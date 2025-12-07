Tato města udělala pro Vánoce maximum: jejich vánoční stromky jsou opravdovými mistrovskými díly.

Search here...

S blížícím se svátečním obdobím některá města vynakládají veškeré úsilí, aby proměnila svá náměstí a nákupní centra v oslnivé světelné show. Tyto monumentální vánoční stromky nejsou jen ozdobami: jsou to skutečná umělecká díla. Žebříček Civitatis 2025 odhaluje jedinečné výtvory, kde se snoubí tradice, inovace a kouzlo.

Paříž: Kouzelný zážitek pod kupolí Galeries Lafayette

V Paříži čeká návštěvníky Galeries Lafayette Haussmann dechberoucí podívaná. Letos se vánoční strom tyčí do výšky 16 metrů a je ozdoben 560 kg červených stuh a 8 kilometry LED girland. S tématem „Nejkrásnější dárek“ od ilustrátorky Jeanne Detallante promění slavnou kopuli v magické prostředí. Kolem něj okouzlující výlohy vyprávějí magické příběhy, zatímco město nabízí noční jízdy osvětlenými autobusy, které okouzlení ještě prodlouží. Paříž tak opět dokazuje, že elegance a kreativita se mohou spojit a potěšit mladé i staré.

Rio: Obr plující na laguně

Po čtyřleté nepřítomnosti se plovoucí vánoční strom v laguně Rodrigo de Freitas vrátil, aby ozářil Rio de Janeiro. Tento obrovský strom, skutečný symbol kolektivní radosti, nejenže rozzáří noční oblohu, ale také se odráží ve vodách laguny a vytváří jedinečné vodní panorama. Jeho zářivé barvy ladí se světly města a nabízejí nezapomenutelný vizuální zážitek. Pro místní obyvatele i turisty se rozsvícení tohoto plovoucího obra stalo nezapomenutelným svátečním rituálem.

Vilnius a Praha: historická i moderní mistrovská díla

V Evropě se Vilnius a Praha také snaží přilákat návštěvníky. V litevské metropoli se na centrálním náměstí hrdě tyčí impozantní 20metrová kovová kupole. Jejích 5 kilometrů světel obklopuje tradiční vánoční trh, který v příjemné a vřelé atmosféře prolíná místní řemesla a lahůdky.

Praha zase vztyčuje na slavném Staroměstském náměstí 24metrový vánoční strom. Až do 6. ledna okouzlují kolemjdoucí koncerty, gotické představení a zábava, které proměňují historické srdce ve skutečný vánoční příběh v životní velikosti.

Štrasburk, Budapešť a New York: pulzující tradice

Štrasburk, často nazývaný evropským hlavním městem Vánoc, si udržuje svou pověst díky majestátnímu vánočnímu stromu a iluminacím, které proměňují město v malebnou říši divů. Budapešť kombinuje tradici a modernu s výzdobou, která zdůrazňuje historickou architekturu a slavnostní trhy podél Dunaje.

V New Yorku slavné Rockefellerovo centrum stále fascinuje: jeho vánoční strom každoročně přitahuje tisíce návštěvníků a stává se univerzálním symbolem přátelské atmosféry a světla během tohoto svátečního období.

Tato města ukazují, že Vánoce jsou mnohem víc než jen svátky: je to čas, kdy se umění, kreativita a emoce spojují a vytvářejí nezapomenutelné vzpomínky. Každý strom, ať už plovoucí, kovový nebo monumentální, vypráví příběh a zve návštěvníky na okouzlující cestu. Návštěvníci už nepřicházejí jen obdivovat dekorace; přicházejí, aby zažili kompletní smyslovou cestu, kde se světlo, barvy a tradice prolínají a oslavují kolektivní kouzlo.

Když se vánoční stromky stanou experimenty

Kromě své velikosti a nádhery tyto jedle ztělesňují pozitivní filozofii: oslavu krásy života, podporu propojení a sdílení okamžiků prostého, ale hlubokého štěstí. Ať už se procházíte po trzích ve Vilniusu, obdivujete odrazy v laguně Rio de Janeiro nebo žasnete pod pařížskou kupolí, každý z těchto stromů nám připomíná, že Vánoce jsou především oslavou emocí a sounáležitosti.

Stručně řečeno, tyto slavnostní výtvory proměňují každé město v moderní pohádku. Vyzývají obyvatele i návštěvníky k oslavě společné magie, sdílení radostných okamžiků a k připomenutí si, že krása se často skrývá v detailech, úžasu a světle, které dáváme a přijímáme.

