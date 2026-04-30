Co je to „uberizace citů“: prostý trend, nebo skutečná revoluce v lásce?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : BOOM Photography / Pexels

Přejíždění, párování, ghosting… slovník lásky se někdy podobá slovníku digitální platformy. Za těmito novými kódy se skrývá skutečná společenská otázka: osvobozují nás moderní setkání skutečně, nebo jen postupně transformují vztahy v ultrarychlý trh?

Když pocity naberou rytmus aplikací

Výraz „uberizace citů“ odkazuje na myšlenku, že randění stále více funguje jako služba na vyžádání. Několika klepnutími si prohlédnete profily, vyměníte si pár zpráv a pak přejdete k dalšímu. Seznamovací aplikace tak usnadnily setkání ve velkém měřítku, což může být pozitivní: více možností, větší rozmanitost, více příležitostí setkat se s lidmi mimo váš obvyklý okruh.

Tento systém však zároveň vštípil nové reflexy: rychlé srovnávání, rychlé vybírání, rychlé přepínání. Lidé (zejména ženy) pak mohou působit dojmem, že jsou zaměnitelní, jako bychom listovali katalogem, místo abychom objevovali osobnost.

Romantická svoboda… nebo nový tlak?

Populární kultura tento model dlouho prezentovala jako synonymum nezávislosti. Nezávazné randění, svoboda volby, emoční autonomie: na papíře je tato myšlenka přitažlivá. Pro některé lidi tento typ vztahu skutečně odpovídá jejich touhám a lze jej prožívat zdravým a naplňujícím způsobem.

Na jiné se však uplatňuje jemnější tlak: působit odtažitě, neprojevovat příliš mnoho emocí, zůstat k dispozici, aniž by se kdy zdáli příliš zapojení. Jinými slovy, svoboda se někdy může stát novou normou. A když se norma stane normou, už to tak docela nepřipomíná volbu.

Obrovská propast mezi fantazií a realitou

Stačí se podívat na romantické seriály, abyste si všimli zábavného detailu: postavy se zřídkakdy setkávají přes aplikaci. Jejich cesty se nečekaně zkříží v kavárně, na večírku.

Tato inscenace něco odhaluje: mnoho lidí zůstává připoutáno k myšlence spontánního, nepředvídatelného, téměř magického setkání. Ne proto, že by digitální technologie byly ze své podstaty špatné, ale proto, že lidská chemie často přesahuje hranice profilu. Pečlivě vybraná fotografie, efektivní životopis a tři dobře napsané zprávy nikdy člověka plně nevystihnou.

Když flirtování změní směr

Únava z aplikací někdy přesouvá určité chování do jiných prostor. Sítě určené pro práci, jako je LinkedIn, se někdy stávají improvizovaným místem pro flirtování.

Tato změna odhaluje především únavu ze vztahů: když jeden prostor přestane splňovat očekávání, obsadí se jiné. Zároveň to vyvolává otázku respektování kontextů a hranic, zejména pro ty, kteří si prostě přejí pracovat v klidu. Ne všechno se má stát hřištěm pro flirtování.

Pomalé randění, návrat pomalého přístupu

Tváří v tvář tomuto zrychlení se prosazuje trend: pomalé randění . Myšlenka? Věnovat čas rozhovoru, poznat druhého člověka a upřednostňovat kvalitu před kvantitou.

Zde se nekoná závod o výkon ani tlak na to, abyste zapůsobili. Konverzace, zvědavost a skutečná kompatibilita jsou ceněny více než okamžitá přitažlivost. Pomalé randění není krokem zpět. Je to spíše moderní způsob, jak vrátit vztahům smysl a znovu získat kontrolu nad svým emocionálním tempem.

Každému svůj vlastní rytmus lásky

Je důležité si uvědomit, že neexistuje jediný správný způsob, jak někoho milovat nebo potkat. Někteří lidé milují seznamovací aplikace, jiní se jim vyhýbají. Někteří dávají přednost nezávazným vztahům, jiní hledají hluboký závazek. Další jsou naprosto šťastní, když jsou single. Možná skutečným problémem není technologie, ale svoboda vybrat si, co vám skutečně vyhovuje.

„Uberizace“ emocí v konečném důsledku není ani „totální katastrofou“, ani „dokonalou revolucí“. Je to přechod s jeho příležitostmi i omezeními. A za všemi algoritmy zůstává jedna potřeba nezměněna: být viděn, respektován a oceňován za to, kým jste, ne jen za to, co projektujete.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Proč se někteří bratři snaží ovládat milostný život svých sester?

