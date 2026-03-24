Ženy a muži čelí single životu: rozdíl v blahobytu, který vyvolává otázky

Podle stereotypů se ženy cítí bez partnera prázdné, zatímco muži jsou soběstační a dokonale spokojení se svými přáteli (a pár pivy). Nedávná studie však toto zastaralé klišé vyvrátila. Pánové, poslouchejte! Ženy se s nezadaností vyrovnávají lépe než muži a tento romantický status plně přijímají.
Říká se, že svobodné ženy jsou se svým životem spokojenější.
V kolektivní představivosti ženy sní o věčné lásce, manželství a společných projektech. Muži se naopak cítí lépe ve své nezávislosti , pohlceni svou kariérou nebo dobrodružstvím.
Tento názor však při zkoumání příliš neobstojí. Nedávná studie tyto hluboce zakořeněné stereotypy zpochybnila: svobodné ženy jsou ve své situaci v průměru spokojenější než muži. Toto zjištění nás vybízí k přehodnocení našeho pohledu na život svobodných .
Tato zjištění pocházejí z výzkumu psychologů Elaine Hoanové a Geoffa MacDonalda z Torontské univerzity.Studie , publikovaná ve vědeckém časopise Social Psychological and Personality Science, zkoumala blahobyt nezadaných lidí.
Výzkumníci analyzovali data od téměř 6 000 lidí z deseti různých studií. Účastníci s průměrným věkem 32 let nebyli v době průzkumu ve vztahu. Vzorek zahrnoval téměř stejný počet mužů a žen a také několik nebinárních jedinců.
A výsledky jsou přesvědčivé: téměř ve všech zkoumaných ukazatelích ženy uvádějí, že jsou se svým single statusem spokojenější než muži. Pro ně není být single chybou, natož selháním, ale spíše příležitostí k introspekci.
Ženský celibát, prostor svobody
Nezadané ženy dlouho trpěly řadou stereotypů: stereotypem zlé ženy obklopené kočkami, zaměstnankyně zaměřené na kariéru a „staré panny“. Vnímána jako anomálie ve společnosti, která ztotožňuje štěstí s manželstvím a rodinou, neměla dobrou pověst.
Ale dnes už být svobodnou ženou není zdrojem studu ani anomálií. Je to čas na znovuobjevení sebe sama, na sebeprosazení, na objevování nových koníčků, na vystoupení ze své komfortní zóny a na poznávání sebe sama. Z jejich pohledu má svobodný život téměř duchovní rozměr. Muži to ale říct nemohou. Svobodný život je tiché mučení a toto období emocionální nečinnosti skutečně snášejí.
Proč je tento rozdíl mezi muži a ženami? Výzkumníci navrhují několik hypotéz. První se týká sociálních sítí. Ženy mají tendenci udržovat četnější a hlubší podpůrné vztahy mimo romantické vztahy. Silná přátelství, rodinné vazby, kruhy důvěry: tato spojení pomáhají naplňovat některé z jejich emocionálních a afektivních potřeb.
V této souvislosti již není bytí ve dvojici jediným zdrojem blízkosti nebo pohodlí. Být svobodný proto není vnímáno jako izolace, ale jako další způsob organizace společenského života.
Dalším zmiňovaným faktorem je, že heterosexuální vztahy jsou stále poznamenány nerovnováhou. V mnoha párech ženy i nadále nesou značnou část domácích úkolů a psychické zátěže. Tato skutečnost může život ve dvojici učinit méně atraktivním, než by se dalo očekávat.
Mužský celibát, diskrétnější výzva
U mužů se situace zdá být jiná. Výzkumníci poukazují na to, že mnoho z nich se pro naplnění svých emocionálních potřeb více spoléhá na romantické vztahy. V některých případech se pár stává jejich primárním zdrojem emocionální podpory. Pokud tento vztah chybí, pocity osamělosti mohou být proto výraznější.
To samozřejmě neznamená, že všichni muži bojují s tím, že jsou single, ani že se jim daří všem ženám. Celkový trend však odhaluje zajímavý rozdíl v tom, jak si každý člověk buduje osobní rovnováhu. Pokud muži trpí více, je to nakonec proto, že být ve vztahu je jejich jediným prostorem pro sebevyjádření. A to je těžké dědictví patriarchátu, který ve snaze vytvořit silné muže vytvořil traumata.
Možná skutečné ponaučení z této studie spočívá právě v tomto: být single není čekárnou na lásku. Pro mnohé je to prostě jeden ze způsobů života. A Bridget Jonesová to jako první dokázala.