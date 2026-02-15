Je nadbytek profilů na seznamkách problémem pro stabilitu párů?

Seznamovací aplikace poskytují přístup ke stovkám profilů během několika minut. Může tento dojem neustálé hojnosti oslabit vztahy, jakmile je pár vytvořen? Několik vědeckých studií vrhlo světlo na tuto debatu, a to mezi iluzí nekonečných možností a měnícími se normami lásky.
Logika „trhu lásky“ analyzovaná výzkumníky
Platformy jako Tinder, Bumble a Meetic se spoléhají na princip shromažďování profilů filtrovaných podle kritérií. Tento mechanismus byl podrobně studován psychologem Eli Finkelem a jeho kolegy.
V analýze publikované v časopise Psychological Science in the Public Interest vědci vysvětlují, že seznamky transformují hledání lásky do výběrového procesu srovnatelného s trhem strukturovaným algoritmickými filtry. Podle nich může vystavení velkému množství možností změnit způsob, jakým jednotlivci hodnotí potenciální partnery, a posílit myšlenku, že vždy existuje vhodnější alternativa.
Paradox volby: příliš mnoho možností, méně uspokojení?
Koncept „paradoxu volby“, který vyvinul psycholog Barry Schwartz, naznačuje, že znásobení možností může snížit spokojenost a zvýšit úzkost z rozhodování.
Aplikováno na online seznamování by tento jev mohl vysvětlovat, proč se někteří lidé potýkají s dlouhodobým vztahem. Povědomí o velkém počtu dostupných profilů může podporovat myšlenku, že potenciálně „lepší“ partner je stále na dosah ruky. Je důležité poznamenat, že tento koncept není specifický pro seznamovací aplikace, ale výzkumníci jej pravidelně používají k analýze jejich účinků.
Je závazek skutečně oslaben?
Některé výzkumy ukazují, že pouhé vystavení alternativám může ovlivnit to, jak vnímáme odvíjející se příběh. Studie publikovaná v časopise Computers in Human Behavior zkoumá dynamiku setkání založených na aplikacích. Zdůrazňuje důležitost komunikace a přechodu k offline interakcím pro udržení silného spojení. Výzkumníci naznačují, že kvalitu vztahu do značné míry určuje jeho využití – nikoli samotný nástroj.
Výzkumníci nedošli k závěru, že by množství profilů automaticky vedlo k přerušení, ale zdůrazňují ústřední roli chování, které uživatelé přijímají.
Jsou páry vytvořené online méně stabilní?
Na rozdíl od některých předsudků dostupná data neukazují, že by páry, které se seznámily online, byly křehčí.
Rozsáhlá studie analyzovala více než 19 000 manželství ve Spojených státech. Výsledky ukazují, že páry, které se seznámily online, uváděly srovnatelnou – nebo dokonce mírně vyšší – úroveň spokojenosti než ty, které se seznámily offline, a také mírně nižší míru rozchodů v době studie. Tato data naznačují, že způsob seznámení sám o sobě není faktorem křehkosti manželství.
Trivializace seznamovacích aplikací
Používání digitálních platforem se v posledních letech rozšířilo. Podle výzkumného centra Pew Research Center v roce 2020 přibližně 30 % dospělých Američanů uvedlo, že používalo seznamovací aplikaci nebo webovou stránku.
Zpráva zdůrazňuje, že ačkoli některé zkušenosti jsou negativní (obtěžování, nevhodné chování), většina uživatelů popisuje svou celkovou zkušenost jako pozitivní nebo neutrální. Tato normalizace pomáhá integrovat online seznamování do současných romantických vztahů, aniž by nutně znamenala zvýšenou nestabilitu.
Iluze hojnosti, spíše psychologický než strukturální faktor
Výzkum se shoduje v jednom bodě: nadbytek profilů může ovlivnit vnímání alternativ, ale nemusí automaticky vést k oslabení vztahů. Rozhodující roli hrají následující faktory:
- jasnost vztahových záměrů
- komunikace týkající se exkluzivity
- emocionální investice
- kompatibilita a společné projekty
Jinými slovy, aplikace funguje jako nástroj. Vztahová dynamika závisí především na chování a očekáváních partnerů.
Mezi svobodou volby a závazkem
Šíření profilů může vytvářet dojem nekonečných možností, což u některých lidí může potenciálně přiživovat přetrvávající nerozhodnost. Dostupné vědecké údaje však neprokazují, že by páry vytvořené prostřednictvím seznamovacích aplikací byly méně stabilní. Síla vztahu spočívá především na mezilidských faktorech: důvěře, komunikaci a vzájemném závazku. Seznamovací aplikace mění způsob, jakým se lidé spojují, ale samy o sobě neurčují stabilitu vztahu.
V prostředí, kde se zdá, že možností je mnoho, zůstává schopnost vybírat si a investovat skutečnou výzvou současných romantických vztahů.