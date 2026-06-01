Po svatbě dorazila na ragbyový zápas svého manžela v bílých šatech.

Říct lásce „ano“ a zároveň fandit z okraje ragbyového hřiště ve stejný den? Amy Vinsonová to zvládla. Jen pár hodin po svatbě tato Britka všechny překvapila, když se objevila v bílých šatech na okraji hřiště, aby podpořila svého zbrusu nového manžela během klíčového zápasu.
Nevěsta jako žádná jiná
2. květen 2026 zůstane pro Amy a Craiga Vinsonovy nezapomenutelným datem. Po svatbě v anglickém Westonu se novomanželé vydali po tradiční trase, která vede přímo na hostinu. Jejich další zastávkou byl ragbyový stadion. Craig měl hrát poslední zápas sezóny se svým týmem, Hornets RFC. Amy neměla v úmyslu nechat svého manžela zmeškat tuto důležitou událost. Proto se rozhodla ho doprovodit a fandit mu z postranní čáry, aniž by se musela převléknout ze svatebních šatů.
Když se na svatbu přinese sportovní vášeň
Craig si myslel, že kvůli svatbě bude muset zápas vynechat, ale Amy měla jiné plány. Přesvědčená, že by tento den měl oslavovat i jejich společné vášně, trvala na tom, aby byl zápas součástí oslav. Ragbista pak vyměnil oblek za sportovní oblečení, doplněné o pár bílých kopaček speciálně personalizovaných s datem jejich svatby. Symbolický detail, který dokonale ilustroval tento den zasvěcený lásce a sportu.
Milostný příběh, který byl vždycky spjat s ragby
Pár se seznámil na seznamce na podzim roku 2023. Když si stanovovali datum svatby, sportovní kalendář ještě nebyl specifikován. Překrytí jejich svatby a posledního zápasu sezóny bylo tedy čistě náhodné. Amy a Craig to nevnímali jako překážku, ale proměnili situaci v jedinečnou vzpomínku. Začlenění ragby do jejich výjimečného dne pro ně bylo přirozené. Amy dokonce britským novinám Metro vysvětlila , že jim tato volba dokonale vyhovuje, zatímco jiní by ji mohli překvapit.
Oslava sdílená s celou komunitou
Tato jedinečná událost svedla dohromady rodinu, přátele a členy klubu v obzvláště vřelé atmosféře. Kromě snoubenců se oslavy zúčastnila celá komunita. Ragby hraje v jejich životech významnou roli a v průběhu let jim umožnilo navázat mnoho přátelství. Začlenění této vášně do jejich svatby se zdálo naprosto přirozené.
A den krásně skončil: Hornets RFC vyhráli se skóre 45:19. Po zápase se novomanželé, jejich hosté a několik hráčů sešli, aby oslavy prodloužili přátelským posezením.
Amy a Craig Vinsonovi se rozhodli spojit manželství a ragby a vytvořili tak den, který je skutečně odrážel. Jejich příběh, plný emocí, týmového ducha a společných chvil, dokazuje, že neexistuje jediný způsob, jak oslavit lásku. A obraz nevěsty v bílých šatech, jak fandí svému manželovi z lavičky, nepochybně zůstane jednou z nejcennějších vzpomínek na jejich svazek.