Opravdu je pravděpodobnost rozvodu u dětí rozvedených rodičů vyšší? Čísla mluví sama za sebe.

Pokud jste se právě vzali, můžete se obávat, že vaše manželství skončí špatně jako manželství vašich rodičů. Bojíte se napodobit jejich chyby a porušit tak smlouvu lásky, kterou jste právě uzavřeli. Tento scénář není nemožný. Psychologové však nabízejí ujištění: chaotický milostný život vašich rodičů nemá na ten váš tolik vliv.
Spíše teorie než realita
V raných letech téměř závidíme dětem rozvedených rodičů a pamatujeme si jen výhody: k Vánocům dostanou dvakrát tolik dárků, dvakrát slaví narozeniny, zkrátka všechno zažijí dvakrát. Ti, kterých se to nejvíce dotýká, to samé říci nemohou. Rozvod , i když je přátelský a vzájemně dohodnutý, vždy zanechává stopy na těch, kteří jsou jeho svědky. Děti trpí a snášejí situaci, aniž by mohly vyjádřit svůj názor. Především se po dosažení dospělosti snaží neopakovat to, co zažily, a žít šťastný romantický život.
Podstupují terapii, aby se dostali k jádru věci ve svém milostném příběhu a zjistili, zda mají predispozice k rozvodu. Pokud patříte k těm dětem, které každý druhý týden střídaly domov a nevědomky hrály roli manželského mediátora, jistě se bojíte, že vaše manželství zkrachuje. Psychologové dlouho věřili, že minulé vztahy rodičů mohou ovlivnit současné románky jejich dětí. To je však spíše populární teorie než absolutní pravda.
Po celá desetiletí všichni věřili rčení, že „děti rozvedených rodičů, neúspěšná manželství“. Ukázalo se však, že je to do značné míry nepravdivé. Jistě, tyto děti možná neměly ty nejlepší vzory ani nejzdravější základy, ale ne všechny jsou předurčeny k emocionální katastrofě. „Rozvod je součástí života; je to přerušení vazby, je to těžké, narušuje uklidňující každodenní režim dítěte, ale pokud vztah rodičů pokračuje pozitivním způsobem, pak to pro dítě není traumatické,“ vysvětluje psychiatrička a psychoanalytička Marie-France Hirigoyenová v rádiu France Inter .
Co čísla skutečně říkají
Potkávají děti rozvedených rodičů stejný osud jako jejich rodiče a musí zkrátit svůj slib věčného života? Statistiky naznačují opak. Podle analýzy založené na datech amerického institutu pro průzkum veřejného mínění General Social Survey se mezigenerační přenos rozvodu mezi lety 1972 a 1996 snížil o polovinu. To je vzhledem k nárůstu rozvodů od 70. let 20. století překvapivé zjištění.
Tato čísla je samozřejmě třeba upřesnit, protože manželství již není automatické a není primárním hlediskem v plánech párů. Zatímco pro starší generace bylo manželství téměř iniciačním rituálem, mladí lidé preferují soužití nebo alternativu registrovaného partnerství.
Děti rozvedených rodičů nejsou vystaveny většímu riziku, ale mohou svůj vztah sabotovat, aniž by si to uvědomovaly. „Rozvíjejí hypervigilanci vůči problémům, které by mohly vést k této situaci. Bojí se, že to nevydrží. To může být v každodenním životě vysilující,“ vysvětluje klinický psycholog Gérard Poussin, kterého zpovídal pořad 20 Minutes .
Rozvod je stále více akceptován.
Rozvod už není vnímán jako nevyhnutelný, je téměř běžný. Zatímco pro naše předky rozvod ani nepřipadal v úvahu, pro mladé lidi je to dnes jen další výmluva k oslavě. S nástupem „ rozvodových večírků “, těchto oslav po rozchodu s poděkováním a šátky ve tvaru „díky, další“ a „právě rozvedení“ , se rozvod stal pouhou formalitou.
Stručně řečeno, děti rozvedených rodičů se už nestarají o svou romantickou budoucnost a rozvod vnímají spíše jako řešení než jako porážku. Což je vlastně docela pozitivní. Čím méně o tom přemýšlíte, tím menší je pravděpodobnost, že k tomu dojde (ti s čistě racionálním myšlením by si měli dát pozor).