Konec sprch? Tento stroj, který „myje lidi“, vyvolává rozruch

Ještě včera se tato myšlenka zdála přitažená za vlasy, ale dnes je realitou: pračka, která vás pere jako prádlo, samozřejmě bez jakéhokoli třepání, vyvolává rozruch na sociálních sítích. Na půl cesty mezi sci-fi a skutečnou inovací se tato „lidská pračka“ stává jedním z nejneobvyklejších objektů konce roku 2025.

Hvězdná atrakce v Japonsku

Světová výstava Expo 2025 v Japonsku sice nabídla svá překvapení, ale žádné z nich nevyvolalo tolik rozruchu jako tato futuristická kapsle. Japonská společnost Science Corp, která je již proslulá svým high-tech přístupem ke každodennímu životu, právě oznámila oficiální uvedení svého stroje určeného k… mytí celých lidí. Na výstavě Expo v Ósace prototyp vyvolal impozantní fronty a stal se jednou z hvězd výstavy. Je třeba říci, že koncept dostatečně zaujal i ty největší skeptiky.

Jak funguje ten stroj, co pere lidi?

Princip je téměř znepokojivě jednoduchý: místo běžné sprchy si lehnete do kapsle podobné kokonu. Jakmile je víko zavřené, zařízení se o vše postará. Jemně vás umyje, jako pračka, ale bez odstředění a se zvláštním důrazem na vaše pohodlí. To vše je doprovázeno relaxační hudbou, která promění běžnou rutinu v okamžik klidu.

Nápad zrozený v 70. letech 20. století

Tento úžasný výtvor je inspirován modelem představeným na Světové výstavě v Ósace… v roce 1970. Současný prezident vědeckého oddělení, tehdy desetiletý, byl tímto vizionářským vynálezem hluboce ohromen. O několik desetiletí později se rozhodl jej znovu vynalézt v moderní verzi. Mluvčí vědeckého oddělení Sachiko Maekura dokonce vysvětluje, že stroj „nejenže čistí tělo, ale i duši“. Aby toho bylo dosaženo, zahrnuje monitorování srdeční frekvence a sledování určitých vitálních funkcí, což zaručuje pohlcující, jemný a bezpečný zážitek.

Omezená produkce a závratná cena

Prototyp představený na Expo 2025 upoutal pozornost amerického hotelového řetězce, který se zajímal o potenciální komercializaci. Společnost Science, povzbuzena tímto nadšením, se rozhodla zahájit první výrobní sérii. V důsledku toho si jeden hotel v Ósace zakoupil úplně první jednotku a již se připravuje na instalaci této mimořádné služby.

Mezi prvními kupci je Yamada Denki, známý japonský řetězec spotřební elektroniky, který doufá, že díky vzácnosti zařízení přiláká zákazníky. A ta vzácnost je skutečně skutečná: vyrobeno bude pouze asi padesát kusů. Pokud jde o cenu, místní média uvádějí přibližně 60 milionů jenů, tedy téměř 331 000 eur. Tato částka řadí stroj pevně do kategorie výjimečných technologických statků.

Inovace přizpůsobená japonskému rytmu

V Japonsku, kde jsou dny často dlouhé a čas je každodenním bojem, se přístroj schopný nabídnout rychlou, důkladnou a relaxační očistu pravděpodobně stane hitem. Umožňuje lidem věnovat svému tělu chvilku pohody bez jakýchkoli omezení. Velkou otázkou však zůstává, zda tento vynález dosáhne stejného úspěchu i v mezinárodním měřítku. Podaří se mu získat si uživatele z jiných kultur, zvyklé na své vlastní sprchové nebo koupelové rituály?

Jisté je, že technologie i nadále překračují naše očekávání a vstupují do oblastí, které jsme si včera ani nedokázali představit. Stroj, který myje lidi: kdo by se na to vsadil? A přesto existuje, připravený proměnit všední úkol ve futuristický zážitek.

