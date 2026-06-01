Po svatbě dorazila na ragbyový zápas svého manžela v bílých šatech.

Miluj život
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vika Kirillova / Pexels

Říct lásce „ano“ a zároveň fandit z okraje ragbyového hřiště ve stejný den? Amy Vinsonová to zvládla. Jen pár hodin po svatbě tato Britka všechny překvapila, když se objevila v bílých šatech na okraji hřiště, aby podpořila svého zbrusu nového manžela během klíčového zápasu.

Nevěsta jako žádná jiná

2. květen 2026 zůstane pro Amy a Craiga Vinsonovy nezapomenutelným datem. Po svatbě v anglickém Westonu se novomanželé vydali po tradiční trase, která vede přímo na hostinu. Jejich další zastávkou byl ragbyový stadion. Craig měl hrát poslední zápas sezóny se svým týmem, Hornets RFC. Amy neměla v úmyslu nechat svého manžela zmeškat tuto důležitou událost. Proto se rozhodla ho doprovodit a fandit mu z postranní čáry, aniž by se musela převléknout ze svatebních šatů.

Když se na svatbu přinese sportovní vášeň

Craig si myslel, že kvůli svatbě bude muset zápas vynechat, ale Amy měla jiné plány. Přesvědčená, že by tento den měl oslavovat i jejich společné vášně, trvala na tom, aby byl zápas součástí oslav. Ragbista pak vyměnil oblek za sportovní oblečení, doplněné o pár bílých kopaček speciálně personalizovaných s datem jejich svatby. Symbolický detail, který dokonale ilustroval tento den zasvěcený lásce a sportu.

Milostný příběh, který byl vždycky spjat s ragby

Pár se seznámil na seznamce na podzim roku 2023. Když si stanovovali datum svatby, sportovní kalendář ještě nebyl specifikován. Překrytí jejich svatby a posledního zápasu sezóny bylo tedy čistě náhodné. Amy a Craig to nevnímali jako překážku, ale proměnili situaci v jedinečnou vzpomínku. Začlenění ragby do jejich výjimečného dne pro ně bylo přirozené. Amy dokonce britským novinám Metro vysvětlila , že jim tato volba dokonale vyhovuje, zatímco jiní by ji mohli překvapit.

Oslava sdílená s celou komunitou

Tato jedinečná událost svedla dohromady rodinu, přátele a členy klubu v obzvláště vřelé atmosféře. Kromě snoubenců se oslavy zúčastnila celá komunita. Ragby hraje v jejich životech významnou roli a v průběhu let jim umožnilo navázat mnoho přátelství. Začlenění této vášně do jejich svatby se zdálo naprosto přirozené.

A den krásně skončil: Hornets RFC vyhráli se skóre 45:19. Po zápase se novomanželé, jejich hosté a několik hráčů sešli, aby oslavy prodloužili přátelským posezením.

Amy a Craig Vinsonovi se rozhodli spojit manželství a ragby a vytvořili tak den, který je skutečně odrážel. Jejich příběh, plný emocí, týmového ducha a společných chvil, dokazuje, že neexistuje jediný způsob, jak oslavit lásku. A obraz nevěsty v bílých šatech, jak fandí svému manželovi z lavičky, nepochybně zůstane jednou z nejcennějších vzpomínek na jejich svazek.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tyto podcasty generované umělou inteligencí, které vysvětlují, „jak si udržet muže“, jsou znepokojivé.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tyto podcasty generované umělou inteligencí, které vysvětlují, „jak si udržet muže“, jsou znepokojivé.

Na sociálních sítích sebevědomí podcasteři diktují ženám, jak si „udržet muže“. Problém? Neexistují a jejich retrográdní diskurz slouží...

„Limerence“, tento romantický fenomén, který fascinuje stále více žen

Neustále na tohoto člověka myslíte, analyzujete každou jeho zprávu a závisí vaše nálada někdy na jediném pohledu? Možná...

Výzkumníci naznačují, že svobodné ženy v sedmdesáti letech jsou často šťastnější.

V kolektivní představivosti žijí ženy středního věku šťastně až do smrti po boku svých manželů a vydávají se...

Po rozvodu tato 64letá důchodkyně opustila všechno kvůli „malinkému domku“ v Nizozemsku.

Existují příběhy, které inspirují jednoduše proto, že vyprávějí o novém začátku. Příběh Margot Hollanderové je jednoznačně jedním z...

Falešné sliby v lásce: znamení, která by vás měla donutit dvakrát si to rozmyslet

Ve světě lásky existují ostřílení mluvčí, kteří vynikají v umění sladkých řečí a falešných nadějí. Mluví více, než...

Proč někteří lidé považují fyzický kontakt ve vztahu za obtížný?

Ne každý je vnímavý k jemnému pohlazení po vlasech, vřelému objetí a hravému lechtání. I když jsou tato...