„Kábulské vibrace“: vypráví příběh každodenního života afghánských žen pod vládou Tálibánu navzdory nebezpečí

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Abdul Naser Sahebzada / Pexels

Afghánská žena známá jako @kabul__vibe sdílí svůj každodenní život v Kábulu prostřednictvím krátkých videí zveřejněných na Instagramu, TikToku a YouTube. Za těmito obrazy každodenního života se skrývá cenné svědectví, vysílané navzdory rizikům, které nám umožňuje lépe pochopit realitu, kterou zažívají miliony žen v Afghánistánu.

Okno do života afghánských žen

Od návratu Talibanu k moci v srpnu 2021 byla práva žen výrazně omezena. V této souvislosti se @kabul__vibe rozhodla sdílet svůj každodenní život na sociálních sítích. Její videa ukazují záblesky každodenního života, výlety do města a rozhovory s jinými ženami a nabízejí pohled na zřídka vídanou realitu. Její obsah jde nad rámec pouhých vlogov: dává hlas těm, kteří vytrvají navzdory překážkám, a umožňuje světu objevit každodenní život, který se často omezuje na několik obrázků ze zpráv.

Sociální média, nezbytný prostor pro vyjádření

Díky zveřejňování příspěvků na různých platformách oslovuje tato žena mezinárodní publikum. Formáty se liší v závislosti na síti: delší videa na YouTube, spontánnější klipy na TikToku nebo příspěvky na Instagramu. Tato digitální přítomnost je součástí širšího hnutí. Mnoho afghánských žen nyní využívá sociální média ke sdílení svých příběhů, rozvoji řemeslných podniků nebo prodeji svých výtvorů. S tím, jak ubývá pracovních příležitostí, se internet stává také způsobem, jak si udržet určitou míru nezávislosti.

Svědectví navzdory rizikům

Publikování tohoto typu obsahu není bez následků. Ženy, které se veřejně vyjadřují online, mohou čelit výhrůžkám, zastrašování nebo odvetným opatřením. Organizace pro lidská práva hlásí zvýšený dohled nad obsahem publikovaným afghánskými ženami. Aby se omezilo nebezpečí, mnoho z nich se rozhodne zůstat v anonymitě, používat pseudonym, vyhýbat se odhalení své polohy nebo neukazovat svou tvář. Každý příspěvek je tak výsledkem křehké rovnováhy mezi touhou svědčit a potřebou chránit vlastní bezpečnost.

Další obrázek z Afghánistánu

Videa od @kabul__vibe nabízejí jiný pohled na zemi. Ukazují momenty propojení, každodenní rutiny a životní prostory, které tradiční zpravodajství často přehlíží. Aniž by zlehčovala obtíže, připomínají nám, že za statistikami stojí ženy se sny, projekty, vášněmi a neuvěřitelnou schopností adaptace. Tento přístup nám pomáhá lépe pochopit jejich realitu a překonat stereotypy.

Odpor, který má také podobu digitálních technologií

Sociální média dnes představují jeden z mála prostorů, kde se některé afghánské ženy stále mohou vyjadřovat. Bez veřejných demonstrací nebo oficiálních platforem se jejich telefony stávají nástrojem k vyprávění jejich příběhů, uchovávání kolektivní paměti a udržování spojení se zbytkem světa. Cesta @kabul__vibe ilustruje tuto novou formu odporu, diskrétní, ale silnou. Tím, že navzdory obtížím pokračuje v publikování příspěvků, nám připomíná, že hlas, i když za obrazovkou, může vynést na světlo realitu, kterou mnozí odmítají vidět.

Svědectví @kabul__vibe tak zdůrazňuje odvahu mnoha afghánských žen, které se každý den rozhodují nenechat svůj příběh upadnout v zapomnění.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tato argentinská policistka kojila podvyživené dítě; její čin otřásl celou zemí.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato argentinská policistka kojila podvyživené dítě; její čin otřásl celou zemí.

Je to scéna, která se dotkla srdcí daleko za hranicemi Argentiny. Během služby v dětské nemocnici argentinská policistka...

Porazila muže v páce a video rozdělilo uživatele internetu

Jednoduchý zápas v páce stačil k tomu, aby sociální média zapálil oheň. Ve virálním videu, které Joel Strong...

Tato 103letá učitelka jógy žije sama a odmítá zpomalit: její každodenní život je fascinující.

Ve svých 103 letech Charlotte Chopin ztělesňuje vitalitu, která boří zažité představy. Žije sama a stále s vášní...

Tento fanoušek obviněn z nošení „nevhodného“ oblečení vyvolává během mistrovství světa kontroverze.

Během mistrovství světa ve fotbale 2026 (11. června až 19. července) Ivana Knöllová, online známá jako @knolldoll, opět...

Norský hráč, ve srovnání s panenkou, hrdě obhajuje dlouhé vlasy u mužů.

Erling Haaland se obvykle dostává na titulní stránky novin svými velkolepými góly. Tentokrát pozornost všech nezaujala jeho levá...

Tyto drobné signály mohou prozradit, že jste vyloučeni ze skupiny přátel.

Někdy máme zvláštní pocit, že jsme černou ovcí ve skupině přátel, poslední, kdo se dozví o setkáních v...