připomínající letní vanilkovo-čokoládové zmrzlinové kornouty a zažeňte nepříjemnou vzpomínku na hnědé organzové šaty s umělou květinou připevněnou k sukni.
S blížícím se rokem 2026 se svatební šaty stávají éteričtějšími, dostupnějšími a rafinovanějšími. Nevěsty si jistě vybírají nezapomenutelné šaty, ale také takové, které si mohou obléknout i po obřadu. Čokoládově hnědá je dominantní barvou, která se objevuje v modelech zdobených peřím, rozparky po stehna nebo vyrobených z vyšívané krajky. Heslem roku je nenucená elegance.
Ve svatební den si ženy často vybírají šaty na základě rodiny a přátel, drbů a konvencí. Čelí tlaku, aby si vybraly mezi tylem a šifonem. Nošením čokoládově hnědé barvy znovu získávají kontrolu a vytvářejí si vlastní tradici. Dělají to, co si po zbytek roku zakazují: svobodně si vybírají svůj outfit.