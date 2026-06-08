Tato černá panenka, která je v Číně prodávána jako prostředek proti stresu, vyvolává pobouření.

Společnost
Émilie Laurent
Natasha Dolls racisme anti-noirs
Screen TikTok

Aby někteří lidé bojovali s chronickým stresem, mačkají pěnové kuličky, hrají si se speciálně navrženými kroužky nebo mačkají želatinové předměty. Čínští uživatelé internetu si však vybíjejí frustraci na černošských panenkách zvaných „Natasha Dolls“. Na sociálních sítích si na těchto tvárných figurkách vybíjejí hněv a připomíná to spíše projev nenávisti než relaxační chvilku.

Černé panenky zacházeny bez soucitu

Stres je nepopiratelně nemocí 21. století. Je to metla, která nezná hranic, a každý má své vlastní metody, jak prožít onen nepolapitelný klid mysli a uspořádat si myšlenky. Někteří se zabořují do třpytivých slizových kuliček, zatímco jiní praktikují meditaci všímavosti ze svých kancelářských židlí. Číňané mezitím vypouštějí svůj hněv a potlačené emoce na panence zvané „Natasha Doll“, což je ekvivalent těch měkkých silikonových kuliček.

Vypadá jako malé miminko, jednoduše oblečené v barevné plence. Na rozdíl od porcelánových panenek, které se při sebemenší nehodě rozbijí, tyto modely vydrží jakékoli hrubé zacházení, aniž by se zlomily. Deformují se pod zaťatými pěstmi a úmyslným strkáním, ale rychle se vrátí do původního tvaru. S viditelnými vráskami, buclatým obličejem, neškodnou tváří a roztomilým vzhledem je těžké si představit, že by tomuto miminku někdo ublížil jeho kůží jako žvýkačka. Přesto ho čínští uživatelé internetu vystavují nepřiměřenému násilí a pouštějí se do skutečných nárazových testů. Je to téměř osobní vendeta.

Na těchto videích je znepokojivé, že se v nich neustále objevují panenky s tmavou pletí . Obsah kolující na TikToku je šokující brutální. Pod rouškou „puštění“ uživatelé panenky bijí, polévají jim tělo vroucí vodou, nemilosrdně je šlapou a krájejí na kusy. Jiní se baví tím, že si bělí pleť make-upem nebo si ji zplošťují jako palačinky.

Je to „dehumanizující“, uživatelé internetu křičí o rasismu.

Lidé, kteří této panence Natasha způsobují manuální bolest, se nezdají být ochotni uvolnit napětí ani ji uvolnit, ale spíše ji mučili a snažili se ji totálně zničit. Alespoň tak se cítili uživatelé internetu, když viděli tyto obrázky, které pravděpodobně urážejí citlivost barevných lidí. Považují to za bezdůvodnou nevraživost. „Nikdy mě nepřesvědčíte, že je to neškodné. Je to dehumanizující,“ říká tvůrkyně obsahu @tanaissa, která tohoto virálního trendu rychle využila.

Také se diví, proč lidé čínské národnosti používají černé panenky jako obětní beránky. Odmítají věřit, že je to pouhá náhoda. Na čínských platformách, jako je Red Notes, ti, kteří jsou do toho nejpříměji zapojeni, ospravedlňují tuto volbu odstínu pleti tím, že „bílé dítě by vypadalo příliš lidsky a realisticky“, než aby bylo vystaveno takovému mučení. Jinými slovy, černé dítě by bylo pouhou „věcí“, kterou by bylo možné přejet, shodit z pátého patra nebo si ji nasadit jako ponožku. Jenže místo toho, aby se stal ostudným archivem, tento trend nabyl mimořádných rozměrů. Panenky Natasha se staly vedlejším produktem všudypřítomného rasismu, od virtuálních filtrů až po kyselé bonbóny.

@tanita.dee Tohle není jen panenka, je to něco mnohem horšího #panenka #hračka #hottake ♬ původní zvuk - Tanaïssa

Podobné rasistické projevy odsoudily i sdružení

Pronásledování, kterému Natasha Dolls čelí, je jen špičkou ledovce. Na čínských sociálních sítích, kde jsou pravidla mírnější a cenzura prakticky neexistující, jsou černoši zesměšňováni a redukováni na „strašidelné show“. Jak v mrazivém videu vysvětluje mediální stanice Okafrique , „celé kanály vysílají scény, které ukazují, jak Číňané týrají skutečné černošské miminka.“ Děšení zranitelných a chudých černošských dětí je na těchto místních platformách běžnou zábavou.

Aby se sdružení vypořádala s touto normalizací rasismu a problematickým obsahem, který zamořuje internet, reagovala rázně. „Čínská vláda by měla uznat a odsoudit rasismus namířený proti černochům, který v Číně na internetu převládá, a přijmout opatření na podporu tolerance a boj proti předsudkům,“ uvedla organizace Human Rights Watch .

Problém tedy nespočívá jen v brutalitě videí, ale také v poselství, které vědomě či nevědomě sdělují. Opakovanou proměnou těchto černých panenek v legitimní terče posměchu, ponižování nebo velkolepé destrukce riskuje tento obsah normalizaci již tak hluboce zakořeněných stereotypů.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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