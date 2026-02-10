Search here...

Během poločasové show Super Bowlu se tento pár vzal před celým světem.

Během poločasové show Super Bowlu v roce 2026 proměnil jeden pár událost ve skutečnou pohádkovou scénu, když před miliony diváků řekl „ano“. Toto spojení, oslavu lásky, zorganizoval během svého živého vystoupení sám portorický rapper a zpěvák Bad Bunny.

Živá svatba na trávníku Super Bowlu

Pět minut po začátku poločasového vystoupení Bad Bunny se hřiště na stadionu Levi's v Kalifornii proměnilo v kulisu pro svatbu. Obklopeni tanečníky v bílém si Eleisa „Elli“ Aparico a Thomas „Tommy“ Wolter vyměnili sliby při skutečném obřadu, přímo uprostřed vystoupení portorického rappera. Po výměně slibů a polibku pod světly reflektorů se pár vydal k impozantnímu svatebnímu dortu, než se vydal na taneční parket. Jejich první tanec byl na salsovou verzi písně „Die With A Smile“, kterou živě předvedla Lady Gaga, překvapivý host Super Bowlu 2026, což celý okamžik učinilo ještě surrealističtějším.

@celebsnapz ta svatba, kterou ukazovali během poločasové show Bad Bunny, byla doopravdy 😭 #superbowl #badbunny #goviral #poločasováshow #foryoupage ♬ EoO - Bad Bunny

„Jednou za život se naskytne příležitost“

Jakmile večer skončil, nevěsta sdílela fotografie z tohoto okamžiku na Instagramu a svěřila se, že má srdce „plné“ a že zážitek byl „neuvěřitelný“. Využila příležitosti a poděkovala Bad Bunnymu ve španělštině: „Děkuji ti, že zdůrazňuješ lásku, Benito, protože je vždycky nutná,“ napsala a poté vyznala lásku svému manželovi.

Tommy Wolter popsal 8. únor jako „jeden z nejlepších dnů“ svého života. V jiném příspěvku shrnul svůj večer dojemnou větou: „Nejlepší částí večera byl odchod s manželkou. Miluji tě.“ Následující den zveřejnil fotografii z jejich tance s těmito slovy: „Nezapomenutelný okamžik s láskou mého života. Nemohu Bad Bunny dostatečně poděkovat za tuto krásnou, jedinečnou příležitost.“

Jak vznikla tato „netradiční“ svatba

Po poločasové show Super Bowlu 2026 tým portorického rappera a zpěváka Bad Bunnyho potvrdil, že se skutečně jednalo o skutečnou svatbu. Všechno to začalo pozvánkou: pár požádal zpěváka, aby se zúčastnil jejich svatby. Nakonec se ale stalo naopak: byli pozváni ke svatbě během poločasové show Apple Music, přičemž Bad Bunny jim byl svědkem a dokonce jim na místě podepsal oddací list.

Obřad byl víc než jen divadelní podívaná; byl součástí většího obrazu, koncipovaného jako oslava portorické kultury a síly lásky. Na konci představení se objevil vzkaz: „Jediná věc mocnější než nenávist je láska“, který dal této celosvětově vysílané svatbě plný význam.

Obvykle vyhrazena pro pečlivě choreografické výkony a velkolepé efekty, show v poločase Super Bowlu v roce 2026 dala průchod hluboce osobním emocím. Tím, že Bad Bunny nabídl tomuto páru příležitost vzít se před celým světem, proměnil okamžik zábavy v romantický manifest.

Nakonec, za hranicemi reflektorů, nám toto spojení uprostřed největší americké sportovní události připomíná jednu jednoduchou věc: i v srdci této podívané zanechává největší dojem síla sdílené lásky.

