Influencerka obviněná z použití umělé inteligence k překrytí své hlavy tělem modelky

Fabienne Ba.
Na sociálních sítích vypukla kontroverze poté, co byla americká influencerka obviněna z použití umělé inteligence k úpravě obrázku a jeho prohlášení za svůj. Případ, o kterém se online hojně diskutuje, vyvolává otázky ohledně využití umělé inteligence při tvorbě vizuálního obsahu.

Obrázek v centru kontroverze

Americká influencerka Lauren Blake Boultier byla modelkou Tatianou Elizabeth obviněna z použití obrázku upraveného umělou inteligencí. Podle příspěvků sdílených na internetu fotografie ukazuje tělo podobné modelce s identickými vizuálními prvky, včetně oblečení, pózy a pozadí.

Tatiana Elizabeth tvrdila, že původní snímek byl pořízen na sportovní akci před několika lety. Také poukázala na to, že příspěvek naznačoval, že influencerka navštívila tenisový turnaj v Miami, zatímco původní fotografie byla údajně pořízena na US Open. Srovnání obou snímků, které bylo široce sdíleno na sociálních sítích, rychle vyvolalo silné reakce.

Umělá inteligence v centru diskusí

Tváří v tvář kritice Lauren Blake Boultier nakonec přiznala, že obrázek pochází z procesu tvorby obsahu s využitím umělé inteligence. Ve zprávě zveřejněné na jejím instagramovém účtu se influencerka omluvila a uvedla, že neměla v úmyslu použít obrázek jiného tvůrce obsahu. Tvrdí, že po kontroverzi kontaktovala Tatianu Elizabeth a naznačuje, že chce prostřednictvím svého týmu posílit kontrolu nad publikovaným obsahem.

Kontroverze, která znovu otevírá etické otázky.

Případ vyvolal řadu reakcí na sociálních sítích, přičemž někteří uživatelé vyjádřili obavy z používání umělé inteligence při tvorbě obrazu. Rychlý vývoj nástrojů pro úpravu nebo generování vizuální podoby vyvolává otázky ohledně duševního vlastnictví, autenticity obsahu a ochrany díla tvůrců. Několik odborníků poukazuje na to, že obrázky generované nebo upravené umělou inteligencí mohou někdy znovu použít existující prvky, což může vést ke konfliktům ohledně použití původních dat.

Rostoucí využívání technologií umělé inteligence v digitální komunikaci mění postupy tvorby obrazu. Tvůrci obsahu jsou stále častěji povinni specifikovat původ vizuálních prvků, které používají, aby se předešlo nejasnostem nebo sporům. Tento případ zdůrazňuje výzvy, které představuje rychlý vývoj digitálních nástrojů, zejména pokud jde o transparentnost a respekt k tvůrčí práci.

Stručně řečeno, situace zdůrazňuje důležitost kontrolovaného používání nástrojů umělé inteligence, zejména v kontextu, kdy je někdy obtížné rozlišit hranici mezi skutečným a generovaným obsahem.

Považáno za „příliš svalnatého“: Fotografie sportovce u bazénu vyvolala četné reakce

