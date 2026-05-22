Výzkumníci naznačují, že svobodné ženy v sedmdesáti letech jsou často šťastnější.

V kolektivní představivosti žijí ženy středního věku šťastně až do smrti po boku svých manželů a vydávají se na plavby ruku v ruce se svými celoživotními partnery. Přesto podle psychologů nejsou vdané ženy po sedmdesátce nejnaplněnější. Ženy po sedmdesátce, které se rozhodly zůstat svobodné později v životě, naopak prožívají štěstí každý den druhé poloviny svého života.
Nezadané ženy po sedmdesátce, naplněné ženy
I když je stále těžké přijmout být svobodný ve třiceti, o čtyři desetiletí později je to téměř nemyslitelné. Všeobecně se věří, že sedmdesátileté ženy nevyhnutelně sdílejí svůj život se svými dětskými láskami. (Ne tak docela) logický závěr: pokud žijí samy doma, je to proto, že ztratily manžela. Ne všechny nezávislé ženy v sedmdesáti letech jsou však truchlící vdovy. Některé z nich opouštějí své partnery z vlastní vůle ve věku, kdy jiné znovu potvrzují svůj manželský slib. Jiné jsou prostě dlouholeté nezadané, které daly přednost sobě před láskou.
Ve Francii nemá 48 % lidí starších 70 let partnera, uvádí INSEE (Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomická studia). A navzdory vzestupu seznamovacích aplikací pro seniory existují ženy, které necítí potřebu být ve vztahu, aby se cítily kompletní. Jsou emocionálně uzavřené, soběstačné a prožívají nezávislost tím, že podnikají sólové výlety, pořádají pyžamové párty s přáteli a navštěvují bary v třpytivých šatech. Zkrátka zdaleka nezoufají u oken s pletací jehlicí v ruce. Na stránkách časopisu SELF všechny dotazované ženy vyjadřují stejný pocit: nesmírný vnitřní klid, pocit znovuzrození a duchovní omlazení. Tyto stříbrovlasé Bridget Jonesové, které se zotavily z rozvodu nebo jsou od přírody svobodné, říkají, že jsou samy se sebou v míru.
Zatímco jiné ženy jejich generace se zdají být odsouzeny k tomu, aby zbytek života strávily s partnerem vybraným spíše ze společenské povinnosti než z opravdové náklonnosti, ony si váží svého štěstí, že jsou svobodné jako pták. Toto radostné zobrazení ostře kontrastuje s mýtem o zklamané staré panně , která sbírá kočky místo milenců.
Sentimentální hodnocení, které je v rozporu s normami
Po léta bylo být svobodný synonymem pro selhání, chybný krok nebo dokonce osobní zkázu. Ve společnosti to bylo vnímáno jako předzvěst bezútěšné a alarmující budoucnosti. Nezadané ženy se cítily jako vyvrhely: nepochopené, někdy s nimi zacházelo s lítostí nebo opovržením. Naproti tomu manželství bylo celoživotním projektem, ideálem, o který se mělo usilovat. Naštěstí se tato norma hroutí s jakýmsi osvobozujícím zápalem. Být v páru již není jedinou podmínkou pro dosažení emocionální pohody a naplnění. Socioložka Bella DePaulo, PhD v oboru sociologie, dokonce teoreticky zformulovala koncept „svobodného srdcem“. Podle ní a na základě jejích osobních zkušeností tyto 70leté ženy nejsou nedobrovolně svobodné: tento status nesnášejí, daří se jim v něm a téměř si z něj dělají stav mysli.
Skutečný rozdíl spočívá v mentálním aspektu: mít svobodu strukturovat si svůj čas, každodenní život a dokonce i myšlenky, aniž bychom museli neustále zohledňovat očekávání nebo reakce druhé osoby. Jak vysvětluje Dr. DePaulo, přítomnost partnera má tendenci zaujímat v mysli trvalé místo, někdy jemné, ale zřídka chybí. Tato přítomnost může některým poskytnout pocit bezpečí, ale může se také stát zatěžující a vytvářet jakousi neustálou bdělost ohledně toho, co si druhá osoba myslí, cítí nebo očekává.
Když se z této dynamiky osvobodíme, naše pozornost a energie se mohou zcela znovu zaměřit na sebe. Navíc podle rozsáhlé studie zahrnující 460 000 lidí dosahuje spokojenost se životem vrcholu v 70 letech, což je často popisováno jako zlatý věk, nirvána.
Ponaučení z příběhu: nikdy není pozdě zažít život single.
Tato generace svobodných žen konečně nově definuje kontury štěstí po 70. roce života. Zatímco tradiční modely systematicky spojovaly stáří s manželským životem, dokazují, že existují i jiné způsoby, jak si vybudovat šťastné a naplňující stáří.
Jejich cesty slouží jako připomínka toho, že neexistuje jen jeden způsob, jak mít úspěšný milostný život. Někteří nacházejí rovnováhu v trvalém románku, jiní v plném přijetí své nezávislosti. A na rozdíl od všeobecného přesvědčení, být svobodný v pozdějším věku nemusí nutně znamenat emocionální osamělost.
Pro mnoho z těchto žen toto období života dokonce představuje jakési znovuzrození: méně omezení, více času pro sebe a možnost konečně žít podle vlastních pravidel. Tato perspektiva postupně pomáhá měnit způsob, jakým jsou starší svobodné ženy vnímány.