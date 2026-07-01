„Kábulské vibrace“: vypráví příběh každodenního života afghánských žen pod vládou Tálibánu navzdory nebezpečí

Afghánská žena známá jako @kabul__vibe sdílí svůj každodenní život v Kábulu prostřednictvím krátkých videí zveřejněných na Instagramu, TikToku a YouTube. Za těmito obrazy každodenního života se skrývá cenné svědectví, vysílané navzdory rizikům, které nám umožňuje lépe pochopit realitu, kterou zažívají miliony žen v Afghánistánu.
Okno do života afghánských žen
Od návratu Talibanu k moci v srpnu 2021 byla práva žen výrazně omezena. V této souvislosti se @kabul__vibe rozhodla sdílet svůj každodenní život na sociálních sítích. Její videa ukazují záblesky každodenního života, výlety do města a rozhovory s jinými ženami a nabízejí pohled na zřídka vídanou realitu. Její obsah jde nad rámec pouhých vlogov: dává hlas těm, kteří vytrvají navzdory překážkám, a umožňuje světu objevit každodenní život, který se často omezuje na několik obrázků ze zpráv.
Sociální média, nezbytný prostor pro vyjádření
Díky zveřejňování příspěvků na různých platformách oslovuje tato žena mezinárodní publikum. Formáty se liší v závislosti na síti: delší videa na YouTube, spontánnější klipy na TikToku nebo příspěvky na Instagramu. Tato digitální přítomnost je součástí širšího hnutí. Mnoho afghánských žen nyní využívá sociální média ke sdílení svých příběhů, rozvoji řemeslných podniků nebo prodeji svých výtvorů. S tím, jak ubývá pracovních příležitostí, se internet stává také způsobem, jak si udržet určitou míru nezávislosti.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Svědectví navzdory rizikům
Publikování tohoto typu obsahu není bez následků. Ženy, které se veřejně vyjadřují online, mohou čelit výhrůžkám, zastrašování nebo odvetným opatřením. Organizace pro lidská práva hlásí zvýšený dohled nad obsahem publikovaným afghánskými ženami. Aby se omezilo nebezpečí, mnoho z nich se rozhodne zůstat v anonymitě, používat pseudonym, vyhýbat se odhalení své polohy nebo neukazovat svou tvář. Každý příspěvek je tak výsledkem křehké rovnováhy mezi touhou svědčit a potřebou chránit vlastní bezpečnost.
Další obrázek z Afghánistánu
Videa od @kabul__vibe nabízejí jiný pohled na zemi. Ukazují momenty propojení, každodenní rutiny a životní prostory, které tradiční zpravodajství často přehlíží. Aniž by zlehčovala obtíže, připomínají nám, že za statistikami stojí ženy se sny, projekty, vášněmi a neuvěřitelnou schopností adaptace. Tento přístup nám pomáhá lépe pochopit jejich realitu a překonat stereotypy.
Odpor, který má také podobu digitálních technologií
Sociální média dnes představují jeden z mála prostorů, kde se některé afghánské ženy stále mohou vyjadřovat. Bez veřejných demonstrací nebo oficiálních platforem se jejich telefony stávají nástrojem k vyprávění jejich příběhů, uchovávání kolektivní paměti a udržování spojení se zbytkem světa. Cesta @kabul__vibe ilustruje tuto novou formu odporu, diskrétní, ale silnou. Tím, že navzdory obtížím pokračuje v publikování příspěvků, nám připomíná, že hlas, i když za obrazovkou, může vynést na světlo realitu, kterou mnozí odmítají vidět.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Svědectví @kabul__vibe tak zdůrazňuje odvahu mnoha afghánských žen, které se každý den rozhodují nenechat svůj příběh upadnout v zapomnění.