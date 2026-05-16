Tato boxerská šampionka vyzývá ženy, aby se „odvážily být jiné“

Olivia Bahsous se ve svých pouhých 16 letech pyšní působivými výsledky. Trojnásobná mistryně světa v Muay Thai, mladá kanadská sportovkyně palestinského původu, využívá svou slávu k šíření poselství: neexistuje jediný způsob, jak být ženou, ani jediný způsob, jak uspět.
"Jsem ten, kdo se odváží být jiný."
Právě u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března) zveřejnila Olivia Bahsous na Instagramu pozoruhodný vzkaz. Mladá sportovkyně napsala, že v každém rodokmenu je dívka, která se rozhodla, že se na ni pravidla už nevztahují.
Jednoduchá, ale silná fráze, která dokonale shrnuje její cestu. Ve sportu, kterému stále dominují převážně muži, se Olivia Bahsous proslavila již v útlém věku tím, že se odmítla přizpůsobit. Její poselství se netýká jen sportu. Evokuje také myšlenku zaujmout své místo, sledovat své ambice a přijmout svou individualitu, i když to zpochybňuje očekávání nebo stereotypy.
Trojnásobný mistr světa před 16. rokem věku
Zatímco mnoho lidí se teprve v dospívání objevuje, Olivia Bahsousová již sbírá mezinárodní tituly. Ještě před dovršením 16 let se stala trojnásobnou mistryní světa v Muay Thai, kde soutěžila ve třech různých váhových kategoriích. Kromě toho získala několik zlatých medailí na soutěžích IFMA, Mezinárodní federace Muay Thai.
V roce 2023 reprezentovala Kanadu na Světových hrách IFMA, které se konaly v Turecku. Tento výkon byl o to působivější, že v pouhých 16 letech měla na kontě přes třicet zápasů.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Multitalentovaný sportovec
Trénink Olivie Bahsous se neomezuje pouze na Muay Thai. Kromě tréninku Muay Thai rozvíjí také své dovednosti v brazilském jiu-jitsu a grapplingu. Pravidelně trénuje v Thajsku, zejména na Phuket Grappling Academy, kde zdokonaluje svou techniku v různých bojových disciplínách. Tato všestrannost jí nedávno umožnila vyhrát grapplingovou soutěž pořádanou ADCC Thailand.
Za jeho výkony se skrývá skutečný rodinný projekt. Jeho otec, Tanios Bahsous, ho trénuje od jeho začátků, zatímco jeho matka, Randa, se podílí na řízení jeho kariéry.
Úspěch vybudovaný s komunitou
Na sociálních sítích se Olivia Bahsous dělí o zákulisí svého každodenního života, aniž by se snažila vylepšovat svůj image. Ukazuje vítězství, ale také náročné tréninky, zranění, únavu a chvíle pochybností.
Tato transparentnost pomohla vytvořit kolem ní vysoce angažovanou komunitu. Díky podpoře svých sledujících si mladá sportovkyně dokonce mohla financovat některé ze svých cest za účastí na mezinárodních soutěžích, zejména prostřednictvím crowdfundingové kampaně. To jí připomíná, že sportovní kariéra se nestaví vždy na velkých sponzorech nebo neomezených zdrojích, ale také na vytrvalosti a lidech, kteří ve vás věří.
Zpráva, která jde daleko za hranice prstenu
Olivia Bahsous pravidelně prohlašuje, že se nehodlá zastavit, dokud se nestane jednou z nejlepších bojovnic své generace. Pevná ambice, poháněná velkým sebevědomím.
Kromě titulů a medailí její cesta nejsilněji rezonuje s mnoha mladými ženami. Její poselství je povzbuzuje, aby si vzaly prostor, věřily ve své schopnosti a nebály se být jiné. A tato odlišnost může mít tisíc podob: ve sportu, v práci, ve stylu, ve snech nebo ve způsobu, jakým vnímají svá těla a svou ženskost.
Olivia Bahsous nám v konečném důsledku připomíná jednu zásadní věc: neexistuje jediný způsob, jak být silný.