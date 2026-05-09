Falešné sliby v lásce: znamení, která by vás měla donutit dvakrát si to rozmyslet

Ve světě lásky existují ostřílení mluvčí, kteří vynikají v umění sladkých řečí a falešných nadějí. Mluví více, než jednají, a jejich sliby často zní prázdně. Tito životní partneři, kteří sice přišli o kariéru v podnikání, ale snadno by prošli konkurzem na roli Dona Juana, mají velké sny, ale své závazky odkládají.
Falešné sliby nebo „podvod s budoucností“
Váš partner má talent na to, abyste se cítili, jako byste se vznášeli ve vzduchu. Ujišťuje vás o blízké svatbě, bere vám míry na prsteníčku, slibuje vám pohádkovou romanci a kdykoli se objeví téma „později“, konkuruje fantazii Walta Disneyho. Dává vám velmi jasnou vizi vaší budoucnosti a prakticky vás do těchto situací staví. Jakožto skutečný scenárista v srdci vám dovolí uvěřit v rodinný život v krásném venkovském domě , obklopeni slepicemi a batolaty, kde si můžete vychutnávat lahodná domácí jídla, která připravuje sám. Ve škole musel být velmi talentovaný na tvůrčí psaní.
Váš partner se zastavuje před každou realitní kanceláří a téměř bere luxusní venkovský dům jako samozřejmost. Zastavuje se před výlohami klenotnictví, aby zjistil, co si přejete. Posílá vám videa ze své cesty kolem světa a ujišťuje vás, že to nebude jen nesplněný sen. Zkrátka vás rozmazluje. Ale tato slova, kterých se držíte od začátku, nejsou nic jiného než přeludy, prchavé iluze. Po letech stále nemáte na prstu diamant ani vlastní bydlení. A ta cesta na kraj světa zůstala jen fantazií.
Tato praxe má dokonce v žargonu randění název: technika „hradu z písku“. Jednoduše řečeno, osoba, která ho staví, vám slibuje růžovou budoucnost, ale je to všechno jen klam. Jen vám fouká kouř a zrcadla do očí a v daném okamžiku vás oslepuje. Tato tendence k překonávání „často nastává, když někdo cítí hlubokou potřebu zapůsobit na svého partnera, aby si získal jeho náklonnost,“ vysvětluje Jessica Aldersonová, expertka na vztahy ze Stylistu .
Ne vždy se jedná o manipulační techniku
Neustálým čekáním, až váš partner splní své sliby, se nakonec cítíte zrazeni, podvedeni a oklamáni. Přestože je tento blaf univerzální strategií manipulátorů a dalších narcistických násilníků , falešné sliby nejsou vždy úmyslné.
Kromě známého refrénu „změním se“ nebo „vynaložím úsilí“, který už nikoho nepřesvědčí, existují partneři, kteří se cítí nuceni provést tuto malou demonstraci síly, aby si získali srdce toho druhého. „Může se cítit nedostatečný a uchýlit se k velkolepým gestům a slibům, aby se pokusil toho druhého svést. Může vám například slíbit, že vás vezme na výlet, ale nikdy svůj slib nedodrží, nebo si myslet, že aby si udržel váš zájem, musí vás neustále zahrnovat dárky a dělat okázalé plány,“ vysvětluje odborník.
„Amorův žák“ vykresluje i jiný obraz: lidé s nízkou emoční inteligencí, přesvědčení, že mohou svá slova proměnit ve skutečnost, aniž by si uvědomovali mimořádnou ambici, která se za nimi skrývá. „Když tyto sliby dávají, myslí je upřímně, ale pokud jde o jejich dodržení, chybí jim motivace,“ dodává Jessica Aldersonová.
Atypický příznak strachu ze závazku
Strach ze závazku se neprojevuje pouze silným pocitem nezávislosti, přetrvávající ambivalencí nebo nepohodlím z představy definování vztahu jako takového. Někdy nabývá zákeřnějších podob. Paradoxně se lidé, kteří se závazku bojí, někdy snaží ujistit sami sebe tím, že si „vyprávějí příběhy“.
„Pro některé lidi je představa, že s danou osobou stráví zbytek života, děsivá; mohou si pak dělat iluze a říkat si: ‚Uděláme to‘, ale realita se může ukázat jako strašně nudná, působit dojmem, že jsou uvízlí, a nevyhnutelně s sebou nese kompromisy,“ vysvětluje pro Independent Sarah Ingramová, párová psychoterapeutka.
Styl přílohy, který se vyhýbá pozadí
Za těmito velkolepými sliby a projekty, které se objevují jako červený koberec, se někdy skrývá hlubší mechanismus: vyhýbavý styl připoutání. Tito partneři mohou mluvit o budoucnosti s znepokojivou, téměř divadelní lehkostí, ale jakmile dojde na konkrétní činy, prudce zabrzdí, změní téma nebo najdou tisíc důvodů k odložení. Jako by raději milovali teoreticky než v praxi.
Tento paradox se dá docela snadno vysvětlit. Lidé s vyhýbavou osobností se často bojí skutečné intimity, takové, která zahrnuje projevování zranitelnosti, uzavírání kompromisů a přijetí toho, že vztah není jen idealizovaná projekce. Proto si konstruují velkolepou, detailní, téměř hmatatelnou budoucnost... ale takovou, která je pečlivě mimo jejich dosah. Dokud projekt zůstává v říši fantazie, nepředstavuje pro ně riziko. Problém začíná, když dojde na podepsání smlouvy, rezervaci vstupenek nebo samotný výběr prstenu.
„Pokud máte specifickou vazbu, kdy je pocit bezpečí dusivý – to znamená, že i když se vám ta myšlenka líbí, realita je prostě ohromující,“ vysvětluje specialista. Stručně řečeno, dávání slibů se stává způsobem, jak udržet vztah, aniž byste se museli konfrontovat s tím, co závazek skutečně obnáší.