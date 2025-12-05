Search here...

Kvůli online úspěchu své dcery přišli o práci

Společnost
Jade Leclerc
@sophieraiin/Instagram

Sophie Rain, mladá americká tvůrkyně obsahu, se od roku 2023 stala významnou „hvězdou“ na platformách pro dospělé a vygenerovala odhadovaný majetek ve výši 82 milionů dolarů. Pochází ze skromného prostředí a její raketový vzestup měl nečekané důsledky pro její rodiče, kteří byli kvůli její práci nuceni opustit práci.

Meteorický vzestup z práce servírky

Sophie Rainová, bývalá servírka, která byla propuštěna v roce 2023, vybudovala finanční impérium a dosáhla vrcholu žebříčku placených tvůrců. Nyní žije v nedávno zakoupené vile o rozloze 20 akrů a plně se zhostila role „živitelky rodiny“, splácí dluhy svého otce a kupuje rodičům nové auto.

Propouštění související s jeho podnikáním

V podcastu Bangin' Out Sophie prozrazuje, že její rodiče přišli o práci poté, co jejich zaměstnavatelé objevili její online práci, a odmítá jakoukoli spojitost s tímto typem obsahu. „Cítím se provinile a musím je podporovat, protože je to moje chyba,“ přiznává a zároveň připouští, že by se tak cítit neměla. Navzdory tomu zůstává neochvějnou finanční podporovatelkou.

Podpora rodičů i přes těžkosti

Sophiini rodiče, kteří pocházeli z prostředí, kde se žilo od výplaty k výplatě, ji vždy povzbuzovali: „Můj otec plakal, když si uvědomil, čeho jsem dokázala, pevně mě objal a donekonečna mi děkoval.“ Radili jí, aby pokračovala, a slibovali jí bezpodmínečnou podporu za každou cenu, čímž proměnili obtížnou situaci ve svědectví rodinné solidarity.

Filantropická štědrost zároveň

Sophie Rainová mezitím věnuje část svých výdělků na sociální účely: v listopadu věnuje 120 000 dolarů rodinám v nouzi a nedávno věnuje 5 000 dolarů na vánoční dárky pro znevýhodněné děti. Tato gesta podtrhují její touhu pomáhat i mimo rodinu, a to navzdory kontroverzím.

Příběh Sophie Rainové v konečném důsledku zdůrazňuje napětí mezi individuálním úspěchem a společenskými normami. Zatímco její cesta demonstruje působivou finanční nezávislost a pozoruhodnou štědrost, zároveň slouží jako připomínka toho, že úspěch dítěte může mít nečekané důsledky pro jeho rodinu.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Jsem beauty editorka s vášní pro vše, co se týká péče o sebe, líčení a rituálů, které nás znovu propojují se sebou samými. Miluji luštění trendů, testování produktů a chápání toho, co se skrývá za marketingovými sliby.
Article précédent
V 88 letech stále pracoval… dokud se uživatelé internetu nerozhodli změnit jeho život

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V 88 letech stále pracoval… dokud se uživatelé internetu nerozhodli změnit jeho život

Ed Bambas, 88letý americký veterán, se nadále živí prací v supermarketu poblíž Detroitu. O důchod přišel po bankrotu...

Brzy se blíží meteorický roj, vzácný jev, který byste si neměli nechat ujít.

V noci z 13. na 14. prosince 2025 se obloha rozzáří jedním z nejpozoruhodnějších meteorických rojů roku: Geminidy....

Na Den díkůvzdání vytočí špatné telefonní číslo… a naváže nepravděpodobné přátelství, které trvá 10 let.

V roce 2016 Wanda Denchová, babička z Arizony, omylem poslala textovou zprávu s pozvánkou na Den díkůvzdání sedmnáctiletému...

„Odvykání“: Tento šokující trend mezi generací Z otřásá světem práce

Na sociálních sítích vyvolává rozruch nový trend: „odvykání“. Místo diskrétní a tradiční rezignace se někteří příslušníci generace Z...

„Ani jsem neuměla prát prádlo“: tyto nepravděpodobné kurzy jsou hitem u mladých dospělých

Ještě před pár lety byste se možná zasmáli, kdyby vám někdo řekl, že absolvuje kurz, aby se naučil...

Celoročně žije na výletní lodi: v 77 letech ukazuje, co vám nikdy neřeknou

V 77 letech se Sharon Lane vzdala všeho, aby se trvale usadila na palubě Odyssey Villa Vie Residences,...

© 2025 The Body Optimist