Vliv určitých přezdívek na váš vztah

Ve vztahu je běžné dávat si navzájem přezdívky a oslovovat milovanou osobu jiným jménem než křestním jménem. Některé přezdívky však zní lépe než jiné. Ve skutečnosti některé přezdívky skutečně zabíjejí vášeň a jen těžko se jim dostává do srdce. Tyto přeslazené přezdívky, které jsou na vrcholu seznamu nejhorších scénářů, mohou změnit směr románku a způsobit lítost každému, kdo je používá.
Tyto přezdívky jsou spíš mrazivé než inspirativní
Páry si často dávají roztomilé přezdívky , aby usnadnily emocionální spojení a každým vyřčeným slovem potvrdily svou lásku. Někdy to vyžaduje brainstorming, někdy to přichází spontánně. V romantickém šílenství nám z úst unikne „miláčku“ nebo „zlatíčku“ a toto slovo zůstane navždy vryto do našeho jazyka lásky .
A v rámci tohoto přeslazeného slovníku jsou některé přezdívky snesitelnější než jiné. Tyto přezdívky, které by si nedovolili použít ani herci romantických komedií, jsou pro uši spíše jedem než medem. Když se naše drahá polovička uráčí je vyslovit na veřejnosti, chceme jen zmizet v podzemí nebo se zaplazit do myší nory. Kromě fonetického útoku vyvolávají hmatatelné nepohodlí.
Tyto přezdívky nejenže vyvolávají hrůzu u zatčených svobodných mládenců, ale také posílají mrazení studu po zádech jejich příjemců. Dokonce i jména Pokémonů jsou lichotivější. Která je nejhorší – infantilní přezdívky, díky kterým zníte, jako byste byli pětiletí, a neohrabané metafory, nad kterými by Baudelaire vyl?
Webové stránky Superdrug Online Doctor sestavily žebříček přezdívek, které vám sice nerozechvějí srdce, ale rozhodně vás donutí dávit se. Respondenti v průzkumu uvedli přezdívky, které považovali za „příliš směšné“. Překvapivě to nebyla „moje cream puff“ nebo „zlatíčko“, ale „tatínek“ nebo „tatínek“, která získala 72 % hodnocení za trapnost. Následovaly „holka“, „princezna“ a „zlatíčko“, následovaná „moje sugar“ s 50 % hlasů.
Naopak, tyto přezdívky jistě potěší
Aby se trefil do černého hned napoprvé a neurazil city milovníků prózy, existují také „nejprodávanější“ přezdívky, které zanechávají jemnější a příjemnější dojem. Přezdívka by měla zůstat projevem náklonnosti a neměla by se stát unáhlenou reakcí. Každá země má své oblíbené přezdívky, ale některé sentimentální „krycí jména“ se používají v každém jazyce a oslovují lidi z celého světa.
Mezi nimi je „zlatíčko“, běžný výraz náklonnosti pro většinu párů po celém světě. „Moje lásko“ je také standardem, stejně jako „zlatíčko“. Tento seznam nebyl sestaven na základě našich osobních preferencí, ale spíše na základě rozsáhlé studie provedené webem Preply . „Kotě“, „medvěd“, „myš“, „kotě“, „králík“, „zlatíčko“... Přezdívky odvozené od zvířat jsou také oblíbené mezi páry. Na rozdíl od toho, co by se mohlo zdát, nejsou ponižující, ale spíše lichotivé, protože evokují určitou něhu.
A proč si nenajít nějakou jedinečnou přezdívku?
Některé páry si vybírají jedinečné přezdívky inspirované jejich charakterovými rysy, zrozené ze soukromého vtipu nebo vycházející z romantické anekdoty. Na tuto přezdívku, která má mimochodem desetinásobnou sentimentální hodnotu, nikdo jiný nereaguje.
Výběr neobvyklé přezdívky je ošemetný úkol a vyžaduje určitý jazykový takt, ale ukazuje, že jste o originálním a pravém jméně skutečně přemýšleli. Opravdu jste si lámali hlavu, abyste našli slovo, které by se hodilo k vaší milované osobě. Nevybrali jste si přezdívku jen tak náhodně z hotového seznamu, ani jste se neptali chatGPT na nové nápady.
A ten druhý to vnímá jako důkaz lásky, projev péče, projev spoluúčasti. Je to trochu jako vyrobit dárek vlastníma rukama, ručně vyrobeným způsobem. Pravda, není to nejkrásnější ani nejdokonalejší, ale je to nejdojemnější. Tato přezdívka, vytvořená výhradně ze srdce, je emocionální kotvou, téměř jako klíčové slovo, které okamžitě vyvolává pozitivní emoce.
Přezdívka, to slovo, které spojuje dva partnery a při každém vyslovení probouzí motýly v těle, může páru buď prospět, nebo uškodit. Dejte si pozor na přezdívky, které jsou příliš klišé nebo přehnaně sentimentální.