Tyto podcasty generované umělou inteligencí, které vysvětlují, „jak si udržet muže“, jsou znepokojivé.

Na sociálních sítích sebevědomí podcasteři diktují ženám, jak si „udržet muže“. Problém? Neexistují a jejich retrográdní diskurz slouží hlavně k prodeji iluzí a tréninkových programů.
„Trenéři lásky“, kteří nikdy neexistovali
Slabě osvětlené studio, profesionální mikrofon, klidný hlas: tito „experti na vztahy“ mají všechny znaky úspěšných podcasterů. Všechno, tedy kromě toho nejnutnějšího. Jsou kompletně generováni umělou inteligencí, od hlasu až po výrazy obličeje. Za těmito personami se neskrývá žádná celovečerní show: pouze krátké klipy, přizpůsobené algoritmu, donekonečna přehrávané na TikToku, Instagramu, Facebooku a YouTube.
Jedno vyšetřování popsalo případ virtuálního „moderátora“, který během několika měsíců nashromáždil přes 110 000 odběratelů a jeho videa zhlédly miliony lidí, přestože za obrazovkou nebyla žádná skutečná žena. Metoda je o to účinnější, že hraje na známý rejstřík: benevolentní rady, přítele, který „ví nejlépe“.
Starý patriarchální diskurz, přebalený umělou inteligencí
Za moderním technologickým pláštěm se skrývá zastaralé poselství. Tato videa recyklují hluboce patriarchální scénáře: nikdy se nestaňte pro svého partnera „zdrojem stresu“, „udělejte se žádoucím“ tím, že nic neděláte, nebo akceptujte myšlenku, že muž může milovat ženu „aniž by cokoli dělal“, když je opak vzácný. Většina tohoto obsahu omezuje muže a ženy na tradiční role a prezentuje tyto příkazy jako univerzální pravdy.
Implicitní poselství je křišťálově jasné: ženy se musí zbavit sebevědomí, stát se „praktickými“ a upravit své ambice tak, aby nepoškozovaly mužská ega. Mužské avatary, samé svaly a hluboké hlasy, snadno staví pohlaví proti sobě a hrají na nejistotu. Tyto diskurzy zdaleka nejsou „emancipační“, jak tvrdí, ale naopak znovu aktivují ty nejzakořeněnější hierarchie mezi pohlavími.
Břemeno páru, stále a vždy na bedrech žen
Nejvýraznější předpojatost je zároveň i nejodhalující: tato videa jsou zaměřena téměř výhradně na ženy. Jsou to ony, které se musí přizpůsobit, předvídat potřeby druhého člověka a být uklidňující, zatímco odpovědnost muže se téměř nikdy nezpochybňuje.
Odborníci nám ale připomínají, že vyvážený vztah závisí na úsilí obou partnerů, nejen na ústupcích žen. Tím, že tento obsah transformuje lásku na seznam pravidel, která je třeba dodržovat, aby se vyplatilo je dodržovat, přenáší veškerou tíhu emocionální práce na ženy. Tato asymetrie, pod rouškou „chytrých“ rad, udržuje právě tu nerovnováhu, kterou se desetiletí feministických bojů snažily odstranit.
Standardizovaná estetika a klamně neutrální tón
I obal vypráví příběh. Drtivá většina ženských avatarů se pyšní hladkými, standardizovanými rysy, kalibrovanou krásou, která má ztělesňovat „naplněnou“ ženu, která má všechno vyřešené. Poselství sebevědomí je tak vysíláno z tváře dokonalé, umělé ženy – nedosažitelného ideálu, protože doslova neexistuje.
Právě tato povrchní banalita činí celý proces tak zákeřným. Zatímco některý obsah generovaný umělou inteligencí se vyznačuje svými podivnými nebo velkolepými aspekty, tyto klipy zaujímají naprosto obyčejný tón. Nic divákům neupozorňuje, že sledují fikci: vyniká pouze sdělovaná ideologie, a i to jen těm, kteří věnují pozornost. Zdánlivá přirozenost rozptyluje podezření a retrográdní scéna se zdá být samozřejmostí.
Širší vlna online „retradicionalizace“
Tito syntetickí podcasteři se neobjevili z ničeho nic. Jsou součástí dobře zdokumentovaného digitálního trendu: „retradicionalizace“ genderových rolí, kterou v posledních letech pohání hnutí „tradwive“, influencerek, které oslavují submisivní ženy v domácnosti a otevřeně odmítají feminismus.
Výzkumníci prokázali, že tento obsah, pod zdánlivou domácí sladkosti, funguje jako skutečná antifeministická propaganda zaměřená na mladé publikum. Studie z Havajské univerzity, publikovaná v časopise Terrorism and Political Violence, identifikovala opakující se témata: myšlenku, že feminismus je proti ženskosti, že „škodí“ ženám a že by měl být obviňován spíše než skutečné strukturální příčiny ženských problémů. Jiné studie, jako například ty provedené na Annenberg School of the University of Pennsylvania, analyzují, jak tyto narativy zneužívají estetické a algoritmické kódy platforem k masivnímu šíření. Podcasteři generovaní umělou inteligencí jsou automatizovanou, industrializovanou verzí, schopnou tento diskurz produkovat donekonečna.
Za zprávou bankomat
Nenechte se mýlit: cílem není vyvolat debatu o lásce. Tyto účty prosperují na prosperujícím trhu. Podle Grand View Research by sektor virtuálních influencerů mohl do roku 2030 dosáhnout téměř 45,9 miliard dolarů s ročním růstem přesahujícím 40 %.
Téměř všechny tyto stránky slouží jako trychtýř k placeným školením, které údajně učí, jak si tento typ obsahu vytvářet sami: startovací sady, zrychlené programy, kurzy slibující zvládnutí „vzorce pro realismus“, dabingu a klonování hlasu s cílem „proměnit zhlédnutí v příjmy“. Stejný vzorec je všude: jakmile se video stane virálním, účet přesměruje na „školu vlivu umělé inteligence“ nebo masterclass prodávající slib zbohatnutí produkcí podobného obsahu. Skutečným produktem není pár; jsou to ženy a muži, kteří se na video dívají.
Zachování kritického myšlení tváří v tvář „měkké propagandě“
Moderátor podcastu citovaný serverem WIRED shrnuje nebezpečí tohoto přístupu: jde o „měkkou propagandu“, čistý, opakovatelný a snadno stravitelný narativ, který nenápadně formuje očekávání, aniž by kdy nabízel nuance, hloubku nebo odpovědnost. Riziko je o to větší, že tato rada cílí na publikum, které hledá emocionální ujištění a je připraveno důvěřovat sebevědomému a uhlazenému tónu.
Tváří v tvář této nenápadné ofenzívě zůstává nejlepší zbraní kritické myšlení: identifikovat tyto obsahy takové, jaké jsou – komerční fikce, odmítnout myšlenku, že láska se redukuje na seznam úsilí, které musí ženy vynaložit, a pamatovat na to, že žádná umělá inteligence, ať je jakkoli vybroušená, neobsahuje recept na zdravý pár.
Pod svým zdánlivě neškodným zevnějškem šíří tito virtuální podcasteři reduktivní a nerovný pohled na vztahy, které primárně slouží finančním zájmům. V době, kdy umělá inteligence stírá hranice mezi pravdou a lží, nám připomínají zjevnou pravdu: za každou radou, která je příliš vyleštěná na to, aby byla pravdivá, se často skrývá ideologie a finanční pokladna. Více než kdy jindy je znalost původu sdělení a toho, kdo z něj má prospěch, politickým činem, zejména v patriarchální společnosti.