Tento diskrétní zvyk, který si někteří muži osvojí ve vztahu

Zatímco ženy pravidelně používají aplikaci „Poznámky“ ve svých telefonech k zaznamenávání jmen svých budoucích dětí a nákupních seznamů, muži ji používají také. A nejen k zapamatování si hesel nebo čísel modelů aut. Jejich digitální zápisníky zdaleka nejsou prázdné a to, co obsahují, je spíše romantické. Na TikToku se objevuje trend: muži se chlubí touto „tajnou poznámkou“, kterou si o svých přítelkyních uchovávají v telefonech.
Poznámky k preferencím jejich přítelkyně
Ženy nejsou jediné, kdo zaplňuje virtuální stránky své aplikace „Poznámky“, která je téměř jako osobní deník. Zatímco ji používají k psaní nákupních seznamů, zapamatování si rad přátel, načrtnutí ideálního muže a vyprávění traumat z dětství, muži ji používají k jinému účelu. A ne, jejich deníky nejsou plné herního žargonu ani nesrozumitelných cvičebních rutin. Muži věnují celé stránky svým přítelkyním a vedou o nich skutečný spis. Nic kompromisního, buďte si jisti.
Když tě tvůj přítel zrovna nebombarduje vtipnými hláškami , pravděpodobně je příliš zaneprázdněný vyplňováním tvého profilu a zdokonalováním tvé online persony. Na rozdíl od žen, které mají často po ruce hotový návrh rozchodu, muži používají poznámky jako lepící papírky. Protože nemají dostatek prostoru v mozku, aby si vzpomněli na tvou oblíbenou barvu, velikost bot a oblíbený nápoj ze Starbucks, zaznamenávají si tyto věci do svých poznámek.
I když se tato technika ve stylu agenta 007 může zdát jako stalking od cizího člověka, v rukou vaší partnerky zní obzvláště sladce. Měření prsteníčku v očekávání žádosti o ruku, ingredience vašeho oblíbeného sendviče ze Subway, datum vaší první schůzky… muži nechtějí zapomenout na žádné detaily.
Promyšlené gesto zdůrazněné na TikToku
Tato malá sentimentální připomínka zdaleka není zvykem obsedantního psychopata, ale krásným vyjádřením lásky. Tvůrkyně obsahu Jessica Kirk odhalila tuto tajnou praktiku, která nutí muže otáčet telefony, a vysvětluje, proč píší, zatímco vy mluvíte. Po jejím příspěvku to muži nepopřeli. Naopak, přiznali své romantické sklony, včetně screenshotů.
Dychtivě otevřeli aplikaci „Poznámky“, potvrdili si fámy a podělili se o svůj pečlivý výzkum vkusu své přítelkyně. Je to skoro jako biografie. Tito muži si nepamatují jen charakteristickou vůni své partnerky. Frekvence čtení, alergie, témata, která ji štvou, drobné denní vrtochy, pořadí, ve kterém jí, jediná značka jogurtu, kterou jí… to nejsou triviální detaily, ale důkladná a detailní analýza. Ani James Bond s nimi nemůže konkurovat. Zatímco muži mohou koktat, pokud jde o plánování dovolené nebo domácích prací, zde předvádějí své organizační schopnosti.
Co tento trend skutečně říká
Pokud váš partner píše ve 3 hodiny ráno, pravděpodobně nepíše své milence. Spíše zadává vaše šťastné číslo nebo vaši objednávku v italské restauraci. Tyto milostné vzkazy, které jsou téměř jako vzkazy k revizi vztahu, v první řadě projevují touhu: touhu věnovat pozornost detailům. Vzpomínka na vaši oblíbenou značku čokolády, film, který vás vždycky rozpláče, nebo vaši oblíbenou květinu zdaleka není triviální. Je to nenápadný způsob, jak ukázat, že nasloucháte a pamatujete si.
Tento malý digitální zápisník slouží jako emocionální kompas . Pomůže vám naplánovat překvapení, vybrat perfektní restauraci nebo se prostě vyhnout zapomenutí důležitého detailu. Samozřejmě, někteří lidé považují tento téměř „profesionální“ způsob vyjadřování lásky za zábavný, ale za poněkud metodickým aspektem se často skrývá něco velmi jednoduchého: touha dělat věci dobře.
Zatímco některé ženy si tyto informace instinktivně zaznamenávají, muži je raději archivují černobíle. Muži si dokážou zapamatovat cheaty do Minecraftu, ale potřebují si připomenout, aby si zapsali datum svatby. Znají nazpaměť možnosti modelu auta a funkce kutilského nářadí, ale mají problém si vzpomenout na oblíbený disneyovský film své milé. Proč? Protože ženy byly podmíněny pamatovat si všechno, zatímco muži byli vždy spontánnější.
Takže ne, není to žádný tajný spis hodný dvojitého agenta. Je to prostě moderní způsob, jak říct: „Záležíš mi na tom natolik, abych si dělal poznámky.“ A i když se tato myšlenka může zdát zábavná, slouží především jako připomínka něčeho podstatného v každém příběhu: malá gesta často mluví hlasitěji než slova.