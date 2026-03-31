Obrázek kandidáta „omlazený umělou inteligencí“ vyvolal v místních volbách kontroverzi.

Místní volby v Nizozemsku nedávno přitáhly pozornost po zveřejnění fotografie zvolené kandidátky, která byla považována za „zavádějící“. Patricia Reichmanová byla zvolena do okresní rady v Rotterdamu, ale fotografie použitá během kampaně rychle vyvolala veřejnou debatu. Několik pozorovatelů se domnívalo, že „portrét představuje znatelně mladší verzi“ kandidátky, což vyvolává otázky ohledně využití umělé inteligence v politické komunikaci.
Volební fotografie v centru kritiky
Fotografie, poskytnutá místním novinám během kampaně, ukazuje Patricii Reichmanovou, jak vypadá „výrazně mladší“ než na jiných veřejných snímcích. Tento rozdíl vedl některé voliče k návrhu možného využití umělé inteligence nebo pokročilých retuší.
Moje sousedská střední škola právě zvolila místní 59letou radní, která v místních novinách kampaň s fotografií pořízenou umělou inteligencí zveřejnila. Její prohlášení: „Použila jsem internetový program k vylepšení obrázku, protože rozlišení fotografie bylo špatné. Je to prostě moje fotka, to jsem opravdu já. Používám… pic.twitter.com/9OGlQ7Atyh
— Jini Jane (@jinijane_) 29. března 2026
Kandidát zpochybňuje použití umělé inteligence
V reakci na kritiku Patricia Reichmanová prohlásila, že fotografie je autentická a že „použila pouze software ke zlepšení kvality obrazu“, konkrétně zvýšením jeho rozlišení. Vysvětlila, že „původní snímek měl nízkou kvalitu a ona ho chtěla jednoduše ostřeji zveřejnit v místním tisku“.
Kandidátka uznává, že na snímku „vypadá mladší“, a zároveň zdůrazňuje, že její „vzhled se může lišit v závislosti na okolnostech“, zejména kvůli probíhající lékařské léčbě. Také uvádí, že je „v každodenním životě pravidelně vnímána jako mladší, než je její věk“.
Kontroverze, která jde nad rámec pouhé otázky image
Kontroverze se vyostřila, když jeho politická strana Leefbaar Rotterdam naznačila, že obrázek byl zřejmě „silně upraven pomocí umělé inteligence“. Strana upřesnila, že obrázek nebyl použit v oficiálních volebních materiálech, ale byl poskytnut místním médiím pro osobní potřebu.
Organizace se od kandidátky také distancovala s odvoláním na „nedostatek důvěry po této kontroverzi“. Podle Algemeen Dagblad se objevily také otázky ohledně hlavního bydliště Patricie Reichmanové, což je důležitý faktor pro zastupování místního obvodu.
Umělá inteligence a politická komunikace: vznikající debata
Tento případ ilustruje rostoucí problémy spojené s používáním digitálních nástrojů schopných upravovat nebo vylepšovat obrazy. Ve volebním kontextu může autenticita vizuálních prvků používaných kandidáty hrát rozhodující roli ve vnímání veřejnosti. Zatímco technické vylepšení obrazu je běžné, potenciální využití nástrojů umělé inteligence vyvolává otázky ohledně transparentnosti a důvěry mezi kandidáty a voliči. Několik pozorovatelů zdůrazňuje, že „tyto technologie vyžadují jasný rámec, aby se předešlo jakémukoli zmatku“.
Kontroverze kolem údajně „omlazené“ fotografie Patricie Reichmanové zdůrazňuje nové výzvy, které představuje umělá inteligence ve veřejné komunikaci. Zdůrazňuje důležitost dodržování standardů transparentnosti, zejména v politickém kontextu, kde je důvěryhodnost pro vztah s občany zásadní.