Search here...

Vliv určitých přezdívek na váš vztah

Miluj život
Émilie Laurent
surnoms couple à bannir
Micah&Sammie Chaffin/Unsplash

Ve vztahu je běžné dávat si navzájem přezdívky a oslovovat milovanou osobu jiným jménem než křestním jménem. Některé přezdívky však zní lépe než jiné. Ve skutečnosti některé přezdívky skutečně zabíjejí vášeň a jen těžko se jim dostává do srdce. Tyto přeslazené přezdívky, které jsou na vrcholu seznamu nejhorších scénářů, mohou změnit směr románku a způsobit lítost každému, kdo je používá.

Tyto přezdívky jsou spíš mrazivé než inspirativní

Páry si často dávají roztomilé přezdívky , aby usnadnily emocionální spojení a každým vyřčeným slovem potvrdily svou lásku. Někdy to vyžaduje brainstorming, někdy to přichází spontánně. V romantickém šílenství nám z úst unikne „miláčku“ nebo „zlatíčku“ a toto slovo zůstane navždy vryto do našeho jazyka lásky .

A v rámci tohoto přeslazeného slovníku jsou některé přezdívky snesitelnější než jiné. Tyto přezdívky, které by si nedovolili použít ani herci romantických komedií, jsou pro uši spíše jedem než medem. Když se naše drahá polovička uráčí je vyslovit na veřejnosti, chceme jen zmizet v podzemí nebo se zaplazit do myší nory. Kromě fonetického útoku vyvolávají hmatatelné nepohodlí.

Tyto přezdívky nejenže vyvolávají hrůzu u zatčených svobodných mládenců, ale také posílají mrazení studu po zádech jejich příjemců. Dokonce i jména Pokémonů jsou lichotivější. Která je nejhorší – infantilní přezdívky, díky kterým zníte, jako byste byli pětiletí, a neohrabané metafory, nad kterými by Baudelaire vyl?

Webové stránky Superdrug Online Doctor sestavily žebříček přezdívek, které vám sice nerozechvějí srdce, ale rozhodně vás donutí dávit se. Respondenti v průzkumu uvedli přezdívky, které považovali za „příliš směšné“. Překvapivě to nebyla „moje cream puff“ nebo „zlatíčko“, ale „tatínek“ nebo „tatínek“, která získala 72 % hodnocení za trapnost. Následovaly „holka“, „princezna“ a „zlatíčko“, následovaná „moje sugar“ s 50 % hlasů.

Naopak, tyto přezdívky jistě potěší

Aby se trefil do černého hned napoprvé a neurazil city milovníků prózy, existují také „nejprodávanější“ přezdívky, které zanechávají jemnější a příjemnější dojem. Přezdívka by měla zůstat projevem náklonnosti a neměla by se stát unáhlenou reakcí. Každá země má své oblíbené přezdívky, ale některé sentimentální „krycí jména“ se používají v každém jazyce a oslovují lidi z celého světa.

Mezi nimi je „zlatíčko“, běžný výraz náklonnosti pro většinu párů po celém světě. „Moje lásko“ je také standardem, stejně jako „zlatíčko“. Tento seznam nebyl sestaven na základě našich osobních preferencí, ale spíše na základě rozsáhlé studie provedené webem Preply . „Kotě“, „medvěd“, „myš“, „kotě“, „králík“, „zlatíčko“... Přezdívky odvozené od zvířat jsou také oblíbené mezi páry. Na rozdíl od toho, co by se mohlo zdát, nejsou ponižující, ale spíše lichotivé, protože evokují určitou něhu.

A proč si nenajít nějakou jedinečnou přezdívku?

Některé páry si vybírají jedinečné přezdívky inspirované jejich charakterovými rysy, zrozené ze soukromého vtipu nebo vycházející z romantické anekdoty. Na tuto přezdívku, která má mimochodem desetinásobnou sentimentální hodnotu, nikdo jiný nereaguje.

Výběr neobvyklé přezdívky je ošemetný úkol a vyžaduje určitý jazykový takt, ale ukazuje, že jste o originálním a pravém jméně skutečně přemýšleli. Opravdu jste si lámali hlavu, abyste našli slovo, které by se hodilo k vaší milované osobě. Nevybrali jste si přezdívku jen tak náhodně z hotového seznamu, ani jste se neptali chatGPT na nové nápady.

A ten druhý to vnímá jako důkaz lásky, projev péče, projev spoluúčasti. Je to trochu jako vyrobit dárek vlastníma rukama, ručně vyrobeným způsobem. Pravda, není to nejkrásnější ani nejdokonalejší, ale je to nejdojemnější. Tato přezdívka, vytvořená výhradně ze srdce, je emocionální kotvou, téměř jako klíčové slovo, které okamžitě vyvolává pozitivní emoce.

Přezdívka, to slovo, které spojuje dva partnery a při každém vyslovení probouzí motýly v těle, může páru buď prospět, nebo uškodit. Dejte si pozor na přezdívky, které jsou příliš klišé nebo přehnaně sentimentální.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Pohled na mužovy ruce na prvním rande: tento detail mluví za vše

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Pohled na mužovy ruce na prvním rande: tento detail mluví za vše

Zrohovatělé nebo žárlivě hedvábné, robustní nebo žilkované, opotřebované prací nebo upravené až po nehtovou kůžičku… Pokud se o...

Podle vědy jsou ženy s tímto typem muže spokojenější.

Co kdyby se lásce opravdu nezáleželo na číslech? Nedávná studie zpochybňuje konvenční moudrost a vyzývá nás k přehodnocení...

Proč se právě teď tolik párů rozchází? Objevují se globální obavy.

Možná jste si všimli tohoto obecného pocitu kolem sebe: přátelé se rozcházejí, kolegové se rozvádějí, blízcí nově definují...

Těchto 7 večerních rituálů, které sdílejí šťastné páry

V uspěchaném tempu každodenního života jsou večery často obětovány nouzovým situacím, obrazovkám nebo únavě. Přesto je tento čas...

Tato nečekaná země drží rekord v počtu partnerů na osobu

Při porovnávání vzorců vztahů po celém světě jsou některá data překvapivá. Na rozdíl od toho, co by se...

Proč si někteří lidé stále uchovávají vzpomínky na své bývalé partnery, i když jsou manželé?

Někteří lidé pálí fotografie svých minulých románků a mažou všechny stopy po nedokončené lásce, zatímco jiní si tyto...

© 2025 The Body Optimist