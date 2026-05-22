Výzkumníci naznačují, že svobodné ženy v sedmdesáti letech jsou často šťastnější.

Miluj život
Émilie Laurent
Femmes 70 ans célibataires
RDNE Stock project/Pexels

V kolektivní představivosti žijí ženy středního věku šťastně až do smrti po boku svých manželů a vydávají se na plavby ruku v ruce se svými celoživotními partnery. Přesto podle psychologů nejsou vdané ženy po sedmdesátce nejnaplněnější. Ženy po sedmdesátce, které se rozhodly zůstat svobodné později v životě, naopak prožívají štěstí každý den druhé poloviny svého života.

Nezadané ženy po sedmdesátce, naplněné ženy

I když je stále těžké přijmout být svobodný ve třiceti, o čtyři desetiletí později je to téměř nemyslitelné. Všeobecně se věří, že sedmdesátileté ženy nevyhnutelně sdílejí svůj život se svými dětskými láskami. (Ne tak docela) logický závěr: pokud žijí samy doma, je to proto, že ztratily manžela. Ne všechny nezávislé ženy v sedmdesáti letech jsou však truchlící vdovy. Některé z nich opouštějí své partnery z vlastní vůle ve věku, kdy jiné znovu potvrzují svůj manželský slib. Jiné jsou prostě dlouholeté nezadané, které daly přednost sobě před láskou.

Ve Francii nemá 48 % lidí starších 70 let partnera, uvádí INSEE (Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomická studia). A navzdory vzestupu seznamovacích aplikací pro seniory existují ženy, které necítí potřebu být ve vztahu, aby se cítily kompletní. Jsou emocionálně uzavřené, soběstačné a prožívají nezávislost tím, že podnikají sólové výlety, pořádají pyžamové párty s přáteli a navštěvují bary v třpytivých šatech. Zkrátka zdaleka nezoufají u oken s pletací jehlicí v ruce. Na stránkách časopisu SELF všechny dotazované ženy vyjadřují stejný pocit: nesmírný vnitřní klid, pocit znovuzrození a duchovní omlazení. Tyto stříbrovlasé Bridget Jonesové, které se zotavily z rozvodu nebo jsou od přírody svobodné, říkají, že jsou samy se sebou v míru.

Zatímco jiné ženy jejich generace se zdají být odsouzeny k tomu, aby zbytek života strávily s partnerem vybraným spíše ze společenské povinnosti než z opravdové náklonnosti, ony si váží svého štěstí, že jsou svobodné jako pták. Toto radostné zobrazení ostře kontrastuje s mýtem o zklamané staré panně , která sbírá kočky místo milenců.

Sentimentální hodnocení, které je v rozporu s normami

Po léta bylo být svobodný synonymem pro selhání, chybný krok nebo dokonce osobní zkázu. Ve společnosti to bylo vnímáno jako předzvěst bezútěšné a alarmující budoucnosti. Nezadané ženy se cítily jako vyvrhely: nepochopené, někdy s nimi zacházelo s lítostí nebo opovržením. Naproti tomu manželství bylo celoživotním projektem, ideálem, o který se mělo usilovat. Naštěstí se tato norma hroutí s jakýmsi osvobozujícím zápalem. Být v páru již není jedinou podmínkou pro dosažení emocionální pohody a naplnění. Socioložka Bella DePaulo, PhD v oboru sociologie, dokonce teoreticky zformulovala koncept „svobodného srdcem“. Podle ní a na základě jejích osobních zkušeností tyto 70leté ženy nejsou nedobrovolně svobodné: tento status nesnášejí, daří se jim v něm a téměř si z něj dělají stav mysli.

Skutečný rozdíl spočívá v mentálním aspektu: mít svobodu strukturovat si svůj čas, každodenní život a dokonce i myšlenky, aniž bychom museli neustále zohledňovat očekávání nebo reakce druhé osoby. Jak vysvětluje Dr. DePaulo, přítomnost partnera má tendenci zaujímat v mysli trvalé místo, někdy jemné, ale zřídka chybí. Tato přítomnost může některým poskytnout pocit bezpečí, ale může se také stát zatěžující a vytvářet jakousi neustálou bdělost ohledně toho, co si druhá osoba myslí, cítí nebo očekává.

Když se z této dynamiky osvobodíme, naše pozornost a energie se mohou zcela znovu zaměřit na sebe. Navíc podle rozsáhlé studie zahrnující 460 000 lidí dosahuje spokojenost se životem vrcholu v 70 letech, což je často popisováno jako zlatý věk, nirvána.

Ponaučení z příběhu: nikdy není pozdě zažít život single.

Tato generace svobodných žen konečně nově definuje kontury štěstí po 70. roce života. Zatímco tradiční modely systematicky spojovaly stáří s manželským životem, dokazují, že existují i jiné způsoby, jak si vybudovat šťastné a naplňující stáří.

Jejich cesty slouží jako připomínka toho, že neexistuje jen jeden způsob, jak mít úspěšný milostný život. Někteří nacházejí rovnováhu v trvalém románku, jiní v plném přijetí své nezávislosti. A na rozdíl od všeobecného přesvědčení, být svobodný v pozdějším věku nemusí nutně znamenat emocionální osamělost.

Pro mnoho z těchto žen toto období života dokonce představuje jakési znovuzrození: méně omezení, více času pro sebe a možnost konečně žít podle vlastních pravidel. Tato perspektiva postupně pomáhá měnit způsob, jakým jsou starší svobodné ženy vnímány.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Pourquoi une femme devient-elle parfois possessive en couple ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po rozvodu tato 64letá důchodkyně opustila všechno kvůli „malinkému domku“ v Nizozemsku.

Existují příběhy, které inspirují jednoduše proto, že vyprávějí o novém začátku. Příběh Margot Hollanderové je jednoznačně jedním z...

Falešné sliby v lásce: znamení, která by vás měla donutit dvakrát si to rozmyslet

Ve světě lásky existují ostřílení mluvčí, kteří vynikají v umění sladkých řečí a falešných nadějí. Mluví více, než...

Proč někteří lidé považují fyzický kontakt ve vztahu za obtížný?

Ne každý je vnímavý k jemnému pohlazení po vlasech, vřelému objetí a hravému lechtání. I když jsou tato...

„Hluboké randění“: tento francouzský trend otřásá prvními rande

Pryč jsou doby, kdy se konverzace točily výhradně kolem práce, seriálů na Netflixu nebo „čím se živíte?“. Mezi...

Špatné přijetí partnera rodinou: jak reagovat bez rozchodu

Zatímco v některých rodinách se životní partner rychle začlení a stane se plnohodnotným členem rodiny, ne vždy tomu...

Jaké jsou psychologické důsledky toxického vztahu?

Rychlá odpověď Mezi psychologické následky toxického vztahu patří pokles sebevědomí, poruchy nálady, ztráta identity, problémy ve vztazích a...