Ovlivňuje antikoncepce naše romantické volby? Odborníci oddělují fakta od fikce

Antikoncepční pilulka, ať je jakkoli malá, má na tělo značné následky. Přečíst si všechny její vedlejší účinky by trvalo téměř půl dne. Ale mezi vším tím drobným písmem se ani řádek nezmiňuje o jejím dopadu na milostný život. Nikde se nepíše: „Pozor, pilulka může narušit vaše romantické volby.“ Přesto podle některých virálních teorií pilulka narušuje nejen naše tělo, ale i naše romantické vztahy.
Koktejl hormonů, který nenechá nikoho lhostejným, pokud jde o mozek
Zatímco vědecký svět zdokonaluje mužskou antikoncepční pilulku bez hormonů, ženy se stále musí spokojit s chemickými recepturami, které mají řadu škodlivých vedlejších účinků, jako by oběť měla v genech. I když pilulka minimalizuje menstruační bolesti a reguluje náš cyklus, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením na dovolené, má i své nevýhody. Stačí rozložit přiložený návod k použití a přesvědčte se sami. Papír je téměř po kolena a obsahuje četná varování.
Kromě špinění, nevolnosti, výkyvů nálad a dalších varovných signálů údajně pilulka také ničí naše romantické vztahy. Není třeba tahat lupu; nepatří to mezi „oficiální vedlejší účinky“. Přesto podle některých online fám by nás pilulka mohla zmást při flirtování a zkomplikovat nám hledání lásky. Pilulka zdaleka nefunguje jako lektvar lásky, ale údajně má tendenci měnit naši přitažlivost (a ne nutně k lepšímu). Online alfa samci věří, že pilulka nám brání vstřebávat testosteron a odsuzuje nás k setrvání s tím, čemu říkají „podlidé“. Jejich argument samozřejmě neobstojí a odráží hlavně pocit frustrace. Naštěstí má vědecká komunita věrohodnější vysvětlení.
Pokud antikoncepce může ovlivnit libido a dočasně utlumit naši touhu, proč by nemohla změnit i naše romantické preference? Studie z roku 2019 publikovaná v časopise Psychology Today vznáší fascinující hypotézu: ženy užívající antikoncepci si mohou vyvinout jiné preference ohledně partnerů. Některé výzkumy například naznačují, že ženy užívající antikoncepci mohou být méně citlivé na biologické signály, jako je vůně. A jak víme, přirozený tělesný pach je atraktivnější než jakýkoli umělý parfém.
Změny preferencí byly zdokumentovány, ale nejsou univerzální.
Muži, kteří šíří tuto víru a myslí si, že znají všechny odpovědi o ženských tělech, zatímco si stále pletou dělohu a vagínu, se spoléhají na menší studie. Tyto studie, spíše psychologické než biologické, předpokládají, že antikoncepce blokováním ovulace ovlivňuje prvotní a instinktivní přitažlivost žen.
Jinými slovy, když berete pilulku, dáváte přednost tvářím podobným Harrymu Stylesovi před hranatými čelistmi jako Brad Pitt. Podle nich to není váš nedostatek sebevědomí, co vás vede k volbě muže s měkkým tělem před kulturistou s atletickou postavou, ale spíše složky pilulky. Jinými slovy naznačují, že si muže vybíráme jako zralé ovoce na stánku na trhu: očima a čichem, ne myslí. Ale už nežijeme v době kamenné, v době, kdy se lidé před pářením čichali jako zvířata.
Navíc žádná rozsáhlá studie nic z toho nepotvrzuje. Podle Dr. Sarah Tangové, s níž vedl rozhovor pro SELF , neexistuje žádný důkaz o tom, že by antikoncepční pilulky snižovaly zájem o mužné muže, ani o tom, že se náš vkus s menstruačním cyklem skutečně mění. Není tedy pochyb o tom, že byste za všechny své romantické trápení vinili antikoncepci. Navíc maskulinita dnes pro ženy zdaleka není prioritou. Z jejich pohledu neodráží „dobré geny“, ale spíše symptom patriarchátu.
Zamilovat se není jen otázka hranatých čelistí.
Jak správně zdůrazňuje Dr. Tang, jsme víc než jen hormony a geny. Přitažlivost, touha, kompatibilita – to vše jde daleko za genetická kritéria nebo fyzický vzhled. Jen proto, že někdo má „mužný“ vzhled, neznamená, že je zdravější nebo s vámi „ kompatibilnější “. A naštěstí úspěch vztahu nezávisí na obličeji ani postavě.
Navíc ne všechny ženy přitahují muži a ne všechny se snaží otěhotnět. Je proto riskantní snažit se redukovat lásku a touhu na rigidní biologický rámec. A jak to Dr. Tang tak výstižně říká: „Můžete si najít někoho přitažlivého, pak ho slyšet mluvit a najednou k vám nic necítíte.“ To, co nás nutí se zamilovat, jsou také sdílené hodnoty, laskavost, humor, naslouchání – zkrátka věci, které ani pilulka, ani studie nemohou předpovědět.
I když antikoncepce může někdy způsobovat problémy a zůstává kontroverzní, není zodpovědná za vaši smůlu v lásce. Pokud vás váš partner v určitých obdobích dráždí, je to pravděpodobně odraz PMS nebo známka nepravidelné hormonální hladiny.