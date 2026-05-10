Po rozvodu tato 64letá důchodkyně opustila všechno kvůli „malinkému domku“ v Nizozemsku.

Existují příběhy, které inspirují jednoduše proto, že vyprávějí o novém začátku. Příběh Margot Hollanderové je jednoznačně jedním z nich. V 64 letech, po rozvodu, který jí zničil svět, se tato bývalá učitelka tance a nizozemská projektová manažerka odvážně rozhodla: nechat všechno za sebou a přestěhovat se do malého domu v srdci nizozemského Eindhovenu. Její příběh, publikovaný v Business Insider, je dojemný svou upřímností a vřelostí.
Nový začátek po rozvodu
Když její vztah skončil, Margot Hollander čelila dilematu: najít si bydlení. Trh s nájmy byl nasycený a získání hypotéky jako důchodkyně se zdálo prakticky nemožné. Téměř náhodou koncem roku 2023 narazila na reklamu na projekt Minitopia, vesnici malých domků v Eindhovenu, o které už slyšela v tisku. „Domluvila jsem si schůzku a rychle jsem učinila nabídku,“ říká. O několik týdnů později, v lednu 2024, se nastěhovala. Aby se stala majitelkou domu, zaplatila v hotovosti přibližně 143 000 dolarů (kolem 130 000 eur) – maximum, které si mohla dovolit. „Jsem tak ráda, že jsem si koupila v této fázi svého života,“ říká.
Začít úplně znovu od nuly, doslova.
Stěhování z tradičního domu do mnohem menšího prostoru znamenalo zásadní úklid. Oblečení, boty, předměty nahromaděné za ta léta… bylo nutné se jich zbavit. „Myslím, že je dobré pro mysl uklidit se a jsem ráda, že žiju s menším množstvím,“ vysvětluje.
Ještě symboličtěji to bylo, že se rozhodla si s sebou nic ze svého starého života nevzít. Ani jediný kus nábytku, ani jedinou dekoraci. Všechno muselo být nové, jako prázdná stránka, kterou je třeba vyplnit. Dnes je její malý dům zdoben uměleckými díly, která odrážejí její osobnost, malými okenicemi a pečlivě vybraným nábytkem. Útočiště zcela podle jejího obrazu, které sdílí se svým malým pejskem.
Komunita, která všechno změní
Zážitek je ještě vzácnější díky vesnické atmosféře. S přibližně stovkou obyvatel je Minitopia Eindhoven největší ze stejnojmenných vesnic v Nizozemsku. Najdete zde mladé lidi, páry, rodiny, nezadané a i pár důchodců, jako je ona sama. „Není třeba plánovat drink; při venčení psa prostě narazíte na sousedy,“ říká s láskou Margot Hollander. Tato spontánnost každodenního života, tyto krátké rozhovory, jí dávají pocit svobody a lidského tepla, o kterém si nikdy nepředstavovala, že ho najde. Zdůrazňuje také rozmanitost místa: „Nechtěla bych, aby se z něj stala jen vesnička pro důchodce. Právě tato směsice z něj dělá skutečnou komunitu.“
Finančně bezpečnější životní styl
Margot Hollanderová, která je nyní v důchodu, nám připomíná, že abyste si mohli i nadále užívat svých vášní, musíte žít v rámci svých možností. A finančně se její malý dům ukázal jako úleva. Díky solárním panelům neplatí prakticky žádnou elektřinu a měsíční nájemné za pozemek činí jen několik set eur. „Čím více utratíte za bydlení, tím méně se můžete věnovat tomu, co milujete,“ shrnuje. A co miluje, je sport.
Margot Hollander nám svým příběhem připomíná, že nikdy není pozdě změnit svůj život. Ve svém malém domě našla mnohem víc než jen střechu nad hlavou: vlastní prostor, podpůrnou komunitu a především nově nabytou svobodu. „Doufám, že tohle bude můj poslední dům,“ svěřuje se s úsměvem v hlase. Krásná životní lekce, která rezonuje jako slib pro všechny, kteří váhají s novým začátkem.