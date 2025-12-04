Brzy se blíží meteorický roj, vzácný jev, který byste si neměli nechat ujít.

Search here...

V noci z 13. na 14. prosince 2025 se obloha rozzáří jedním z nejpozoruhodnějších meteorických rojů roku: Geminidy. Očekává se, že oblohou proletí až 150 meteorů za hodinu , což nabídne fascinující podívanou.

Významná astronomická událost v prosinci

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se meteorické roje neomezují pouze na léto. Geminidy, které jsou obvykle aktivní od 4. do 17. prosince, svou intenzitou konkurují slavným Perseidám v srpnu. Tento roj pochází z prachu, který po sobě zanechal asteroid 3200 Phaethon, těleso trvale obklopené oblakem skalních částic, které se vznítí při vstupu do zemské atmosféry.

Výjimečný počet padajících hvězd

Tato show bude letos obzvláště intenzivní, s vrcholem odhadovaným na 150 meteorů za hodinu kolem 3:00 ráno 14. prosince. Tato vysoká frekvence umožňuje pozorovat působivou frekvenci jasných padajících hvězd, některé bílé, jiné s odstíny žluté, modré, červené nebo zelené.

Tipy pro pozorování Geminid

Abyste si plně užili nebeské kouzlo, připravte se na chladnou noc a vezměte si s sebou teplé oblečení a deky. Je také vhodné dostat se pryč z městských oblastí se silným světelným znečištěním a podívat se směrem k souhvězdí Blíženců, odkud meteory zdánlivě rostou. Štěstí a trpělivost budou vašimi nejlepšími spojenci, pokud jde o vyslovení přání padající hvězdě během této výjimečné nebeské události.

Stručně řečeno, Geminidy jsou každoroční událostí, kterou byste si neměli nechat ujít, vzácným okamžikem krásy, který uzavírá rok 2025 osvětlením noční oblohy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

