Tato argentinská policistka kojila podvyživené dítě; její čin otřásl celou zemí.

Je to scéna, která se dotkla srdcí daleko za hranicemi Argentiny. Během služby v dětské nemocnici argentinská policistka neváhala dlouho a přispěchala na pomoc hladovějícímu dítěti. Vedena mateřským instinktem a smyslem pro povinnost si rozepnula modrou uniformu, aby nakrmila vzlykající dítě, jako by bylo její vlastní. Tento akt oddanosti, oslavovaný jako hrdinský, rezonoval po celém světě.
Když policistka kojí dítě v nouzi
Úlohou policistů je obecně udržovat pořádek, zajišťovat bezpečnost občanů a chránit je v dobách nebezpečí. Je to spíše poslání než práce náhodně vybraná na střední škole. Argentinská policistka navíc v terénu dostatečně prokázala své schopnosti a překročila povinnosti stanovené v její pracovní smlouvě. Jako ztělesnění odvahy, vrcholný příklad empatie reagovala jako matka na zoufalé dítě.
Jméno tohoto anděla strážného převlečeného za policistku? Celeste Ayala. Měla službu v dětské nemocnici Sor Maria Ludovica nedaleko Buenos Aires, když uslyšela pláč. Podle jeho intenzity a intonace ho okamžitě interpretovala jako volání o pomoc. Znělo to jako SOS. Znepokojená mladá žena naslouchala svému srdci více než zákonu a dala do služeb dítěte v kritickém stavu své vlastní síly.
Než se k této iniciativě pustila, informovala vedení nemocnice, aby pochopila situaci tohoto dítěte, jehož úzkost byla jasně patrná. Dítě, oddělené od matky kvůli zanedbávání péče, bylo v péči sociálních služeb. Jako nejmladší ze šesti dětí mu chyběla jedna životně důležitá věc: jídlo. „Všimla jsem si, že má hlad, protože si pořád strkal ruku do pusy, tak jsem ji požádala, aby ho držela a kojila,“ vysvětlila webu Cronica .
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Statečný čin, který se rychle stal virálním
Obrázek policistky kojící své dítě, jako by to bylo její vlastní tělo a krev, hluboce rezonoval s mnoha lidmi na internetu. Oficiální příspěvek sdílelo přes 100 000 lidí, což divákům vrátilo víru v lidstvo. Byl to kolega mladé ženy, Marcos Heredia, kdo se chtěl o tento obdivuhodný čin podělit co nejširšímu publiku jako projev uznání.
„Chci zveřejnit tento velkolepý akt lásky, který jste dnes vykonala s tímto dítětem, které jste neznala, ale ke kterému jste se neváhala chovat jako matka. Nezajímalo vás, že je špinavé nebo že hrozně páchne... To se nevidí každý den,“ uvedl v popisu a zdůraznil vzácnost této záchranné operace.
V komentářích uživatelé internetu zahrnuli policistku chválou a zahrnuli ji přídavnými jmény, která popisovala její ušlechtilý čin. Ve srovnání s dobrodincem, byť potomkem Božím, policistka sklidila záplavu komplimentů. „Náš svět potřebuje takovou empatii všude“, „Mám k této ženě takový respekt, nemohla bych udělat to, co ona.“
Uživatelé internetu, kteří jsou často k ženám odhalujícím svá prsa drsní, toto gesto zahrnuli chválou. Uprostřed této laskavosti si však někteří naříkali, že tento čin je chválen pouze za tragických okolností. Francouzi dávají jasně najevo své pocity: v jejich zemi by tento čin byl jistě potrestán, napomenut nebo dokonce postaven před soud.
Zasloužené povýšení pro dotyčnou policistku.
Hlavní protagonistka tohoto laskavého činu neočekávala žádné odměny ani čestné tituly. Udělala to, co považovala za správné pro toto týrané dítě, narozené do nesprávné rodiny. Jednala čistě ze solidarity, aniž by nutně očekávala takový projev laskavosti. Zatímco dojatá „dobrou zprávou“ přijala gratulace od mnoha cizích lidí, policistka se dočkala i povýšení ve své jednotce.
Nejvyšší představitelé provincie Buenos Aires oficiálně povýšili Celeste Ayala na seržantku. Tento nečekaný kariérní postup pro tuto ženu, která se rychle stala zdrojem národní hrdosti a dokonce i vzorem statečnosti, je významným krokem vpřed.
I když je kojení stále považováno za „přestupek proti slušnosti“, tato argentinská policistka rychle zdůraznila, že je to v první řadě životně důležitá potřeba. Není to provokace ani exhibicionismus; je to fyziologické. Je to dar ženského těla a policistka ho nabídla tomuto malému dítěti v zoufalé nouzi.