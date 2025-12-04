V 88 letech stále pracoval… dokud se uživatelé internetu nerozhodli změnit jeho život

Ed Bambas, 88letý americký veterán, se nadále živí prací v supermarketu poblíž Detroitu. O důchod přišel po bankrotu společnosti General Motors v roce 2012. Jeho dojemný příběh, o který se podělil influencer Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , vyvolal obrovskou mobilizaci na sociálních sítích. Kampaň na platformě GoFundMe vybrala přes 1,2 milionu dolarů, aby mu konečně poskytla „život, jaký si zaslouží“, a zasloužený odpočinek.
Boj s finančními potížemi
Ed Bambas odešel z General Motors v roce 1999 do důchodu, ale bankrot v roce 2012 vedl k pozastavení jeho důchodových výplat a ukončení zdravotního pojištění, což ho dostalo do zoufalé finanční tísně. Jeho manželka, která byla v té době velmi nemocná, zemřela před sedmi lety. Od té doby pracuje pět dní v týdnu, osm hodin denně, a to i přes svůj pokročilý věk, aby si znovu vybudoval život. „Prodal jsem dům a vydrželi jsme,“ svěřil se ve videu, které se stalo virálním.
Nečekaná vlna štědrosti
Video Eda Bambase, které vytvořil Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , hluboce dojalo uživatele internetu, získalo přes 1,4 milionu lajků a vygenerovalo tisíce zpráv podpory. Samuel Weidenhofer, který sbírku zahájil, zdůraznil: „Za méně než 36 hodin jsme vybrali přes milion dolarů,“ což ilustruje sílu online solidarity. Vybrané peníze budou uloženy na zabezpečený účet, aby si je veterán mohl v klidu užívat, vysvětlil Weidenhofer.
Naděje na lepší život
Cílem této mobilizace je umožnit Edu Bambasovi konečně žít život, v který doufal, bez omezení nucené práce. Tato masivní podpora demonstruje schopnost online komunit proměnit individuální příběhy v konkrétní a pozitivní činy. Ed brzy dostane toto úžasné překvapení, které by mohlo změnit směr jeho života.
Příběh Eda Bambase nám silně připomíná, jak určité nespravedlnosti mohou poznamenat celý život… ale také jak solidarita může všechno změnit. Během pouhých několika hodin se miliony uživatelů internetu shromáždily, aby mu daly to, co mu systém odepřel: šanci zestárnout důstojně, bez úzkosti z budoucnosti.