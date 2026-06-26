„Všichni moji bývalí jsou blázni“: varovný signál lásky, který příliš často bagatelizujeme

Pokud váš partner již použil přídavné jméno „bláznivý“ k popisu svých bývalých a rád je prezentuje jako „psychologické případy“, problém nemusí být v něm. Označování bývalých za nekontrolovatelné neurotiky nebo hysterky, kteří patří do ústavu, je mezi muži zlozvyk. Podle některých mužských vyprávění po rozchodu ženy vždy dopadnou hůř a zaslouží si být zavřeny do svěrací kazajky. Za touto slzavou prosbou se skrývá misogynní diskurz.
Varovný signál, kterého si často nevšimneme
Mluvit o bývalých je při navazování nového vztahu téměř nevyhnutelné. Aniž bychom zacházeli do detailů, nastíníme hlavní body těchto neúspěšných románků. Tento rozhovor není vždy příjemný a obecně se snažíme být struční. Přesto někteří muži vykreslují detailní psychologický portrét svých bývalých a obraz je někdy docela bezútěšný. Podle jejich vyprávění prakticky prožili roky utrpení s někým, kdo se cítil jako ztělesnění ďábla.
Přijímají mentalitu oběti a docházejí k závěru: „Všichni moji bývalí byli blázni,“ jako by tito muži prostě neměli štěstí v romantické loterii. I když ženy mohou projevovat neurózy a manipulativní chování, tvoří menšinu, pokud jde o používání těchto toxických metod emočního vydírání a ponižování. Podle statistik představují narcistické ženy přibližně 25 % hlášených případů. Pokud však máme věřit slovům některých mužů, tyto statistiky jsou příliš nízké na to, aby byly pravdivé. Zatímco se v zásadě snažíme své bývalé nepřehánět, existují muži, kteří je redukují na pejorativní přídavná jména: „Přehnaná“, „impulzivní“, „nezvládnutelná“, „nepředvídatelná“... Je to prakticky záležitost psychiatrie. A jako pozorný posluchač, podmíněný ženskou rivalitou, se rychle ocitneme na straně vypravěče příběhu.
Na sociálních sítích jsou si však ženy jednomyslné: když muž řekne „všichni moji bývalí jsou blázni“, je to varovný signál. Mnohé z nás ale padnou do pasti a nakonec tuto bývalou proklínají. „V terapii mluvíme o ‚externalizaci‘: celý problém je svalován na druhou osobu, bez jakékoli osobní sebereflexe,“ vysvětluje Laurane Wattecampsová, sexuoložka a párová terapeutka z Gael .
Moderní verze mýtu o „hysterické ženě“
Dnes už běžný výraz „moji bývalí jsou blázni“ je plný sexistických podtónů. Od nepaměti, kdykoli jsou ženy příliš hlučné, mají silnou osobnost nebo vyjadřují svou nespokojenost, jsou jim připisovány vážné psychologické problémy, jako by se jejich slova měla zdiskreditovat. V minulosti se jednalo o zavedenou medicínsko-politickou taktiku.
Od sufražetek po Virginii Woolfovou bylo mnoho žen označeno za hysterické a vystaveno drsným diagnózám duševních poruch kvůli vzpouře. „Byl to univerzální koncept, který se dlouho používal k diskvalifikaci žen považovaných za příliš expresivní, příliš nezávislé nebo nekonvenční. V té době to byl způsob, jak je umlčet a udržet je pod určitou mírou společenské kontroly,“ vysvětluje specialistka.
Říkáním „moje bývalé jsou bláznivé“ muži udržují představu „psychicky labilní ženy“ a dodávají si pocit nadřazenosti. Ženy, vychované k tomu, aby byly cudné a vyhýbaly se rozruchu, jsou považovány za „přehnané“ nebo obviňovány z „dramatizace“, jakmile projeví hněv nebo zvýší hlas. Tato genderová norma v rozhovorech po rozchodu pracuje proti nim a to, co se muži zdá normální, se najednou v ženě jeví jako nepřiměřené.
Snadná výmluva k zachování image
Tím, že muži vykreslují své bývalé partnerky jako blázny, se přiznávají k nevině a zbavují se jakéhokoli potenciálního provinění v těchto minulých vztazích. Obviňováním svých bývalých partnerek z nevěry a prezentováním je jako vynikajících freudovských subjektů si udržují auru nadřazenosti. Nakonec se změnou narativu a značným zveličováním reality zbavují veškeré odpovědnosti. „V každé situaci existují vždy dvě strany každého příběhu. Být tak kategorický v tvrzení, že ten druhý je ‚blázen‘, je často odmítáním zpochybňovat sám sebe,“ trvá na svém expert.
Podle ní tato falešná obvinění, kromě toho, že ženy vykreslují jako něco, čím nejsou, odrážejí vážný nedostatek emoční inteligence. To už předznamenává nekonečné konflikty, zbytečné hádky a neschopnost přiznat si provinění. Je to ten samý typ zlomyslného partnera, který říká věci jako: „Přeháníš to“, „Děláš z krtčího kopce horu“, „Jsi příliš emotivní“ a který rychle lidem říká, aby se „uklidnili“.
Fráze „můj bývalý je blázen“ také naznačuje, že daná osoba je rozchodem stále hluboce zraněná a neposunula se dál. Je to nemístná zášť, přetrvávající následky vnitřního zmatku. „Když je emoční intenzita stále tak vysoká, že svého bývalého partnera prakticky urazíte, vypovídá to něco o vztahu, který ještě není úplně u konce,“ uzavírá Laurane Wattecamps.
Pokud váš partner pronese tuto osudovou frázi a přirovnává své bývalé partnery k freudovským subjektům, nevěstí to do budoucna nic dobrého. Démoni z jejich příběhu jsou s největší pravděpodobností pohřbeni hluboko v něm.