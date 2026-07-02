Zákaz vycházení pro muže? Tato myšlenka je na sociálních sítích stále více kontroverzní.

Co kdyby muži měli zákaz vycházet po určité hodině, jako teenageři během své „rebelské fáze“? Toto pravidlo, které by se dokonale hodilo do seriálu ve stylu „Black Mirror“, ženy jednomyslně podporují. Na sociálních sítích by mnoho žen rádo vidělo tento zákaz vycházení realitou. Zatímco pro muže je to čistá diskriminace, pro ně je to krásná utopie: příslib bezpečnějších veřejných prostor a klidných nočních procházek.
Původně jej předepsala britská baronka
Každý si stále pamatuje opakované lockdowny a vynucený zákaz vycházení. Dokonce to připomínalo trest před pubertou. V té době média prakticky hovořila o apokalyptickém scénáři. V této noční izolaci se obyvatelé cítili jako vězni v klecích. Britská baronka se inspirovala tímto přísným pandemickým opatřením, když vydala doporučení pro boj s metlou genderově podmíněného násilí a pouličního obtěžování .
Během projevu ve Sněmovně lordů britského parlamentu den po Mezinárodním dni žen v roce 2021 navrhla Jenny Jonesová, členka Strany zelených, zavedení zákazu vycházení pro muže od 18:00. V tuto dobu ženy začínají v ulicích zrychlovat krok a kontrolovat si záda.
Obecně se jedná o ženy, které se po setmění zamykají doma ze strachu, že narazí na nebezpečnou osobu, a skončí zavřené v kufru auta a chycené predátorem. Podle rozsáhlé studie se 80 % žen ve věku 18–25 let necítí bezpečně, když se v noci procházejí samy. Toto pozorování je mezinárodní: za soumraku ženy podléhají autocenzuře a vyhýbají se veřejným prostorům. Politička si byla vědoma této smutné reality a chtěla tento trend radikálně zvrátit.
@yahoonews Jenny Jonesová navrhla zákaz vycházení pro muže v 18 hodin během debaty o domácím násilí 10. března. #zprávy #politika #saraheverard #yahoonews ♬ původní zvuk - Yahoo News
Na sociálních sítích ženy tuto myšlenku schvalují.
Tento zákaz vycházení, o kterém muži nemohou vyjednávat, připomíná příběh ze série „Příběh služebnice“, ale z jiného úhlu pohledu. Na obranu této myšlenky, kterou opozice považuje za extrémní, britská baronka prohlásila : „Věřím, že by to výrazně zlepšilo bezpečnost žen a snížilo diskriminaci všeho druhu.“
A nepotřebovala megafon, aby se její hlas ozval u ženské veřejnosti. Na sociálních sítích si ženy snadno představují samy sebe v noční společnosti, kde by se mohly procházet v minisukních, jet domů veřejnou dopravou, aniž by se musely starat o čas, a jít si zaběhat pod pouličními lampami.
Uživatelky internetu neskrývaly své nadšení z toho, co bylo prezentováno jako „návrh zákona“, a ne jen jako utopická teorie. „Mohla bych se poprvé v životě cítit bezpečně?“ zvolala @sophiemitchhh . Tato myšlenka, která vztahuje rčení „ženy patří domů“ na muže, oslovuje velkou většinu žen. Toto „šokující“ opatření však zároveň vyvolává otázky ohledně rovnosti pohlaví. „Není tohle nová forma diskriminace?“ ptají se uživatelky internetu jednohlasně.
Muži se zase cítí být terčem.
Když se muži dozvěděli o tomto návrhu, který nebyl žádným podvodem, spontánně skočili ke klávesnicím. Dokonce i křičeli o hnusech. Někteří se prezentovali jako truchlící oběti nebo dokonce jako věčně utlačovaní. Jiní, s pošramoceným egem, dychtili dokázat svou užitečnost a věřili, že jsou pro veřejný pořádek nepostradatelní. „Pokud v ulicích nebudou muži, kdo bude vymáhat zákon?“ „95 % hasičů jsou muži.“ Takový argument lze vyčíst v reakci na prohlášení Jenny Jonesové.
Osvícenější ženy a muži se domnívají, že ti, kteří jsou touto praxí pobouřeni, zcela minuli pointu. Tato myšlenka izolace mužů za účelem jejich neutralizace je v první řadě voláním o pomoc, způsobem, jak upozornit na problém. Politik je nucen navrhnout toto drastické opatření, aby vyvolal kolektivní povědomí a odsoudil endemický problém.
Protože kdyby neexistovaly žádné nejistoty, nemusela by hledat tak rázná řešení. „Na pokyny místní policie, že ženy by v noci neměly chodit ven samy, jsem reagovala tím, že jsem celou myšlenku úplně obrátila naruby,“ vysvětlila později Jonesová v příspěvku na Facebooku.
Pro mnoho žen zůstává noc dobou sledování, dobou, kdy se trasy pečlivě plánují, klíče se stávají diskrétními nástroji sebeobrany a telefon je vždy připraven k vytočení čísla v případě potíží. Toto opatření, spíše symbolické než praktické, není naivním ideálem. Odráží čistě ženský sen: sen o uklidňujícím, rovnostářském veřejném prostoru, kde ženy neriskují své životy na každém rohu ulice.